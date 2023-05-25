Билеты на финал Фонбет Кубка России стоят от 400 рублей. Купить можно только с Fan ID

РФС объявил о старте продаж билетов на финал Фонбет Кубка России.

В матче, который пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники», «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Стоимость билетов – от 400 рублей.

Покупка и оформление билетов на матч возможна только при наличии карты болельщика.

«Карту болельщика должны оформить все, кто планирует посетить стадион в день проведения матча, в том числе карту болельщика необходимо оформить на всех детей вне зависимости от их возраста», – говорится в сообщении РФС.

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