Беллингем не хотел в «Сити» и «ПСЖ», так как считает их «пластиковыми» клубами. «Челси» он не рассматривал из-за «безумной трансферной политики» (Патрик Бергер)

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем не хотел в клубы, которыми руководят шейхи, и поэтому выбрал «Реал».

Как рассказал журналист Sport1.de Патрик Бергер в беседе с Фабрицио Романо, Беллингем вместе с семьей решил, что не хочет переходить в так называемые «пластиковые» клубы.

В их число полузащитник «Боруссии» включил клубы, которыми руководят шейхи, как в «Ман Сити» и «ПСЖ». Кроме того, он исключил «Челси» из списка клубов, где он может продолжить карьеру, так как после смены владельцев лондонцы «проводят безумную трансферную политику».

Так Беллингем пришел к решению о том, что «Реал» будет идеальным вариантом продолжения карьеры.

В этом сезоне у 19-летнего полузащитника 13 голов и 6 результативных передач в 41 матче за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.

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124 комментария

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Navi88
Ответ Камбоджа Иванов
Игрок Боруссии знает толк в пластиковых клубах, которые дважды за сезон отдают чемпионство мертвейшей за последние годы Баварии.
пластиковый тут - не значит чокер или слабый
+130
-13
+117
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Екн Лор
А этот Джуд разбирается в футболе
+130
-38
+92
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RashNomadKazakh
Ответ Камбоджа Иванов
Игрок Боруссии знает толк в пластиковых клубах, которые дважды за сезон отдают чемпионство мертвейшей за последние годы Баварии.
Камон, тут ведь речь об искусствености.
+84
-7
+77
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Камбоджа Иванов
Игрок Боруссии знает толк в пластиковых клубах, которые дважды за сезон отдают чемпионство мертвейшей за последние годы Баварии.
+116
-84
+32
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Игорь Горочкин
Ответ прощай Роналду
Умный парень, давай в Барсу бесплатно)
умный и в барсу?) уже не сходится)
+41
-13
+28
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Артём Сергеев
верное определение кстати, пластиковые клубы —игрушки
+30
-8
+22
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udiekemen
Ответ Экспертное мнение
Конечно шарит, лучше играть за судей, чем против. Дальновидный Кришти поэтому и перешел в Реал когда-то.
Эвребе нервно курит в сторонке)
+42
-21
+21
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Rad0
Знал бы Джуд, скольких глориков манчестерской бензоколонки он ущемил, хотя на правду глупо обижаться.
+25
-7
+18
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Homelender_666
Ответ Молодой Френки
А Ливерпуль почему слил?!
У них денег нет на трансфер
+16
-1
+15
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MADRiD_00
Ответ Усы Годзиллы
обратите внимание, что к Ливерпулю вопросов у Джуда не было. т.е. были бы деньги, то Клопп и ко составили реальную конкуренцию по Джуду для Реала. Т.е. дайте денег Клоппу и Ливерпуль будет вновь на коне.
Но я не думаю что Ливерпуль, который приобрел за 200 миллионов Гакпо и Нуньеса, прям беднейший клуб Англии.
+16
-3
+13
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Арман Мартиросян
Ответ Молодой Френки
А Ливерпуль почему слил?!
Он именно в Ливерпуль хотел, о чем не раз намекал его отец, но наш щедрый Генри сидит и копейки считает, так что без шансов.
+16
-3
+13
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llolishe
Пластиковыми эти клубы считает адекватное общество футбола уже давно
+15
-7
+8
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Макс Кидалов
Реал ещё идеальный вариант в отличии от команд Апл, что Реал всегда в лч играет. У Челси, Ливерпуля и даже ман сити могут быть плохие сезоны или смена владельца, Продажа клуба и т.д и в лч и могут не попасть туда , там конкуренция бешенная, чуть кто то из топов проведёт плохой сезон, на его место сразу будет претендовать какая нибудь Астон Вилла. А в Реале гарантировано играешь в лч каждый год и всегда на виду, для получения ЗМ это идеальное место
+10
-2
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Cearvm
Ответ fellx
Причем ту это??? Он говорит про естественную историю. А вышеуказанные клубы добились всех наград засчёт сверхбогатых владельцев
Нет никакой "естественной истории". За всеми клубами стоят сверхбогатые владельцы, а Реал скупал лучших игроков мира еще в 50-х. Тот же Челси десятилетней давности ничем не отличался от нынешнего Сити, но бреда про "пластиковость" не было. Даже если шейхи уйдут, Сити будет самым желанным английским клубом для инвестиций. Это просто факт.

