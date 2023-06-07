«Реал» и «Боруссия» договорились о трансфере Беллингема за 100+ млн евро. Медосмотр – в ближайшие дни

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» и «Боруссия» договорились об условиях трансфера Джуда Беллингема.

Как сообщает The Athletic, «Мадрид» выплатит за 19-летнего полузащитника более 100 млн евро.

Стороны достигли полной договоренности об условиях сделки. Это будет один из самых крупных трансферов в истории обоих клубов.

В ближайшие дни Беллингем пройдет медосмотр для «Реала».

Сообщалось, что контракт англичанина с «Мадридом» будет рассчитан до лета 2029 года.

В этом сезоне Джуд забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за «Боруссию». У него 11 желтых карточек за сезон.

Полную статистику центрального полузащитника можно найти здесь.

Большие итоги Бундеслиги. Здесь все: от увольнения Нагельсманна до провала Фарке в «Гладбахе»

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Что делает Мансити, ПСЖ или Реал, когда упускает титул? Правильно- покупает лучшего игрока мира или того, кто им скоро станет.
Что делает Боруссия после упущенного титула? Правильно- распродает лидеров.
+33
-4
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bostonKG
Welcome!
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леха Л
Ответ Красная стрела
Слишком дорого конечно. В цену явно не входят риски, что он очень молодой. И слететь может с той же вероятностью, что и вырасти в звезду🤷‍♂️
За тот уровень, что показывает Джуд в его возрасте это не много. А риски есть везде и всегда, но он явно стоит этих денег на данный момент
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pucheslav
Ответ Pb-SE
Что делает Мансити, ПСЖ или Реал, когда упускает титул? Правильно- покупает лучшего игрока мира или того, кто им скоро станет. Что делает Боруссия после упущенного титула? Правильно- распродает лидеров.
у Боруссии очевидно намного меньше денег чем у перечисленных вами команд
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Отличная новость! Первый топ-трансфер есть!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Лучше бы Асенсио оставили.А центральных полузащитников опой ешь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
Ответ Dr. J 24
теперь Кейна надо. Будет английская пара.
Для английской пары нужен Магуайр они с Кейном друзья.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Ответ Леха Л
За тот уровень, что показывает Джуд в его возрасте это не много. А риски есть везде и всегда, но он явно стоит этих денег на данный момент
В любом случае будет интересно. Всегда интригующе, когда после неудачных сезонов Реал усиливается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Levadričok
Удачи и успехов в Реале!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
Ответ Pb-SE
Что делает Мансити, ПСЖ или Реал, когда упускает титул? Правильно- покупает лучшего игрока мира или того, кто им скоро станет. Что делает Боруссия после упущенного титула? Правильно- распродает лидеров.
Ну у них как бы стратегия такая. Они зарабатывают на игроках. Они их и берут для перепродажи за большие деньги.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dottore
Надеюсь Беллингем заиграет в Реале!
Удачи!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кайыргали Юнусов
Ответ Pb-SE
123, мадридушка ... (подробности спрашивайте у Дзагоева).
1 2 3 и у нас какойта тайота
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Ответ Pb-SE
Что делает Мансити, ПСЖ или Реал, когда упускает титул? Правильно- покупает лучшего игрока мира или того, кто им скоро станет. Что делает Боруссия после упущенного титула? Правильно- распродает лидеров.
Реал планировал покупку Беллингема в любом случае, независимо от исхода сезона. Но надо же написать якобы оригинальный комментарий ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ JENNINGS
Отличная новость! Первый топ-трансфер есть!
и последний
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zerocool789
Hey, Jude!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Самойлов
Ответ bel01
Никогда не считал Беллингема потенциальной суперзвездой. Посмотрите на его личный провал на ЧМ, на его провал в ЛЧ. Неплохое приобретение, но не из тех, что в корне что-то меняет, имхо. Думаю, даже два или три Беллингема не стоят Мбаппе или Холланда.
второй Чучамени
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс с 13 региона
Ответ Красная стрела
Слишком дорого конечно. В цену явно не входят риски, что он очень молодой. И слететь может с той же вероятностью, что и вырасти в звезду🤷‍♂️
слишком дёшево, по сравнению с некоторыми...
дальше все зависит от тренерского штаба Реала, у Джуда 3 сезона на высоком уровне, капитан большого клуба, так что у него есть все, чтоб стать звездой (или он уже звезда🤔).
но звезду надо вырастить и поддерживать в такой форме (привет от Азара и Бейла)🤷
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кайыргали Юнусов
1 2 3 Hala Madrid
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Не вызывает радости этот трансфер.Дорогой,ещё и с коленом проблемы.Перес так и будет каждое ТО покупать по центральному полузащитнику?Где атакующие игроки?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Davron Mamadzhanov
Надеюсь уйдёт из Реала с высоко поднятой головой, и с кучей трофеев, аминь. Добро пожаловать в великий клуб✊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
Джуд второй Азар в Реале будет 😁.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Готов повторить путь Метцельдера и Нури Шахина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс с 13 региона
Ответ Pb-SE
Что делает Мансити, ПСЖ или Реал, когда упускает титул? Правильно- покупает лучшего игрока мира или того, кто им скоро станет. Что делает Боруссия после упущенного титула? Правильно- распродает лидеров.
к сожалению Боруссия не в том статусе, чтоб могла удерживать таких игроков как Холанд и Беллингем.. они зарабатывают на воспитании звёзд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Levadričok
Ответ Demyan Grachev
а бенземона кем заменим?)
Он же вроде Кейна купить хотят🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Demyan Grachev
а бенземона кем заменим?)
По слухам идут за Кейном, но будут сложные переговоры, в ближайшие дни его не следует ждать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий