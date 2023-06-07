«Реал» может предложить 80+20 млн евро за Кейна. «Тоттенхэм» потребует 130 млн
«Реал» намерен приобрести Харри Кейна.
Нападающий «Тоттенхэма» стал главной трансферной целью мадридского клуба после ухода Карима Бензема в «Аль-Иттихад».
Ранее сообщалось, что трансфер может обойтись «сливочным» в 80 миллионов евро. По информации журналиста Marca Рамона Альвареса де Мона, мадридцы могут добавить к этой сумме еще 20 миллионов в виде бонусов.
Это предложение тоже не совсем устраивает «Тоттенхэм». Считается, что изначально «шпоры» будут требовать 130 миллионов евро за игрока.
В прошедшем сезоне АПЛ Кейн провел 38 матчей, отличившись 30 голами и 3 ассистами. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
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Без обид
Посмотрим, чья школа,) в итоге возьмёт верх.💪🤘
Иначе в следующем сезоне забивать быть вообще некому.
Вини, оставшись один впереди, совсем съедет с катушек.
Перцу это финансово не по зубам сейчас.