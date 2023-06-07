«Реал» и «Боруссия» договорились о трансфере Беллингема за 100+ млн евро. Медосмотр – в ближайшие дни
«Реал» и «Боруссия» договорились об условиях трансфера Джуда Беллингема.
Как сообщает The Athletic, «Мадрид» выплатит за 19-летнего полузащитника более 100 млн евро.
Стороны достигли полной договоренности об условиях сделки. Это будет один из самых крупных трансферов в истории обоих клубов.
В ближайшие дни Беллингем пройдет медосмотр для «Реала».
Сообщалось, что контракт англичанина с «Мадридом» будет рассчитан до лета 2029 года.
В этом сезоне Джуд забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за «Боруссию». У него 11 желтых карточек за сезон.
Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.
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Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
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Удачи!
дальше все зависит от тренерского штаба Реала, у Джуда 3 сезона на высоком уровне, капитан большого клуба, так что у него есть все, чтоб стать звездой (или он уже звезда🤔).
но звезду надо вырастить и поддерживать в такой форме (привет от Азара и Бейла)🤷