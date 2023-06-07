Дюков о Суперкубке: «Игра на «Ак Барс Арене» даст лучший финансовый результат – в прошлом году выручили 150 млн. В Казани организуют отличный футбольный праздник»

Александр Дюков прокомментировал решение провести OLIMPBET Суперкубок России в Казани.

Ранее было объявлено, что матч за Суперкубок России пройдет 15 июля на стадионе « ».

«В этом году мы применили новый подход к выбору места проведения OLIMPBET Суперкубка России. В регионы было отправлено предложение подать заявки на проведение матча. Мы получили ряд заявок от городов, желающих принять Суперкубок, также регионы дали финансовые гарантии. РФС провел анализ полученных заявок, сделал расчеты потенциального финансового результата матча.

Столица Татарстана обладает опытом проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, и мы уверены, что город организует отличный футбольный праздник для болельщиков. По нашим расчетам, игра на «Ак Барс Арене» также даст наилучший финансовый результат матча.

Напомню, что большую часть выручки получат именно клубы-участники – в прошлом году эта сумма превысила 150 миллионов рублей. Также мы учитывали, что регион максимально заинтересован в проведении матча и готов использовать наработки, которые Татарстан готовил к Суперкубку УЕФА», – сказал президент .

В матче за Суперкубок России « », ставший победителем чемпионата, сыграет с обладателем Фонбет Кубка России. В финале Кубка, который пройдет 11 июня, встретятся и « ».

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