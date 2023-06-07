Матч за Суперкубок России пройдет в Казани 15 июля
Матч за OLIMPBET Суперкубок России состоится в Казани 15 июля.
На заседании исполкома РФС было принято решение провести матч Суперкубка России на «Ак Барс Арене» в Казани. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».
Отметим, что на «Ак Барс Арене» в 2023 году должен был состояться матч за Суперкубок Европы, однако Казань была лишена права проведения матча по решению УЕФА.
В матче за Суперкубок России «Зенит», выигравший Мир РПЛ, сыграет с победителем финала Фонбет Кубка России. В финале Кубка сыграют ЦСКА и «Краснодар». Матч пройдет в воскресенье, 11 июня.
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