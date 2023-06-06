Канте может зарабатывать до 100 млн евро в год в Саудовской Аравии. Приоритет хавбека – продление контракта с «Челси»
Представители саудовских клубов прилетели в Лондон, чтобы обсудить трансфер Нголо Канте.
В подписании 32-летнего полузащитника заинтересованы «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Эти клубы намерены сделать игроку официальное предложение.
Зарплата хавбека в случае перехода в Саудовскую Аравию может достигнуть 100 миллионов евро в год, включая доходы от имиджевых прав и коммерческих сделок.
Сам Канте отдает приоритет продлению контракта с «Челси». Стороны были близки к заключению нового соглашения в марте.
Действующий контракт французского игрока с «синими» рассчитан до конца июня этого года. Подробную статистику Нголо можно найти здесь.
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Надо всем туда уходить !
У него же никакой фантазии.
Ну, купит ещё один Mini Cooper, а дальше-то что?
На благотворительность, правда, ещё может отдать.