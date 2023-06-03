Абаскаль не рассчитывает на Николсона, «Спартак» предложил форварду искать новую команду (Metaratings.ru)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Шамар Николсон Гильермо Абаскаль Футбол

Шамар Николсон покинет «Спартак» летом, скорее всего.

Как сообщает Metaratings.ru, главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль не рассчитывает на 26-летнего ямайского форварда и уже сообщил об этом самому игроку.

Руководство «Спартака» предложило Николсону заняться поиском нового клуба.

Шамар перешел в «Спартак» зимой 2022 года из бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. Его контракт действует до июня 2026 года.

На его счету 12 голов в 43 матчах за «Спартак» во всех турнирах. В завершившемся сезоне РПЛ он забил 3 гола в 22 играх. Его статистика – здесь.

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33 комментария

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Красная стрела
Вобщем, факт очевиден. Тренер остается. Теперь надеемся, что под него всё же купят игроков. Усиление нужно во все линии.
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Данко Лазович
хороший боксер был.
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Евгений Кошелек
С его данными толку в атаке очень мало, много порет моментов, спасибо за всё.
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qw14qw
Ответ SMART789
топ селекция топ трансферы
Куда же без тебя😅
+5
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+5
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Екн Лор
Вот вам и 8 млн выкинутых на ветер. Бесплатный старик Дзюба оказался лучше в 10 раз
+9
-5
+4
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aleks32
Давно пора. Нападающий должен забивать, а не косячить!
+4
0
+4
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ASM'9
Ответ Красная стрела
Вобщем, факт очевиден. Тренер остается. Теперь надеемся, что под него всё же купят игроков. Усиление нужно во все линии.
конечно нужно надеется,верить и терпеть ,как обычно,смешно уже
+4
-1
+3
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Виктор Дереглазов
слишком дорогое приобретение, за такого игрока. Верю в Абаскаля
+2
0
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Sinister Kid
Жаль, что рассчитывает на Хлусевича, Зиньковского, Бальде, Дуарте и Маслова.
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Bartez1986
Ответ SMART789
топ селекция топ трансферы
ты сюда на хрен приперся? опять один из первых на ветке про Спартак, который вам безразличен вроде как
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qw14qw
Ответ aleks32
Давно пора. Нападающий должен забивать, а не косячить!
А сколько Зе Луиш накосячил прежде чем заиграл?
+1
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ASM'9
Ответ Красная стрела
А у тебя какие варианты? Давай скинемся и купим Спартак может ?
да на ... мне это надо ,сейчас другие цели в жизни чем этот не до футбол !семья ценнее чем эта шляпа кругом !
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Красная стрела
Ответ ASM'9
конечно нужно надеется,верить и терпеть ,как обычно,смешно уже
А у тебя какие варианты? Давай скинемся и купим Спартак может ?
+2
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Amalfitano
Проблема Спартака в том, что у них нет обоймы из 18-20 человек. У них есть основа, 2-3 человека на скамейке, пропасть а потом Классены со всеми остальными. Надеюсь Абаскаль сможет навязать там профессиональный и объективный взгляд на формирование команды. В былые времена Шамар бы еще провел 1-2 сезона в Спартаке прежде чем с ним расстались бы. А тут предельно честно и прямо. Не нужен.
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Роман Комаров
Только три игрока заслуживают место в Спартаке: Промес, Литвинов и Пруцев, и всё!
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Ветер
Ну у такого выдащегося видеоаналитика, даже Холанд будет деградировать. Нашéл крайнего в своих неудачах.
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Николай Повалюхин
Неплохой у Шамара удар с правой. Только джебы в футболе не решают.
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Андрей Белоусов
Просто не та тактика для такого форварда
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Emirhan Amirov
Дуарте ещё одного купите😂
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Копирайтер Заремы
Топы Заремы на выход
+1
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R R
Х
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Jacek Suomilinen
Мукунку хороший!©
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Ivan Petrov
Хорошо он тогда Родригао погонял,говорят у него до сих пор психологическая травма
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Bartez1986
Шамар оставил странное впечатление. Есть в нем что-то вроде. Но не для основы. Если уйдет - жалеть не стоит, наверное. Лучше Мелешина наигрывать
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Valentin Kompaneytsev
Пора давно освободится ещё и от Рыбуса.
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