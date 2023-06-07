«Реал» может предложить 80+20 млн евро за Кейна. «Тоттенхэм» потребует 130 млн

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Реал» намерен приобрести Харри Кейна.

Нападающий «Тоттенхэма» стал главной трансферной целью мадридского клуба после ухода Карима Бензема в «Аль-Иттихад».

Ранее сообщалось, что трансфер может обойтись «сливочным» в 80 миллионов евро. По информации журналиста Marca Рамона Альвареса де Мона, мадридцы могут добавить к этой сумме еще 20 миллионов в виде бонусов. 

Это предложение тоже не совсем устраивает «Тоттенхэм». Считается, что изначально «шпоры» будут требовать 130 миллионов евро за игрока. 

В прошедшем сезоне АПЛ Кейн провел 38 матчей, отличившись 30 голами и 3 ассистами. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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20 комментариев

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Алексей Даценко
Ответ Марсель Объелся
Леви всё правильно делает. Без Кейна нет Тоттенхэма. Если он продешевит, Шпоры на дно опустятся
Брат,вы итак там
Без обид
+18
-2
+16
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Роман Буянов
Ему 29, а не 30
+5
0
+5
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Марсель Объелся
Леви всё правильно делает. Без Кейна нет Тоттенхэма. Если он продешевит, Шпоры на дно опустятся
+9
-5
+4
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Геннадий Чеботарев
80 и +20 или 30 это вполне нормально для всех сторон. и не думаю что Леви будет ортачится,как и перец.
+2
0
+2
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Арман Досжанов
Аж лучше Мбаппе, чем за 130 млн
+4
-3
+1
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Woman221b
Леви вообще берега потерял. За 30-летнего игрока, у которого через год заканчивается контракт, требовать 130 лямов... Вообще связь с реальность потерял.
+2
-1
+1
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Jhon
80+20 вполне адекватная цена, если больше уже будет дорого за него.
+1
0
+1
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vftxp7b2mx
Ответ Роман Буянов
Ему 29, а не 30
Они в принципе выпускают инфу в ленту на авось
+1
0
+1
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Roman
130 лямов за 30 летнего игрока? Леви, как всегда
+1
-1
0
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Tiestorzn17
Леви его и за 130 не продаст...
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Футбол, хоккей итд
Противостояние Перес - Леви началось!
Посмотрим, чья школа,) в итоге возьмёт верх.💪🤘
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Nasibullo Ataquziyev
Он стоить столько денег
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bel01
Мадрид, берите Кейна.
Иначе в следующем сезоне забивать быть вообще некому.
Вини, оставшись один впереди, совсем съедет с катушек.
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bel01
Ответ Арман Досжанов
Аж лучше Мбаппе, чем за 130 млн
И Мбаппе и Холланд сегодня стоят 200.
Перцу это финансово не по зубам сейчас.
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Syndycate
Ответ Роман Буянов
Ему 29, а не 30
В июле 30 уже)
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Isa Babaev
Ответ Woman221b
Леви вообще берега потерял. За 30-летнего игрока, у которого через год заканчивается контракт, требовать 130 лямов... Вообще связь с реальность потерял.
Ну Леви пока хорошо продает игроков в Реал
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