Николсон хочет остаться в «Спартаке». Он получает 1,8 млн евро в год – другие клубы предлагают меньше

Шамар Николсон может остаться в «Спартаке» из-за требований по зарплате.

Ранее сообщалось, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не рассчитывает на Николсона в следующем сезоне Мир РПЛ.

По информации Metaratings, у ямайского форварда есть несколько вариантов продолжения карьеры, однако клубы, заинтересованные в нем, предлагают значительно меньшую зарплату, чем в «Спартаке» – в московском клубе по действующему соглашению Николсон получает около 1,8 млн евро в год без учета бонусов.

Сообщается, что в данный момент форвард склоняется к тому, чтобы остаться в «Спартаке». Напомним, действующее соглашение Николсона с московским клубом рассчитано до 2026 года.

В завершившемся сезоне РПЛ Николсон забил 3 гола в 22 играх. Его статистика доступна здесь.

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