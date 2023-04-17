Беллингем скорее останется в «Боруссии» до 2024-го, чем решится на переход «не в тот клуб» этим летом (The Times)

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем может остаться в Бундеслиге еще на один сезон .

Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на The Times, 19-летний полузащитник не хочет соглашаться на трансфер, который не будет «совершенно правильным» для него. 

Хавбек скорее останется в «Дортмунде» до 2024 года, чем решится на переход «не в тот клуб» этим летом. 

Ранее сообщалось, что в трансфере Беллингема заинтересованы «Реал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» выбыл из борьбы за игрока. 

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46 комментариев

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Игорь Лаврушин
Походу второй Санчо.
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Alex Sarus
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Я не спорю, что Джуд - хороший игрок, но, как по мне, на ТОПА не тянет
Ну так там полцены или больше, это за потенциал.
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glavredaktor
У парня контракт до лета 2025 (то есть ещё 2 года) и ему всего лишь 19 лет. Играй в свое удовольствие ещё два года, а потом свободным агентом на огромную личку переходишь туда, куда душе угодно. Это лето для перехода, со стороны Джуда, выглядит не самым удачным, ибо:
1. Если МЮ - пока непонятно, это временная удачная вспышка в игре клуба или поступательный прогресс.
2. Если Ливерпуль - с вероятностью 90% отсутствие ЛЧ в следующем году, а так же неясность относительно продолжительности кризиса команды (хотя мне кажется это просто разовый неудачный сезон, а не тенденция).
3. Если Реал - то, как уже все сказали, необходимо понимание дальнейшей судьбы Модрича и Кросса.
4. Если Сити - если переходить этим летом, то самый очевидный вариант. Единственное что конечно там конкуренция выше чем в других клубах АПЛ и так же зависит от судьбы некоторых игроков Сити (в частности Гюндо и Бернарду). Но может по каким-то не игровым причинам он не хочет в Сити: банально же может быть что игрок просто мечтает играть за МЮ или Ливерпуль, и если амбиции этих клубов соответствуют его ожиданиям (а они соответствуют), то зачем переходить в Сити.
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Aggrrist
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Изначально казалось, что все верно
Вообще нет
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Aggrrist
Ливерпуль вошёл в чат
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udod
из МС уходит Гюндоган, важный для Пепа игрок, Беллингем прямая замена ему, да и КДБ летом 32 будет
думаю, Сити должны вовсю охмурять Джуда, и есть чем, и игроцкой перспективой (реальная борьба за все титулы), и деньгами
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Tun
Ответ Дри66линг Нейа
Ты о Мудрике?
О Шевченко, самая главная ошибка в его карьере - переход в Челси, а Мудрик поднимет такие деньги, которые вряд ли б кто-то дал, там всё ок
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Игорь Новиков
Ответ jordy
"Переходи в Реал - не ошибёшься. Через год Модрич с Кроосом уйдут". Хронологию событий надо поменять местами: 1) Через год Модрич с Кроосом уйдут. 2) Переходи в Реал - не ошибёшься. Хотя не ошибиться он может, перейдя и в другой клуб.
Если ждать их ухода, можно и не оказаться в Реале в итоге.
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Игорь Новиков
Ответ Balt
Вот когда уйдут тогда и будет смысл.
Когда они уйдут, он успеет адаптироваться в клубе. Легче будет.
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Игорь Новиков
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Ни в Реал, ни в Ливерпуль ему сейчас не надо. Пусть год еще пообтесается в Дортмунде, это его уровень
Он сейчас сильнее того Камавинги, что в Реал переходил. И Камавинга влился довольно быстро.
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forward1988
Боруссия просит за это гигантскую сумму, а по сути его красная цена 30 млн и то с натяжкой
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А.Э.РАСИМ
