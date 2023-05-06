Беллингем ради «Реала» отказался от предложения «Ман Сити» на 15 млн евро в год после налогов

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Джуд Беллингем ради «Реала» отказался от более солидной зарплаты в «Ман Сити».

«Манчестер Сити» предлагал хавбеку «Боруссии» Дортмунд 15 миллионов евро в год чистыми по шестилетнему контракту, но 19-летний футболист сборной Англии выбрал «Мадрид», несмотря на то, что его предложение было заметно ниже.

По данным Marca, Беллингем последовал примеру Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса, Эдуардо Камавинга, Орельена Тчуамени и Эндрика, которые ради игры в «Реале» отказались от более выгодных в финансовом плане предложений и не озвучивали никаких требований перед переходом. Такова стратегия «сливочных».

В этом сезоне у Джуда 11 голов и 7 результативных передач в 40 матчах за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.

Похоже, Беллингем выбрал «Реал». Станет самым дорогим игроком в истории клуба?

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127 комментариев

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utsh44psmr
Ответ Артём Викулов
Выбрал мечту, а не деньги. 💪👍
Точно, ведь он мечтал и будет играть в Реале бесплатно
+89
-18
+71
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Арарат Аветян
❤️Джуд выбрал Реал
+52
-16
+36
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Yelzin Teheda
удачи в реале
+36
-9
+27
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Великолепный Пеп
Ответ Ман Сити
Сити столько не предлагает никому. Скорее всего было так: Реал обещал место в основе, в Сити никто таких обещаний не дает, любой может на лавку присесть даже Де Брюйне Марка я так понимаю прореаловская желтая пресса
У Холланда полная компенсация с бонусами (которые легко достичь судя по словам инсайдеров) под 900 тысяч в неделю (под 50 млн до налогов) , ему видимо не Сити платит раз они столько никому не предлагают
+29
-4
+25
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Ман Сити
Сити столько не предлагает никому. Скорее всего было так: Реал обещал место в основе, в Сити никто таких обещаний не дает, любой может на лавку присесть даже Де Брюйне
Марка я так понимаю прореаловская желтая пресса
+64
-42
+22
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Илья Храбров
Правильный шаг. В Реале возрастная полузащита и будет проще выиграть конкуренцию в будущем
+28
-7
+21
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Ola BP
Ответ Raul14
Трансфер Каземиро в МЮ подтверждает что в Реал идут не ради денег, а играть в футбол) Каземиро в Мадриде выиграл все что можно было выиграть и ушел на заработки. Ведь в Мадриде он получал копейки) Реал это вершина футбола🤍
Лол
В Реале он получал 11млн
В МЮ чуть больше.
Он в Англию поехал не из-за денег, а по каким-то своим причинам(вызов/желание поиграть в апл/детская любовь к МЮ и тд).
+29
-11
+18
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Артём Викулов
Выбрал мечту, а не деньги. 💪👍
+36
-20
+16
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Raul14
Ответ GuruFutbola
Без 12 игрока на поле, мы сейчас видим реальный уровень каземиро, бгг)
Нет Гуру, это не так. Мы видели как он съел полузащиту спотифой-борселоны в ЛЕ))
+17
-3
+14
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Raul14
Ответ Ola BP
Лол В Реале он получал 11млн В МЮ чуть больше. Он в Англию поехал не из-за денег, а по каким-то своим причинам(вызов/желание поиграть в апл/детская любовь к МЮ и тд).
Это он сам тебе сказал об этом?

В Реале он получал 8 млн. в год. В МЮ 20, это чуть больше?
+17
-4
+13
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Raul14
Трансфер Каземиро в МЮ подтверждает что в Реал идут не ради денег, а играть в футбол) Каземиро в Мадриде выиграл все что можно было выиграть и ушел на заработки. Ведь в Мадриде он получал копейки)
Реал это вершина футбола🤍
+39
-26
+13
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mr kovalsky
Ответ Burel
порадовал коренных мадридистов из Армении
И огорчил коренных каталонцев из Азербайджана?
+12
-2
+10
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Karra
ну да, ну да, марка вам расскажет всю правду. еще тебаса спросите, он вам по секрету выложит инсайд, что холланд, дебрюйне и кейн тоже будут в мадриде в следующем сезоне, причем бесплатно, потому что всю жизнь мечтали о лалиге
+10
-3
+7
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Axs Men
Я думаю одним из важных моментов был в том что Пеп ему не гарантировал основу
+8
-2
+6
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Silent Mode
Ответ Ман Сити
Сити столько не предлагает никому. Скорее всего было так: Реал обещал место в основе, в Сити никто таких обещаний не дает, любой может на лавку присесть даже Де Брюйне Марка я так понимаю прореаловская желтая пресса
Always has been
+13
-7
+6
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Ja BRITER
Ответ Burel
который уже даже не первый в Мадриде
ЛЧ все расставит по местам
+10
-4
+6
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udod
Ответ Илья Храбров
Правильный шаг. В Реале возрастная полузащита и будет проще выиграть конкуренцию в будущем
у МС уходит Гюндоган, и место в основе просто освобождается
+6
-1
+5
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Gutalin
Ответ Великолепный Пеп
У Холланда полная компенсация с бонусами (которые легко достичь судя по словам инсайдеров) под 900 тысяч в неделю (под 50 млн до налогов) , ему видимо не Сити платит раз они столько никому не предлагают
да официально ситька никому вообще не платит много, только потом скандалы, что через офшоры игрокам и тренерам приплачивают
+5
0
+5
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Дмитрий_Олегович
Пожалуй, наилучшее и судьбоносное решение в жизни Белингема. Удачи в королевском клубе!
+10
-6
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Vasilii Naymov
английские футболисты обычно в реале не заигрывают
Макманаман играл вроде более менее стабильно
+4
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Vasilii Naymov
английские футболисты обычно в реале не заигрывают
+7
-3
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Teymur Dadasli
Ну правильно поступил, сложно будет конкурировать с Де брюйне, хоть он и молодой конечно, но в реале поспорить за старт будет проще думаю
+5
-2
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mudskipper
Лучше жить в Мадриде, чем в Манчестере. Да и лига попроще физически, а шанс стать звездой выше.
+3
0
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kabanchiks
Ответ Gutalin
да официально ситька никому вообще не платит много, только потом скандалы, что через офшоры игрокам и тренерам приплачивают
Так это ни для кого уже не секрет.
+3
0
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Kasilas__1
Ответ Axs Men
Я думаю одним из важных моментов был в том что Пеп ему не гарантировал основу
Ну так ему и в Реале её не гарантируют.
+3
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