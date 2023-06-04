Игроки «Спартака» не получат дополнительных премий за 3-е место в РПЛ

Игроки «Спартака» не получат дополнительных премий за бронзу в Мир РПЛ.

Московский клуб финишировал на 3-м месте в чемпионате России по итогам сезона.

По информации Metaratings.ru, в клубе не предусмотрены премии за третье место, поэтому дополнительных призовых футболисты не получат.

В последнем туре « » уступил «Крыльям Советов» (0:1). Красно-белые набрали 54 очка за 30 туров.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы