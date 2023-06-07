Дюков о Суперкубке: «Игра на «Ак Барс Арене» даст лучший финансовый результат – в прошлом году выручили 150 млн. В Казани организуют отличный футбольный праздник»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС OLIMPBET Суперкубок России Александр Дюков Краснодар Ак Барс Арена Футбол

Александр Дюков прокомментировал решение провести OLIMPBET Суперкубок России в Казани.

Ранее было объявлено, что матч за Суперкубок России пройдет 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена».

«В этом году мы применили новый подход к выбору места проведения OLIMPBET Суперкубка России. В регионы было отправлено предложение подать заявки на проведение матча. Мы получили ряд заявок от городов, желающих принять Суперкубок, также регионы дали финансовые гарантии. РФС провел анализ полученных заявок, сделал расчеты потенциального финансового результата матча.

Столица Татарстана обладает опытом проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, и мы уверены, что город организует отличный футбольный праздник для болельщиков. По нашим расчетам, игра на «Ак Барс Арене» также даст наилучший финансовый результат матча.

Напомню, что большую часть выручки получат именно клубы-участники – в прошлом году эта сумма превысила 150 миллионов рублей. Также мы учитывали, что регион максимально заинтересован в проведении матча и готов использовать наработки, которые Татарстан готовил к Суперкубку УЕФА», – сказал президент РФС.

В матче за Суперкубок России «Зенит», ставший победителем чемпионата, сыграет с обладателем Фонбет Кубка России. В финале Кубка, который пройдет 11 июня, встретятся ЦСКА и «Краснодар».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Что за бред? В Казани один из самых нефутбольных стадионов в России. Туда ходят полтора человека, потому что там абсолютно всё низкого уровня. Арену продувает, арена без инфраструктуры, кейтеринг и прочие прелести - говённого уровня, фаншопов нет, развлечений нет, толчки прокуренные, арену по периметру не обойдешь. Вокруг стадиона никаких мероприятий тоже нет никогда. С чего бы они вдруг организовали отличный футбольный праздник?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexsem69
Казань соскучилась по большому футболу! Она не подведёт💪
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UNAFFECTED
Футбольный праздник будет на всех стадионах страны, когда ошейник отмените
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Осмотр до трусов будет по старой казанской традиции?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
А чё там с Лужниками? Столько денег вбухали на кой чёрт???
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жесткий Костас
Никто не придёт на футбол, вот увидите. И будет одинокий золотой дождь Зениту. Верка модистка из Питера подъедет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий