Николсон хочет остаться в «Спартаке». Он получает 1,8 млн евро в год – другие клубы предлагают меньше

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамар Николсон деньги Футбол

Шамар Николсон может остаться в «Спартаке» из-за требований по зарплате.

Ранее сообщалось, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не рассчитывает на Николсона в следующем сезоне Мир РПЛ.

По информации Metaratings, у ямайского форварда есть несколько вариантов продолжения карьеры, однако клубы, заинтересованные в нем, предлагают значительно меньшую зарплату, чем в «Спартаке» – в московском клубе по действующему соглашению Николсон получает около 1,8 млн евро в год без учета бонусов.

Сообщается, что в данный момент форвард склоняется к тому, чтобы остаться в «Спартаке». Напомним, действующее соглашение Николсона с московским клубом рассчитано до 2026 года.

В завершившемся сезоне РПЛ Николсон забил 3 гола в 22 играх. Его статистика доступна здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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31 комментарий

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Очки Дани Алвеса
Лол, они подписали какого-то странного персонажа из чемпионата бельгии с зарплатой 2 миллиона евро в год, а потом ноем дружненько на Зенит и его легионеров
+41
-8
+33
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Eugene88
Поначалу казался неплохим, типа еще чуть адаптации и зажгет. Но потом выяснились огромные проблемы с реализацией и уже совсем не нужен он
+18
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+18
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Я б тоже склонялся остаться, если честно )
А ещё говорят, что только паспортистов кормят и они не хотят никуда уезжать.
+14
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Ебздрогыч
Ясен-красен, не хочется уходить от таких денег. Но 3 гола в 22 матчах - это очень плохо. Мелёшин бы больше забил, если бы играл столько
+11
-2
+9
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Екн Лор
Ответ savik-A.M.
Он забивал в Бельгии, грубо говоря , в каждом втором матче
Бельгия и Голландия - очень специфичные лиги, где даже Булыкин когда-то забивал 20+ голов за сезон. Сам Спартак не так давно покупал голландского голеадора Тила, который в РПЛ растворился. Не сделали похоже выводы
+9
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Dmitry Orlov
"Я остаюсь! Я буду здесь жить!"
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Павел Ермаков
Тебе говорят пошел вон.Нет,я хочу остаться.Чудак.
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savik-A.M.
Ответ Очки Дани Алвеса
Лол, они подписали какого-то странного персонажа из чемпионата бельгии с зарплатой 2 миллиона евро в год, а потом ноем дружненько на Зенит и его легионеров
Он забивал в Бельгии, грубо говоря , в каждом втором матче
+6
-4
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Давид Agabekyan
Ответ Павел Колесников
Любишь кататься - люби и саночки возить. Забивать будешь - оставайся, нет - до свидания
Ага. У него контракт. Не захочет, не уйдёт
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блокад блокадыч
Ответ Eugene88
Поначалу казался неплохим, типа еще чуть адаптации и зажгет. Но потом выяснились огромные проблемы с реализацией и уже совсем не нужен он
поначалу был очень хорош, но уже тогда были проблемы с реализацией
+2
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Cavenaghi_19
На фото к новости Мозес. Вы там совсем расисты что ли? 😁
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sled
Ответ Очки Дани Алвеса
Лол, они подписали какого-то странного персонажа из чемпионата бельгии с зарплатой 2 миллиона евро в год, а потом ноем дружненько на Зенит и его легионеров
Лол. Которые получают 4 и 6 + приемашки!?
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Valentin Kompaneytsev
Николсон не оправдывает ожиданий. Антропометрические данные впечатляют (192, 85), а результативной, полезной для команды игры не показывает.
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Денис Шихов
Ответ Очки Дани Алвеса
Лол, они подписали какого-то странного персонажа из чемпионата бельгии с зарплатой 2 миллиона евро в год, а потом ноем дружненько на Зенит и его легионеров
Тема никак не связана с Зенитом, а ты её затрагиваешь. Вопрос зачем ?)
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Данко Лазович
Ответ Bartez1986
не, спасибо. у тебя видимо много свободного времени. у меня вот нет. ограничиваюсь Спартаком
очень тебя жаль. столько команд в лиге хороших, и с поставленной игрой. но выбор есть выбор))
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Bartez1986
Ответ Данко Лазович
с удовольствием смотрю все матчи рпл. и тебе советую;) у нас классная лига:)
не, спасибо. у тебя видимо много свободного времени. у меня вот нет. ограничиваюсь Спартаком
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kokakoka
Ответ Павел Колесников
Любишь кататься - люби и саночки возить. Забивать будешь - оставайся, нет - до свидания
Неустойку платите и до свидания
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SMART789
Как у Вендела до переподписания

Немыслимо
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КБ Сергей
Николсон на фото на себя совсем не похож. Осталось разобраться, точно ли Николсон хочет остаться?)))
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Жесткий Костас
И дурака ваяет.
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Игорь Стукачев
Таких своих хватает.
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Никита Самарин
Ещё бы, сидишь на банке, бабки капают. Не жизнь, а сказка.
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Сергей Спартакович
эта палка бесполезна.надо продавать
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