Беллингем не хотел в «Сити» и «ПСЖ», так как считает их «пластиковыми» клубами. «Челси» он не рассматривал из-за «безумной трансферной политики» (Патрик Бергер)
Джуд Беллингем не хотел в клубы, которыми руководят шейхи, и поэтому выбрал «Реал».
Как рассказал журналист Sport1.de Патрик Бергер в беседе с Фабрицио Романо, Беллингем вместе с семьей решил, что не хочет переходить в так называемые «пластиковые» клубы.
В их число полузащитник «Боруссии» включил клубы, которыми руководят шейхи, как в «Ман Сити» и «ПСЖ». Кроме того, он исключил «Челси» из списка клубов, где он может продолжить карьеру, так как после смены владельцев лондонцы «проводят безумную трансферную политику».
Так Беллингем пришел к решению о том, что «Реал» будет идеальным вариантом продолжения карьеры.
В этом сезоне у 19-летнего полузащитника 13 голов и 6 результативных передач в 41 матче за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.
Поэтому Беллингем, как и люди в комментариях, просто понтуются. Сядет на лавку - эти юношеские фантазии быстро испарятся.
т.е. были бы деньги, то Клопп и ко составили реальную конкуренцию по Джуду для Реала.
Т.е. дайте денег Клоппу и Ливерпуль будет вновь на коне.