«Реал» может предложить 80+20 млн евро за Кейна. «Тоттенхэм» потребует 130 млн

«Реал» намерен приобрести Харри Кейна.

Нападающий « » стал главной трансферной целью мадридского клуба после ухода Карима Бензема в «Аль-Иттихад».

Ранее сообщалось, что трансфер может обойтись «сливочным» в 80 миллионов евро. По информации журналиста Marca Рамона Альвареса де Мона, мадридцы могут добавить к этой сумме еще 20 миллионов в виде бонусов.

Это предложение тоже не совсем устраивает «Тоттенхэм». Считается, что изначально «шпоры» будут требовать 130 миллионов евро за игрока.

В прошедшем сезоне АПЛ Кейн провел 38 матчей, отличившись 30 голами и 3 ассистами. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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