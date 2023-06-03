«Реал» заплатит 100+20 млн евро за Беллингема. «Боруссия» хотела 150 млн

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

«Боруссия» не получит желаемую сумму за трансфер Джуда Беллингема.

19-летний полузащитник близок к переходу в мадридский «Реал». Дортмундский клуб хотел получить за трансфер игрока около 150 миллионов евро, но будет вынужден согласиться на менее высокую сумму, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. 

«Джуд Беллингем находится на пороге перехода в мадридский «Реал». Клубы все еще должны договориться. 

«Боруссия» получит меньшую плату за трансфер, чем ожидалось! Вместо того, чтобы превзойти рекордную сумму Усмана Дембеле (140 миллионов евро от «Барсы»), «Боруссия» должна «всего лишь» получить фиксированную выплату в размере 100 миллионов евро плюс около 20 миллионов евро возможных бонусов. Ожидаемых 150 миллионов евро не будет, потому что у Беллингема осталось всего два года по контракту.

Обсуждения между всеми сторонами носят уважительный характер. У «Реала» и «Дортмунда» очень хорошие отношения.

Кроме того: Беллингему, которому пришлось пропустить прошлые игры из-за проблем с коленом, возможно, придется перенести операцию в ближайшем будущем. Ему поставлен диагноз «хронический бурсит», – написал Фальк. 

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70 комментариев

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марк макаров
Ответ GuruFutbola
Чумеяни за 116 отдыхает
ГириФутбола, как всегда, 1й в комментах под новостями Мадрида 😅
Такая преданность - просто браво 👏👏
+56
-5
+51
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Александр Колосов
Если Фальк написал, то на самом деле вопрос решенный. Поздравляю Реал, очередного молодого топа в центр поля получили .
+41
-6
+35
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EARMSR
Ответ #SharkTeam
Испанский мешок очередного игрока за сотку берет. А все прибедняются
Да да, испанский клуб у которого мешок ЗАРАБОТАННЫХ ДЕНЕГ, берет очередного игрока.
+32
-6
+26
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Очки Дани Алвеса
Даже тут Дортмунд в концовке слился))
+18
-3
+15
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Амин Чич
Рано, очень рано радоваться!
Из Боруссии конечно топ игроки выходят, как к примеру Холланд, но есть и другие примеры, тот же Санчо
+15
-4
+11
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ALMANAC
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Рассказывай)
Коут - 150
Дембеле - 140
Гризманн - 120
Пьянич - 60
+17
-7
+10
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Ophiomorph
Ответ Burel
Главный мешок в истории футбола опять взрывает рынок
Пока мешок взрывает рынок немешок заплатил больше за Дембеле
+12
-4
+8
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ GuruFutbola
ГуруФутбола Читай внимательней
В твоём случае именно гири)
+5
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Igor Pavelski
Ответ Амин Чич
Рано, очень рано радоваться! Из Боруссии конечно топ игроки выходят, как к примеру Холланд, но есть и другие примеры, тот же Санчо
Согласен полность.Конкрето в Реал я могу вспомнить Нури Шахина(если не ошибаюсь лучший игрок чемпионата Германии в том году).и Кристофа Метцельдера,оба не заиграли.Надеюсь Беллингем не повторит их судьбу
+6
-2
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Андрей Хенто
Ответ Golden Valley
Ждём второй без трофейный год у реала
А когда был первый год без трофеев? Все-таки в этом сезоне Мадрид выиграл Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Испании. Конечно это не то, чтобы хотелось, но все же клубный музей пополнился трофеями.
+9
-5
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takehiko
Ответ GuruFutbola
Чумеяни за 116 отдыхает
Дембеле прям разрывает в ЛаЛиге
+3
0
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ #SharkTeam
Да да, заработанных, испанский политпроэкт как он есть
АХАХА. И это пишет манся.
+3
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takehiko
Ответ GuruFutbola
Это деньги с продажи Неймара, а не из бездонного кармана франко как у модридской цистерны)
Ну хотя бы не с рычагов
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S H A R K
Ответ Igor Pavelski
Согласен полность.Конкрето в Реал я могу вспомнить Нури Шахина(если не ошибаюсь лучший игрок чемпионата Германии в том году).и Кристофа Метцельдера,оба не заиграли.Надеюсь Беллингем не повторит их судьбу
При всём уважении к ним, ни один из них по уровню Беллингему близко и не стояли. Беллингем в сборной доказал, что он топ не только в Дортмунде. На ЧМ был одним из самых ярких англичан.

