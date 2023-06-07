Канте подпишет с «Аль-Иттихадом» контракт по схеме «2+1», зарплата – 100 млн евро в год. Сделка закрыта

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Нголо Канте деньги Фабрицио Романо Футбол

Нголо Канте переходит в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, сделка о переходе 32-летнего полузащитника в саудовский клуб закрыта.

Канте подпишет контракт по схеме «2+1» с зарплатой 100 млн евро за сезон. В эту сумму включены доходы от имиджевых прав и коммерческих сделок.

Нголо уже прошел медосмотр для «Аль-Иттихада» в Лондоне. Сделка закрыта.

Напомним, вчера «Аль-Иттихад» объявил о трансфере экс-нападающего «Реала» Карима Бензема.

Канте выступал за «Челси» с 2016 года. С клубом он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Срок его нынешнего контракта с «Челси» истекает 30 июня, он перейдет в «Аль-Иттихад» бесплатно.

Статистику 32-летнего полузащитника можно найти здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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64 комментария

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Человек1991
Дорогая Саудовская Аравия и достопочтенные клубы Лиги Аравии ! прошу рассмотреть мою кандидатуру на различные имеющиеся у вас вакансии ! За школьную карьеру я будучи играющим тренером капитаном,забил более 1000 голов ! а также на моём счету более 300 голевых передач! после игровой карьеры и в настоящий момент, скажем скромно, являюсь одним из лучших экспертов футбола в мире ! смотрел более 10000 матчей футбола , видел почти все голы в истории футбола, в 21 веке смотрел все матчи Чемпионатов Мира , Евро , Лиги Чемпионов, Кубка Америки и Кубка Уефа. ))
+115
-2
+113
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Sergey Kuznetsov
удачи работяге, заслужил пенсию
+44
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+42
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Акира_1
Ответ Roman
Два сезона на топовом уровне за всю карьеру - и на тебе 100 лямов в год. Ужас
Какие 2? Он с чемпионского сезона Лестера ниже определенного уровня не играл, только последний год сдал из-за травм.
+35
-1
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Амин Чич
Ответ Человек1991
Дорогая Саудовская Аравия и достопочтенные клубы Лиги Аравии ! прошу рассмотреть мою кандидатуру на различные имеющиеся у вас вакансии ! За школьную карьеру я будучи играющим тренером капитаном,забил более 1000 голов ! а также на моём счету более 300 голевых передач! после игровой карьеры и в настоящий момент, скажем скромно, являюсь одним из лучших экспертов футбола в мире ! смотрел более 10000 матчей футбола , видел почти все голы в истории футбола, в 21 веке смотрел все матчи Чемпионатов Мира , Евро , Лиги Чемпионов, Кубка Америки и Кубка Уефа. ))
А почему ты от них скрываешься тот факт, что ты болеешь за Спартак!? этот факт сразу сделает твое резюме бесполезным )))
+34
-6
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Ебздрогыч
У саудов теперь как фикспрайс - всем по 100 миллионов в год!
+14
-2
+12
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Grime Font
На эти деньги он сможет купить все мини Куперы в мире
+11
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Акира_1
Удачи маленькому Канте. Когда-то занимал всю территорию суши, которая не занята водой. А сколько трофеев принёс. 👍
+10
-1
+9
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Андрей Карпенко
Ну он свою пенсию честно заслужил. Выиграл все что мог
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Лигу справедливости собирают
+8
-2
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Ivan Balashov
Сейчас период массовых китайских закупок выглядит такой очаровательной и невинной шалостью.
+7
-1
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Born is the King
Ответ Roman
Два сезона на топовом уровне за всю карьеру - и на тебе 100 лямов в год. Ужас
Чё ты несёшь вообще?
+7
-1
+6
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Красная стрела
Ответ Человек1991
Дорогая Саудовская Аравия и достопочтенные клубы Лиги Аравии ! прошу рассмотреть мою кандидатуру на различные имеющиеся у вас вакансии ! За школьную карьеру я будучи играющим тренером капитаном,забил более 1000 голов ! а также на моём счету более 300 голевых передач! после игровой карьеры и в настоящий момент, скажем скромно, являюсь одним из лучших экспертов футбола в мире ! смотрел более 10000 матчей футбола , видел почти все голы в истории футбола, в 21 веке смотрел все матчи Чемпионатов Мира , Евро , Лиги Чемпионов, Кубка Америки и Кубка Уефа. ))
К ним можно и уборщиком пойти😂они там по ходу от миллиона в месяц получают.
+6
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Cearvm
Никакого вау здесь нет, Канте уже пару лет сильно сдал. Эта сделка лишь подчеркивает тотальное непонимание футбола их функционеров. Если уж Роналду и Месси ничего не изменили в Ювентусе и ПСЖ, то какое влияние старые звезды окажут на чемпионат Саудовской Аравии? Примерно нулевое, через пару лет персофаны отпишутся. А вот футболистам нереально повезло, очень рад за Канте)
+6
-2
+4
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Илья Ворошилов
Для Канте простительно. Выиграл ЛЧ, АПЛ два раза подряд , ЛЕ и ЧМ. Надеюсь для таких как погба не будут предлагать такие контракты
+3
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Liquidozz
Могу понять Канте. Схема 2+1 всяко лучше чем 443.
+3
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HI MARS
Ну этот чувак вообще рано уходит.Бензема хоть на 4 года старше,в резкости потерял.А Канте если вылечить,мог бы во многих топ клубах играть
+4
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Гражданин R
О чем интересно думают? Условный канте и так получал порядка 10 миллионов наверно. Предложи они ему 30 Канте бы не согласился?) Или начинать торг меньше сотки некультурно?)
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Born is the King
Ответ Grime Font
Одна такая замена уже в Брайтоне водится
Кайседо очень распиарен. Этих новых Канте было 100500 ,но все они и близко не добрались до уровня Нголо
+4
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Born is the King
Легенда Челси. Легенда АПЛ. Заменить Канте будет максимально сложно
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Амин Чич
Ответ Cearvm
Никакого вау здесь нет, Канте уже пару лет сильно сдал. Эта сделка лишь подчеркивает тотальное непонимание футбола их функционеров. Если уж Роналду и Месси ничего не изменили в Ювентусе и ПСЖ, то какое влияние старые звезды окажут на чемпионат Саудовской Аравии? Примерно нулевое, через пару лет персофаны отпишутся. А вот футболистам нереально повезло, очень рад за Канте)
при чем тут селекция и работа на медиа рынке!?
+2
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Дмитрий Королёв
Ответ Человек1991
Дорогая Саудовская Аравия и достопочтенные клубы Лиги Аравии ! прошу рассмотреть мою кандидатуру на различные имеющиеся у вас вакансии ! За школьную карьеру я будучи играющим тренером капитаном,забил более 1000 голов ! а также на моём счету более 300 голевых передач! после игровой карьеры и в настоящий момент, скажем скромно, являюсь одним из лучших экспертов футбола в мире ! смотрел более 10000 матчей футбола , видел почти все голы в истории футбола, в 21 веке смотрел все матчи Чемпионатов Мира , Евро , Лиги Чемпионов, Кубка Америки и Кубка Уефа. ))
однажды я сделал идеальный Хет трик в финале кожанного мяча, друзья подтвердят, согласен на 1 миллион))
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Экспертное мнение
Много хороших дел может Канте себе позволить в будущем)
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Sergey Kuznetsov
удачи работяге, заслужил пенсию
По сути на пенсию ему рано, не знаю правда как обстоят дела с травмами в последствии, если все нормально, то он ещё пару лет топ игрок в Европе будет
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SCHOKKKK
Прощай, легенда. Спасибо тебе за всё
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Grime Font
Ответ Born is the King
Кайседо очень распиарен. Этих новых Канте было 100500 ,но все они и близко не добрались до уровня Нголо
В смысле распиарен?! Уже 2 сезона стабильно круто играет и по возрасту очень молодой. Кто там ещё был "новый Канте"?
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