Матч за Суперкубок России пройдет в Казани 15 июля

Матч за OLIMPBET Суперкубок России состоится в Казани 15 июля.

На заседании исполкома было принято решение провести матч Суперкубка России на «Ак Барс Арене» в Казани. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

Отметим, что на « » в 2023 году должен был состояться матч за Суперкубок Европы, однако Казань была лишена права проведения матча по решению УЕФА.

В матче за Суперкубок России « », выигравший Мир , сыграет с победителем финала Фонбет Кубка России. В финале Кубка сыграют и «Краснодар». Матч пройдет в воскресенье, 11 июня.

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