У «Зенита» наибольший убыток от трансферной деятельности в РПЛ за 2022 год – минус 3 млрд рублей. «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й

«Зенит» показал худший трансферный баланс в РПЛ в 2022 году, «Сочи» – лучший.

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов Мир РПЛ за 2022 год.

Положительный трансферный баланс за период у трех клубов: « » (плюс 427,4 млн рублей), « » (286,3) и « » (220,2).

У остальных 13 команд баланс отрицательный. Наивысшие показатели у « » (минус 2 997,8 млн рублей), « » (2 407,9), «Краснодара» (1 790,2) и «Динамо» (1 399,7).

Показатели перечисленных и остальных клубов приведены ниже.

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