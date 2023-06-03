«Реал» заплатит 100+20 млн евро за Беллингема. «Боруссия» хотела 150 млн
«Боруссия» не получит желаемую сумму за трансфер Джуда Беллингема.
19-летний полузащитник близок к переходу в мадридский «Реал». Дортмундский клуб хотел получить за трансфер игрока около 150 миллионов евро, но будет вынужден согласиться на менее высокую сумму, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
«Джуд Беллингем находится на пороге перехода в мадридский «Реал». Клубы все еще должны договориться.
«Боруссия» получит меньшую плату за трансфер, чем ожидалось! Вместо того, чтобы превзойти рекордную сумму Усмана Дембеле (140 миллионов евро от «Барсы»), «Боруссия» должна «всего лишь» получить фиксированную выплату в размере 100 миллионов евро плюс около 20 миллионов евро возможных бонусов. Ожидаемых 150 миллионов евро не будет, потому что у Беллингема осталось всего два года по контракту.
Обсуждения между всеми сторонами носят уважительный характер. У «Реала» и «Дортмунда» очень хорошие отношения.
Кроме того: Беллингему, которому пришлось пропустить прошлые игры из-за проблем с коленом, возможно, придется перенести операцию в ближайшем будущем. Ему поставлен диагноз «хронический бурсит», – написал Фальк.
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Такая преданность - просто браво 👏👏
Из Боруссии конечно топ игроки выходят, как к примеру Холланд, но есть и другие примеры, тот же Санчо
Коут - 150
Дембеле - 140
Гризманн - 120
Пьянич - 60
Кто-то тут пишет о Санчо. Санчо вообще попал не в тот клуб, не к тому тренеру. Ни стилистически и ни ментально он не был игроком МЮ. Да и сам по себе он игрок ленивый. У Гвардиолы он 100% раскрылся бы.
Аканджи, Холланд, Обамеянг, Гюндоган, Хакими, Левандовски и др. игроки показывают, что Дортмунд не приговор, главное оказаться в правильном месте.
Аканджи вообще даже по меркам Дортмунда считался средним, но сейчас в основе Пепа. Такое тоже случается...