Беллингем скорее останется в «Боруссии» до 2024-го, чем решится на переход «не в тот клуб» этим летом (The Times)

Джуд Беллингем может остаться в Бундеслиге еще на один сезон .

Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на The Times, 19-летний полузащитник не хочет соглашаться на трансфер, который не будет «совершенно правильным» для него.

Хавбек скорее останется в « » до 2024 года, чем решится на переход «не в тот клуб» этим летом.

Ранее сообщалось, что в трансфере заинтересованы « », « » и « ». «Ливерпуль» выбыл из борьбы за игрока.