Кто-то тут пишет о Санчо. Санчо вообще попал не в тот клуб, не к тому тренеру. Ни стилистически и ни ментально он не был игроком МЮ. Да и сам по себе он игрок ленивый. У Гвардиолы он 100% раскрылся бы.

Аканджи, Холланд, Обамеянг, Гюндоган, Хакими, Левандовски и др. игроки показывают, что Дортмунд не приговор, главное оказаться в правильном месте.
Аканджи вообще даже по меркам Дортмунда считался средним, но сейчас в основе Пепа. Такое тоже случается...
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Botikool
Ответ #SharkTeam
Да да, заработанных, испанский политпроэкт как он есть
С Зенитом что-ли перепутал?)) Реал в мировых лидерах по доходам
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Доминатор_из_Грязево
Есть у реала традиция, дорогих игроков потом на банке держать или в бургер кинге
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Ophiomorph
Ответ Golden Valley
Не купит Холланда за 60 млн евро и пускать 120 за беллингема, который и половины Холланда не стоит, это только у Переса получается
Ага, только одному Богу известно сколько там за Холанда бонусов и комиссионных бате и агенту вышло. 60 лямов умножай на 3, так точнее будет.
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gPk
Ответ NartApsua
А ещё был Гюндоган и Шахин, Левандовски и Гетце.. Так про любую команду можно сказать.
Ну Гётце в Баварии ни чем особым не отметился. По крайней мере на уровне самого себя времён Дортмунда точно не вышел
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Сикарио
Ответ takehiko
Ну хотя бы не с рычагов
за петуха там была лишь половина от силы, но наш таджикский завистливый глор об этом умолчал трусливо)))
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Артур Ганненко
Ответ Andria Managadze
ну да Барселоне не дают Месси Иньиго Мартинеса Гюндогана Обамеянга и других подписывать за гроши реально плюс к этому контракты молодых не регистрируется а Реал за 116 чуамени и Белингемы можно и всякое что там у Мадрида так что объясните мне почему это так происходит может я что-то путаю или не знаю и да лучше чем минусы ставить объясните нормальные люди пожалуйста
Это потому, что Барса слишком много тратила 2-5 лет назад, поэтому набрала долги, за которые сейчас расплачивается. Реал этого не делал, плюс последние победы в Лч увеличили доходы, поэтому с бюджетом у Мадрида проблем нет и 150-200 лямов в год на трансферы они легко могут себе позволить, не влезая в долги
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Андрей Хенто
Ответ Andria Managadze
супер кубок уефа не за прошлый сезон считается Андрей??
Официально считается как трофей нового сезона.
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diger499
Ответ Александр Колосов
Если Фальк написал, то на самом деле вопрос решенный. Поздравляю Реал, очередного молодого топа в центр поля получили .
Фальк регулярно оьсирается с инсайдами. Его даже кто-то из футболистов троллил с его этими тру, не тру. так что ничего это не значит
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Arman008
Ответ марк макаров
ГириФутбола, как всегда, 1й в комментах под новостями Мадрида 😅 Такая преданность - просто браво 👏👏
Гири?) Кандалы!
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Сергей Лимонников
Ответ GuruFutbola
ГуруФутбола Читай внимательней
с твоями знаниями тянет только на гири
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Вадим Полищук
Ответ Амин Чич
Рано, очень рано радоваться! Из Боруссии конечно топ игроки выходят, как к примеру Холланд, но есть и другие примеры, тот же Санчо
Или Нури Шахин
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