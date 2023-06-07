Нголо Канте переходит в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента.

Как пишет журналист , сделка о переходе 32-летнего полузащитника в саудовский клуб закрыта.

Канте подпишет контракт по схеме «2+1» с зарплатой 100 млн евро за сезон. В эту сумму включены доходы от имиджевых прав и коммерческих сделок.

уже прошел медосмотр для « » в Лондоне. Сделка закрыта.

Напомним, вчера «Аль-Иттихад» объявил о трансфере экс-нападающего «Реала» Карима Бензема.

Канте выступал за « » с 2016 года. С клубом он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Срок его нынешнего контракта с «Челси» истекает 30 июня, он перейдет в «Аль-Иттихад» бесплатно.

Статистику 32-летнего полузащитника можно найти здесь.

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