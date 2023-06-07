Канте подпишет с «Аль-Иттихадом» контракт по схеме «2+1», зарплата – 100 млн евро в год. Сделка закрыта
Нголо Канте переходит в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, сделка о переходе 32-летнего полузащитника в саудовский клуб закрыта.
Канте подпишет контракт по схеме «2+1» с зарплатой 100 млн евро за сезон. В эту сумму включены доходы от имиджевых прав и коммерческих сделок.
Нголо уже прошел медосмотр для «Аль-Иттихада» в Лондоне. Сделка закрыта.
Напомним, вчера «Аль-Иттихад» объявил о трансфере экс-нападающего «Реала» Карима Бензема.
Канте выступал за «Челси» с 2016 года. С клубом он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
Срок его нынешнего контракта с «Челси» истекает 30 июня, он перейдет в «Аль-Иттихад» бесплатно.
Статистику 32-летнего полузащитника можно найти здесь.
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