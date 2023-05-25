Билеты на финал Фонбет Кубка России стоят от 400 рублей. Купить можно только с Fan ID

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Краснодар Fan ID Футбол

РФС объявил о старте продаж билетов на финал Фонбет Кубка России.

В матче, который пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники», «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Стоимость билетов – от 400 рублей.

Покупка и оформление билетов на матч возможна только при наличии карты болельщика. 

«Карту болельщика должны оформить все, кто планирует посетить стадион в день проведения матча, в том числе карту болельщика необходимо оформить на всех детей вне зависимости от их возраста», – говорится в сообщении РФС.

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36 комментариев

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Барсик Юрана
Ответ T622222
Я за 20К в прошлом году еле взял - разница ))
Ну там Максим, а здесь Шаман..
+27
-4
+23
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Islam Gasanov
Ещё и для детей надо делать вне зависимости от возраста?! Бред какой-то совсем чекнулись с этим фан уйди
+21
-2
+19
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JENNINGS
С фан уйди и за бесплатно не пойду!
+20
-4
+16
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Iceeyee
400₽, ход конем?
+13
-3
+10
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Рокко Сиффредди
по антуражу будет самый тухлый финал кубка
+14
-4
+10
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T622222
Я за 20К в прошлом году еле взял - разница ))
+12
-3
+9
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Очки Дани Алвеса
Ай, классика
Как на З ените
Матчи с ФанУйди за начальные 100 рублей продают или за так отдают, плюс еще всякие хот-доги и концерты, а матч кубка с Динамо торговался от 800 рублей)
Говнюки, конечно, такие, я не могу
+9
-3
+6
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0mertas626
Ответ гилберт
Важен не антураж, а итоговый результат.
ну да, футбол - он же не для зрителей
+5
0
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Фан уйди вызывает дикое раздражение. Фанат на фанатку не вернётся. Кузьма, возможно, и то не все. Без фанатки фигово.
+6
-2
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Gustav Forsberg
а чо уж не по 300 подкупили фануйдиста?
+2
0
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Sergey
Ну вот сами и идите. С фануйди даже за бесплатно не пойду
+2
-1
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Максим Прокофьев
Ответ Islam Gasanov
Ещё и для детей надо делать вне зависимости от возраста?! Бред какой-то совсем чекнулись с этим фан уйди
Так младенцы же самые опасные, ты разве не слышал?
+3
-2
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Antismus
Эх, когда в том году был в Луже, и представить не мог, что это будет мой последний финал кубка. Очень хотел увидеть ЦСКА на этом стадионе, но снова увы. И как после этого я должен быть доволен государством, в котором живу? Можно миллиард потратить на патриотизм, но чувства сопричастности все равно не появится. Когда уже это закончится(
+3
-2
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ПавелАвер
и даром не нужны
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kilo_gilo
400 р платят тебе, если ты оформляешь билет с собачьим паспортом, я правильно понял?))
+4
-4
0
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Вася Жучкин
Ответ Барсик Юрана
Ну там Максим, а здесь Шаман..
Это достойно множества лайков
+3
-3
0
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Совесть Черданцева
Ответ Барсик Юрана
Ну там Максим, а здесь Шаман..
Каждый раз когда слышу это слово инстинктивно ищу молитвенник
+2
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Albert58
Попросите Зенит, они на картонках болельщиков нарисуют, привычная для них история. Может когда Лужники будут не рентабельны, тогда кто это придумал, сообразит на конец, всю свою ущербность.
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-2
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гилберт
Ответ 0mertas626
ну да, футбол - он же не для зрителей
С добрым утром! У нас футбол для зрителей??? Ахахахаха!!!!!!!
0
0
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