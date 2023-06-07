Матч за Суперкубок России пройдет в Казани 15 июля

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Ак Барс Арена Футбол

Матч за OLIMPBET Суперкубок России состоится в Казани 15 июля.

На заседании исполкома РФС было принято решение провести матч Суперкубка России на «Ак Барс Арене» в Казани. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

Отметим, что на «Ак Барс Арене» в 2023 году должен был состояться матч за Суперкубок Европы, однако Казань была лишена права проведения матча по решению УЕФА.

В матче за Суперкубок России «Зенит», выигравший Мир РПЛ, сыграет с победителем финала Фонбет Кубка России. В финале Кубка сыграют ЦСКА и «Краснодар». Матч пройдет в воскресенье, 11 июня.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Не суперкубок УЕФА, конечно, но тоже неплохо
+34
-2
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Логинов
А в августе могли приехать Сити/Интер и Севилья
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Филипченко
Что насчёт собачьего паспорта?
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДнепрЧемпион1983
Казань классная. На финал кубка Гагарина трижды приезжал:) с удовольствием опять приеду:)
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MosFzz
Ответ I'mNotChrisPaul
наверно есть причина, почему не приедут...
Не надоело под каждой подобной новостью писать эти "глубокомысленные" комментарии?
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ ДнепрЧемпион1983
Казань классная. На финал кубка Гагарина трижды приезжал:) с удовольствием опять приеду:)
Казань по развитости - 3-ий город в стране.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgueniy
Приезжайте, не пожалеете. Офигенный город.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Отлично. Намного лучше смотреть матч с ведущими клубами сильнейшей лиги мира - РПЛ, чем суперкубок европки с днищами. А европка может в странах третьего мира свои чашки разыгрывать с фальшивыми билетами и беспорядками.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexkondr
Ответ Фан Рубина
Отлично. Намного лучше смотреть матч с ведущими клубами сильнейшей лиги мира - РПЛ, чем суперкубок европки с днищами. А европка может в странах третьего мира свои чашки разыгрывать с фальшивыми билетами и беспорядками.
сильнейшая лига мира - это ФНЛ. Когда обратно?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Aleksey Yashin
-Мама, купи мне суперкубок УЕФА -Сынок, у нас уже есть суперкубок дома
Ну как бы не очень смешно, потому что некоторые разыгрывают аж мини-турнир Суперкубка, но не дома.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жанна Калгина
Ответ Ебздрогыч
Не суперкубок УЕФА, конечно, но тоже неплохо
Лучше
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Ответ alexkondr
сильнейшая лига мира - это ФНЛ. Когда обратно?)
ФНЛ - лучшая лига мира. А обратно в РПЛ уже вернулись. )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Казань так Казань,главное чтобы поле было готово.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамазан Сарвардинов
наверняка зенит выиграет суперкубок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Пушкарев
Ответ Ярослав Филипченко
Что насчёт собачьего паспорта?
В Казани его нельзя оформить , на данный момент
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Ярослав Филипченко
Что насчёт собачьего паспорта?
Наверняка будет, если довезут оборудование. 8( ну, разве что оно сломается ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий