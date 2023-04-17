Беллингем скорее останется в «Боруссии» до 2024-го, чем решится на переход «не в тот клуб» этим летом (The Times)
Джуд Беллингем может остаться в Бундеслиге еще на один сезон .
Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на The Times, 19-летний полузащитник не хочет соглашаться на трансфер, который не будет «совершенно правильным» для него.
Хавбек скорее останется в «Дортмунде» до 2024 года, чем решится на переход «не в тот клуб» этим летом.
Ранее сообщалось, что в трансфере Беллингема заинтересованы «Реал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» выбыл из борьбы за игрока.
1. Если МЮ - пока непонятно, это временная удачная вспышка в игре клуба или поступательный прогресс.
2. Если Ливерпуль - с вероятностью 90% отсутствие ЛЧ в следующем году, а так же неясность относительно продолжительности кризиса команды (хотя мне кажется это просто разовый неудачный сезон, а не тенденция).
3. Если Реал - то, как уже все сказали, необходимо понимание дальнейшей судьбы Модрича и Кросса.
4. Если Сити - если переходить этим летом, то самый очевидный вариант. Единственное что конечно там конкуренция выше чем в других клубах АПЛ и так же зависит от судьбы некоторых игроков Сити (в частности Гюндо и Бернарду). Но может по каким-то не игровым причинам он не хочет в Сити: банально же может быть что игрок просто мечтает играть за МЮ или Ливерпуль, и если амбиции этих клубов соответствуют его ожиданиям (а они соответствуют), то зачем переходить в Сити.
думаю, Сити должны вовсю охмурять Джуда, и есть чем, и игроцкой перспективой (реальная борьба за все титулы), и деньгами
Он немзаи6рает в АПЛ что процентов.
Очень любит на чистых мячах играть.
Ортега тоже любил, и в Европе ничего не добился.
Белингем именно сейчас показывает максимум, это его максимум.
Скоро нас нет движение назад.
Но, скажем в Барселоне Идти в Реале вполне может и заиграть, но и тут есть Но.
Посмотрим.
Хронологию событий надо поменять местами:
1) Через год Модрич с Кроосом уйдут.
2) Переходи в Реал - не ошибёшься.
Хотя не ошибиться он может, перейдя и в другой клуб.