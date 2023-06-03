«Реал» заплатит 100+20 млн евро за Беллингема. «Боруссия» хотела 150 млн

«Боруссия» не получит желаемую сумму за трансфер Джуда Беллингема.

19-летний полузащитник близок к переходу в мадридский « ». Дортмундский клуб хотел получить за трансфер игрока около 150 миллионов евро, но будет вынужден согласиться на менее высокую сумму, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

« находится на пороге перехода в мадридский «Реал». Клубы все еще должны договориться.

« » получит меньшую плату за трансфер, чем ожидалось! Вместо того, чтобы превзойти рекордную сумму Усмана Дембеле (140 миллионов евро от «Барсы»), «Боруссия» должна «всего лишь» получить фиксированную выплату в размере 100 миллионов евро плюс около 20 миллионов евро возможных бонусов. Ожидаемых 150 миллионов евро не будет, потому что у Беллингема осталось всего два года по контракту.

Обсуждения между всеми сторонами носят уважительный характер. У «Реала» и «Дортмунда» очень хорошие отношения.

Кроме того: Беллингему, которому пришлось пропустить прошлые игры из-за проблем с коленом, возможно, придется перенести операцию в ближайшем будущем. Ему поставлен диагноз «хронический бурсит», – написал Фальк.

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