«Брайтон» потребует за Кайседо гораздо больше 70 млн фунтов. Хавбека хотят «МЮ», «Челси» и «Арсенал»
Цена Мойсеса Кайседо значительно превышает 70 млн фунтов.
Как сообщает The Telegraph, «Брайтон» будет требовать гораздо больше суммы, за которую «Арсенал» пытался купить полузащитника зимой. При этом, в отличие от января, сейчас клуб, получивший право выступить в Лиге Европы, готов продать футболиста.
На Кайседо также претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Вступить в борьбу за игрока может и «Ливерпуль».
В завершившемся сезоне АПЛ 21-летний хавбек провел 37 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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