Поэтому Беллингем, как и люди в комментариях, просто понтуются. Сядет на лавку - эти юношеские фантазии быстро испарятся.
+10
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MoRo
Беллингем выдал базу
+6
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Усы Годзиллы
обратите внимание, что к Ливерпулю вопросов у Джуда не было.

т.е. были бы деньги, то Клопп и ко составили реальную конкуренцию по Джуду для Реала.

Т.е. дайте денег Клоппу и Ливерпуль будет вновь на коне.
+9
-5
+4
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Макс Кидалов
Ответ CHELSEA_2008
Просто Лол Лига настолько слабая что Реал даже сейчас с тройки не выпадает. Там невозможно не играть в ЛЧ. Почти как в Бундеслиге или во Франции. Ты представляешь чтобы ПСЖ не попал в тройку -четвёрку?))
Слабая или не слабая, но испанские команды все равно в еврокубках достойно выступают , Севилья и Реал тащат всегда и Вильяреал тоже тащит Испанию. Но конечно Апл сильнее всех из за огромных доходов, конкурировать с ними невозможно другим лигам, но все равно испанские клубы умудряются конкурировать и выгрыватл Еврокубки часто
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Арман Мартиросян
Ответ Баркамол Абдулла
Вообще не подходит для Лфк, сравнивать его деревянный Хендо и Милнером не возможно. Лфк нужен деревянные игроки в центре поля, других там не уважает
Держи в курсе.
+3
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Мари Хуан
Ответ Rad0
Знал бы Джуд, скольких глориков манчестерской бензоколонки он ущемил, хотя на правду глупо обижаться.
Сколько? Двоих?))
+3
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Баркамол Абдулла
Ответ deadjoker
Англичанин говорит против искусственности :)) прям пчелы против меда.
Да, почему такой не любовь англичанам у тебя? Потому что по телеку говорили?
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0
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Айхалец
Интеллектуальная ветка, однако.
+3
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Donald J. Trump
Ответ Камбоджа Иванов
Игрок Боруссии знает толк в пластиковых клубах, которые дважды за сезон отдают чемпионство мертвейшей за последние годы Баварии.
Это уже не пластиковый клуб, а пластиковая лига
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Snid
Ответ Ман Сити
19 лет, отсутствие мозгов простительно. Я так понимаю ливер тоже пластиковый, поэтому им отказал. Или это другое?
🤡🤣
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SCHOKKKK
Ответ Barca_mania
столько лет прошло до сих пор бомбит?) почти 15 лет назад это было
Мне просто нравится смотреть, как каталонское глорье что-то кукарекает по поводу судейства в адрес других клубов (к примеру Реал), будучи самым судейским клубом за всю историю футбола. Дело даже не в 15 лет назад. Даже 150 лет пройдет, Эвребе и БЧК будут неразлучно ассоциироваться с судейским беспределом среди футбольных фанатов. Это уже имя нарицательное, понимаешь?😂
+3
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Артём Сергеев
Ответ Born is the King
Этот следующий Санчо слишком много о себе возомнил. Я бы понял если бы это был действительно талантливый игрок аля Мбаппе, Энцо или Холанд , но это всего лишь Белингем
а Энцо то причём тут?
+4
-2
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