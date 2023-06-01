Беллингем попрощался с «Боруссией» в среду. Он близок к переходу в «Реал»

Джуд Беллингем попрощался с дортмундской «Боруссией».

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Боруссия» договорились о трансфере Беллингема за сумму более 100 миллионов евро.

По информации Ruhr Nachtrichten, в среду 19-летний полузащитник попрощался с «Боруссией». Сообщается, что трансфер игрока переходит в завершающую фазу.

Беллингем был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге. В 31 матчах за «Боруссию» в чемпионате он забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Подробная статистика доступна здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте