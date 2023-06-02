У «Зенита» наибольший убыток от трансферной деятельности в РПЛ за 2022 год – минус 3 млрд рублей. «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й

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«Зенит» показал худший трансферный баланс в РПЛ в 2022 году, «Сочи» – лучший.

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов Мир РПЛ за 2022 год.

Положительный трансферный баланс за период у трех клубов: «Сочи» (плюс 427,4 млн рублей), «Крыльев Советов» (286,3) и «Урала» (220,2).

У остальных 13 команд баланс отрицательный. Наивысшие показатели у «Зенита» (минус 2 997,8 млн рублей), «Спартака» (2 407,9), «Краснодара» (1 790,2) и «Динамо» (1 399,7).

Показатели перечисленных и остальных клубов приведены ниже.

Все деньги РПЛ в 2022-м: «Зенит» в отрыве, «Спартак» – в убытках (после ухода Федуна), у «Краснодара» – четверть бюджета на молодежь

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8 комментариев

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Зелёный гопник
Хорошие футболисты стоят больших денег, нет ничего удивительного.
Зато есть результат 👍🏻
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0:4 на спотифай камп ноу
Спартак всегда рядом с Зенитом что убытки что доходы а послушаешь их фанатов, Зенит это мешок, а их команда чуть ли не спонсируется болельщиками.
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HI MARS
Идеальное время расформировать Зенит
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Ответ Зелёный гопник
Хорошие футболисты стоят больших денег, нет ничего удивительного. Зато есть результат 👍🏻
кого хорошего покупали на 3 млрд? вроде как меняли Альберто на россыпь других или это не правда?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Зелёный гопник
Хорошие футболисты стоят больших денег, нет ничего удивительного. Зато есть результат 👍🏻
+100500 раз выиграли РПЛ?
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Ответ Кирилл.С-Пб
Никого не продавали, только покупки. Всё логично. Чую, сейчас нижние опять набегут и подгонят развёрнутую аналитику 🤣🤣🤣
расскажи кого выписали? вот я могу обозначить...Альберто, Клаудиньо, россыпь из Коринтианс, но ведь Альберто меняли на последних, т.е выходит целый Клаудиньо обошёлся в 3 млрд?
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