Билеты на финал Фонбет Кубка России стоят от 400 рублей. Купить можно только с Fan ID
РФС объявил о старте продаж билетов на финал Фонбет Кубка России.
В матче, который пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники», «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Стоимость билетов – от 400 рублей.
Покупка и оформление билетов на матч возможна только при наличии карты болельщика.
«Карту болельщика должны оформить все, кто планирует посетить стадион в день проведения матча, в том числе карту болельщика необходимо оформить на всех детей вне зависимости от их возраста», – говорится в сообщении РФС.
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Как на З ените
Матчи с ФанУйди за начальные 100 рублей продают или за так отдают, плюс еще всякие хот-доги и концерты, а матч кубка с Динамо торговался от 800 рублей)
Говнюки, конечно, такие, я не могу