Болельщикам английских клубов гигантов посоветовал бы не обольшаться на счет Белингема.
Он немзаи6рает в АПЛ что процентов.
Очень любит на чистых мячах играть.
Ортега тоже любил, и в Европе ничего не добился.
Белингем именно сейчас показывает максимум, это его максимум.
Скоро нас нет движение назад.
Но, скажем в Барселоне Идти в Реале вполне может и заиграть, но и тут есть Но.
Посмотрим.
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Mr@k
кстати все верно
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Jese Rodrigues
Чем Гави топ футболист? В каком из ЛЧ или Лиги Европы он себя проявил?
Гави - метроном на поле. Это - испанская версия де Брюйне в Сити. Через него строятся атаки, когда он в порядке и не ломается. Любому адекватному клубу нужны на каждой позиции игроки-фундаменты
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Madcomposer
Ответ Андрей Иванов
Я вспоминаю как начиналась еще совсем недавно сага с Санчо - почти тоже самое и сколько было ожиданий и авансов.И где сейчас Санчо - о нем уже никто не вспоминает,дай бог чтоб и Беллингем не стал мыльным пузырем.
У них и роли разные, так-то. Да и в МЮ того времени попасть - это как раз то, чего боится Беллингем
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Jese Rodrigues
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Для меня топ-игрок, это немного другое понятие. Вот Гави, как бы я хреново к десятому каталонскому не относился уже для своих лет топ-футболист. Или Гвардиол, он кстати один из тех троих, которого я хотел видеть в стане Красных после ЧМ
Чем Гави топ футболист? В каком из ЛЧ или Лиги Европы он себя проявил?
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ CuauhtemokBlanco
серьезно?
Для меня - топ, игрок не просто бегающий в проходах по полю, а дирижирующий и влияющий на своей позиции на результат. В Джуде я этого не вижу
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jordy
Ответ Игорь Новиков
Переходи в Реал - не ошибёшься. Через год Модрич с Кроосом уйдут.
"Переходи в Реал - не ошибёшься. Через год Модрич с Кроосом уйдут".
Хронологию событий надо поменять местами:
1) Через год Модрич с Кроосом уйдут.
2) Переходи в Реал - не ошибёшься.
Хотя не ошибиться он может, перейдя и в другой клуб.
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ CuauhtemokBlanco
серьезно?
Для меня топ-игрок, это немного другое понятие. Вот Гави, как бы я хреново к десятому каталонскому не относился уже для своих лет топ-футболист. Или Гвардиол, он кстати один из тех троих, которого я хотел видеть в стане Красных после ЧМ
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Balt
Ответ Игорь Новиков
Переходи в Реал - не ошибёшься. Через год Модрич с Кроосом уйдут.
Вот когда уйдут тогда и будет смысл.
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nurikkkk
А он с мозгами.
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Attack Sir
Думаю, если перейдёт в Реал или Сити, не прогадает точно. С Реалом, думаю, всё понятно, а насчёт Сити... Если он всё ещё обладает нераскрытым потенциалом, Пеп может сделать из него безоговорочного топа.
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CuauhtemokBlanco
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Я не спорю, что Джуд - хороший игрок, но, как по мне, на ТОПА не тянет
серьезно?
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ red hikkikomori
Не ну раз тебя он не впечатлил, тогда надо все эти клубы предупредить чтобы отказались от покупки. Перешли им всем на почту скрин того что ты о нем писал во время ЧМ)
Не смешно. Просто я свою позицию если и меняю, то крайне редко и неохотно. За это многие не любят, но я и не пряник, чтобы всем нравиться
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red hikkikomori
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Да задрали вы уже с этим Беллингемом. Я еще во время ЧМ в соцсетях писал, что меня он на турнире не впечатлил. Были трое других, кто поразил. Один из них уже перешел после в ЧМ в Ливерпуль, перейдут ли двое других - посмотрим
Не ну раз тебя он не впечатлил, тогда надо все эти клубы предупредить чтобы отказались от покупки. Перешли им всем на почту скрин того что ты о нем писал во время ЧМ)
+8
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