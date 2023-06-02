У «Зенита» наибольший убыток от трансферной деятельности в РПЛ за 2022 год – минус 3 млрд рублей. «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й
«Зенит» показал худший трансферный баланс в РПЛ в 2022 году, «Сочи» – лучший.
РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов Мир РПЛ за 2022 год.
Положительный трансферный баланс за период у трех клубов: «Сочи» (плюс 427,4 млн рублей), «Крыльев Советов» (286,3) и «Урала» (220,2).
У остальных 13 команд баланс отрицательный. Наивысшие показатели у «Зенита» (минус 2 997,8 млн рублей), «Спартака» (2 407,9), «Краснодара» (1 790,2) и «Динамо» (1 399,7).
Показатели перечисленных и остальных клубов приведены ниже.
Все деньги РПЛ в 2022-м: «Зенит» в отрыве, «Спартак» – в убытках (после ухода Федуна), у «Краснодара» – четверть бюджета на молодежь
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