«Брайтон» потребует за Кайседо гораздо больше 70 млн фунтов. Хавбека хотят «МЮ», «Челси» и «Арсенал»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Футбол

Цена Мойсеса Кайседо значительно превышает 70 млн фунтов.

Как сообщает The Telegraph, «Брайтон» будет требовать гораздо больше суммы, за которую «Арсенал» пытался купить полузащитника зимой. При этом, в отличие от января, сейчас клуб, получивший право выступить в Лиге Европы, готов продать футболиста.

На Кайседо также претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Вступить в борьбу за игрока может и «Ливерпуль».

В завершившемся сезоне АПЛ 21-летний хавбек провел 37 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария

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red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
почему тогда за макалистера они намного меньше просили?
Потому что он белый)
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Артур Ганненко
Маккалистера по дешёвке сплавили, а на Кайседо решили подзаработать
+8
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Dm Kznts
почему тогда за макалистера они намного меньше просили?
+2
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Stivi M.D.
Ответ Артур Ганненко
Маккалистера по дешёвке сплавили, а на Кайседо решили подзаработать
Кайседо на 3 года моложе
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Давид Agabekyan
Ответ EminenceGrise
Брайтон насмотрелся на Бенфику и подумал - а чем мы хуже?
И продали Макаллистер за 45
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<~Inter~>
Так зимой они больше 100 хотели
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Спартак Уокер
Не стоит он этих 70 миллионов лично мне кажется цена завышена
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G_Batigol
Ответ ljolik888
Все возможно, они молодцы . Не помню как зовут хозяина клуба , но в Бельгии он сделал из команды конфетку и я думаю он на этом не остановится !
если новые трансферы не выстрелить то очень опасно продавать всех лидеров, вылет с АПЛ дороже чем 50-100млн
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ljolik888
Ответ G_Batigol
потом можно и вылететь с АПЛ
Все возможно, они молодцы . Не помню как зовут хозяина клуба , но в Бельгии он сделал из команды конфетку и я думаю он на этом не остановится !
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G_Batigol
Ответ ljolik888
Брайтон эталон Английского футбола . Купили - продали в десять раз больше и попали в Евро кубки .
потом можно и вылететь с АПЛ
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Серхио Гарсио
Ответ ljolik888
Брайтон эталон Английского футбола . Купили - продали в десять раз больше и попали в Евро кубки .
Скорее эталон португальской лиги
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Ярослав Ройс
Ответ Dm Kznts
почему тогда за макалистера они намного меньше просили?
У белых в основном отступные присутствуют
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TravenS
Ответ Артур Ганненко
Маккалистера по дешёвке сплавили, а на Кайседо решили подзаработать
У того отступные
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Мансур Мадаев
Ответ Давид Agabekyan
И продали Макаллистер за 45
цена за Макаллистера адекватная, Кайседо не больше него стоит, а хотят сотку
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Okaka
Ответ EminenceGrise
Брайтон насмотрелся на Бенфику и подумал - а чем мы хуже?
Уайта и Куку они и раньше за норм деньги толкнули
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Kastiliexo
Ответ Toni Montana
Кто ещё столь же молод, адаптирован к АПЛ, и так же хорош на позиции опорника ? И доступен на рынке, разумеется
Subamendi
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Средний палец Кирана Тирни
Для Арсенала будет хорошо заполучить хотя бы одного Кайседо или Райса: так как и за того, и за другого будет аттракцион щедрости от клубов АПЛ, в чем новое руководство не любит участвовать: пример Мудрика. Так что, думаю, все ограничиться приходом Райса, которому нравится работа Артеты и прогресс молодых игроков.
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Чёрный тюльпан
По мне это куда разумнее, чем брать Маунта на эту же позицию, но за требуемые 80 млн. фунтов, когда там год по контракту.
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AERN
Динамо также надо было, когда интересовались Захаряном, просить надо было не меньше 60 лямов, а они обо******
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forward1988
И половины не стоит этот негр,пусть Брайтон его себе оставляет
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Акира_1
Опять Брайтон задирает цены на своих игроков, которые в конце сезона будут во всех худших топах сезона. 🤣
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crazy_elky
Если в списке желающих есть Челси, то ценник автоматом х2
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ljolik888
Брайтон эталон Английского футбола . Купили - продали в десять раз больше и попали в Евро кубки .
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mv29km6ngq
Кайседо топчик, усилит любую команду, без сомнений
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United_LP
Эх, жаль болел Брайтона и Де Дзебри. Разбирают игроков.
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