Абаскаль не рассчитывает на Николсона, «Спартак» предложил форварду искать новую команду (Metaratings.ru)
Шамар Николсон покинет «Спартак» летом, скорее всего.
Как сообщает Metaratings.ru, главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль не рассчитывает на 26-летнего ямайского форварда и уже сообщил об этом самому игроку.
Руководство «Спартака» предложило Николсону заняться поиском нового клуба.
Шамар перешел в «Спартак» зимой 2022 года из бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. Его контракт действует до июня 2026 года.
На его счету 12 голов в 43 матчах за «Спартак» во всех турнирах. В завершившемся сезоне РПЛ он забил 3 гола в 22 играх. Его статистика – здесь.
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