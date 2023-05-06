Джуд Беллингем ради «Реала» отказался от более солидной зарплаты в «Ман Сити».

« » предлагал хавбеку « » Дортмунд 15 миллионов евро в год чистыми по шестилетнему контракту, но 19-летний футболист сборной Англии выбрал « », несмотря на то, что его предложение было заметно ниже.

По данным Marca, Беллингем последовал примеру , , , и , которые ради игры в «Реале» отказались от более выгодных в финансовом плане предложений и не озвучивали никаких требований перед переходом. Такова стратегия «сливочных».

В этом сезоне у Джуда 11 голов и 7 результативных передач в 40 матчах за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.

Похоже, Беллингем выбрал «Реал». Станет самым дорогим игроком в истории клуба?

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд