«Реал» и «Боруссия» договорились о трансфере Беллингема за 100+ млн евро. Медосмотр – в ближайшие дни

«Реал» и «Боруссия» договорились об условиях трансфера Джуда Беллингема.

Как сообщает The Athletic, «Мадрид» выплатит за 19-летнего полузащитника более 100 млн евро.

Стороны достигли полной договоренности об условиях сделки. Это будет один из самых крупных трансферов в истории обоих клубов.

В ближайшие дни пройдет медосмотр для «Реала».

Сообщалось, что контракт англичанина с « » будет рассчитан до лета 2029 года.

В этом сезоне Джуд забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за «Боруссию». У него 11 желтых карточек за сезон.

Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.

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