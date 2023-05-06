Беллингем ради «Реала» отказался от предложения «Ман Сити» на 15 млн евро в год после налогов
Джуд Беллингем ради «Реала» отказался от более солидной зарплаты в «Ман Сити».
«Манчестер Сити» предлагал хавбеку «Боруссии» Дортмунд 15 миллионов евро в год чистыми по шестилетнему контракту, но 19-летний футболист сборной Англии выбрал «Мадрид», несмотря на то, что его предложение было заметно ниже.
По данным Marca, Беллингем последовал примеру Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса, Эдуардо Камавинга, Орельена Тчуамени и Эндрика, которые ради игры в «Реале» отказались от более выгодных в финансовом плане предложений и не озвучивали никаких требований перед переходом. Такова стратегия «сливочных».
В этом сезоне у Джуда 11 голов и 7 результативных передач в 40 матчах за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.
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Марка я так понимаю прореаловская желтая пресса
В Реале он получал 11млн
В МЮ чуть больше.
Он в Англию поехал не из-за денег, а по каким-то своим причинам(вызов/желание поиграть в апл/детская любовь к МЮ и тд).
В Реале он получал 8 млн. в год. В МЮ 20, это чуть больше?
Реал это вершина футбола🤍