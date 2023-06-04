Игроки «Спартака» не получат дополнительных премий за 3-е место в РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия деньги Футбол

Игроки «Спартака» не получат дополнительных премий за бронзу в Мир РПЛ.

Московский клуб финишировал на 3-м месте в чемпионате России по итогам сезона.

По информации Metaratings.ru, в клубе не предусмотрены премии за третье место, поэтому дополнительных призовых футболисты не получат.

В последнем туре «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (0:1). Красно-белые набрали 54 очка за 30 туров.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Комисаров
Надо еще снять 10-20% от зарплаты, за такую бездарную игру
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alestern
Для такого клуба, как Спартак есть только одно место - ПЕРВОЕ... Всё остальное не в счёт...и разумеется за бронзу нет никаких премиальных, потому что это провал...
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Копирайтер Заремы
Ответ Стаут
А как же премиашки за чемпионство по хG?
И за чемпионство 5го тура?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Ответ Evgeny_Spartak_I9ZZ
Мда че за нытики, я не радуюсь за 3 место ну и не расстроен после 10 место, абаскалю нужно еще год дать темболее собираються прикупить новых футболистов, к концу сезона следущего уже делать выводы
Ты в каком классе учишься?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Для большей стимуляции ещё лишить нужно...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стаут
А как же премиашки за чемпионство по хG?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
А надо бы дать. В качестве "спасибо", что на четвёртое не упали.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Потому что все деньги ушли на чаепитие
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
В Спартаке премии принято за 8-10 место получать, какое там третье место
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
А с Заремой посоветовались?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Копирайтер Заремы
Ответ Alestern
Для такого клуба, как Спартак есть только одно место - ПЕРВОЕ... Всё остальное не в счёт...и разумеется за бронзу нет никаких премиальных, потому что это провал...
Только вот в нынешних реалиях они выше головы прыгнули
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny_Spartak_I9ZZ
Мда че за нытики, я не радуюсь за 3 место ну и не расстроен после 10 место, абаскалю нужно еще год дать темболее собираються прикупить новых футболистов, к концу сезона следущего уже делать выводы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isshin88
Вот за первое с конца место могли бы и премию выписать. Вполне могут в следующем сезоне реализовать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jacek Suomilinen
Так, с игроками понятно, а тренерский штаб и менеджеры?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GEM1975
К тому же они уже получили премии за то, что смогли сохранить прописку в премьер-лиге, добавил Metaratings
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Копирайтер Заремы
Только вот в нынешних реалиях они выше головы прыгнули
Выше какой головы? Ростова и Краснодара?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий