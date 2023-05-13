Джуд Беллингем не хотел в клубы, которыми руководят шейхи, и поэтому выбрал «Реал».

Как рассказал журналист Sport1.de Патрик Бергер в беседе с Фабрицио Романо, Беллингем вместе с семьей решил, что не хочет переходить в так называемые «пластиковые» клубы.

В их число полузащитник « » включил клубы, которыми руководят шейхи, как в « » и « ». Кроме того, он исключил « » из списка клубов, где он может продолжить карьеру, так как после смены владельцев лондонцы «проводят безумную трансферную политику».

Так Беллингем пришел к решению о том, что « » будет идеальным вариантом продолжения карьеры.

В этом сезоне у 19-летнего полузащитника 13 голов и 6 результативных передач в 41 матче за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.