Беллингем попрощался с «Боруссией» в среду. Он близок к переходу в «Реал»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем попрощался с дортмундской «Боруссией».

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Боруссия» договорились о трансфере Беллингема за сумму более 100 миллионов евро.

По информации Ruhr Nachtrichten, в среду 19-летний полузащитник попрощался с «Боруссией». Сообщается, что трансфер игрока переходит в завершающую фазу.

Беллингем был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге. В 31 матчах за «Боруссию» в чемпионате он забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Подробная статистика доступна здесь.

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8 комментариев

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Дав Мар
Топ трансфер
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JENNINGS
Ждём топаря!⏰💪
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Никита Самарин
Ожидаемо, очень надеюсь, что Джуд со временем станет достойной заменой Модричу.
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Xxx zzz
Ответ Никита Самарин
Ожидаемо, очень надеюсь, что Джуд со временем станет достойной заменой Модричу.
Тогда он должен максимально перенять все возможное у Модрича за этот год,пока есть возможность
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