Абаскаль не рассчитывает на Николсона, «Спартак» предложил форварду искать новую команду (Metaratings.ru)

Шамар Николсон покинет «Спартак» летом, скорее всего.

Как сообщает Metaratings.ru, главный тренер московского клуба не рассчитывает на 26-летнего ямайского форварда и уже сообщил об этом самому игроку.

Руководство « » предложило заняться поиском нового клуба.

Шамар перешел в «Спартак» зимой 2022 года из бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. Его контракт действует до июня 2026 года.

На его счету 12 голов в 43 матчах за «Спартак» во всех турнирах. В завершившемся сезоне он забил 3 гола в 22 играх. Его статистика – здесь.

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