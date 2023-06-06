Канте может зарабатывать до 100 млн евро в год в Саудовской Аравии. Приоритет хавбека – продление контракта с «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Нголо Канте Футбол

Представители саудовских клубов прилетели в Лондон, чтобы обсудить трансфер Нголо Канте.

В подписании 32-летнего полузащитника заинтересованы «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Эти клубы намерены сделать игроку официальное предложение.

Зарплата хавбека в случае перехода в Саудовскую Аравию может достигнуть 100 миллионов евро в год, включая доходы от имиджевых прав и коммерческих сделок.

Сам Канте отдает приоритет продлению контракта с «Челси». Стороны были близки к заключению нового соглашения в марте.

Действующий контракт французского игрока с «синими» рассчитан до конца июня этого года. Подробную статистику Нголо можно найти здесь

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24 комментария

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savik-A.M.
Ответ bostonKG
Черт возьми, я бы тоже поехал
я бы и за 1 000 раз ща меньшее поехал , но проблема одна - я им и на ... не нужен )
+13
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+13
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bostonKG
Черт возьми, я бы тоже поехал
+11
0
+11
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Амин Чич
А чем траты арабов отличаются от трансферных затрат руководителей Челси
+6
-2
+4
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Гамарджоба Генацвале
Купит новый Мини Купер.
+3
0
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OldRedWhite
Нечего тут долго думать !
Надо всем туда уходить !
+1
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Амин Чич
Ответ VERBLYUD
Саудовцы сошли с ума)) Даже такому пассажиру дают 100 млнов в год)))
Да не очень они далеко и ушли от их европейских коллег!
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Хызыр
Ответ VERBLYUD
Саудовцы сошли с ума)) Даже такому пассажиру дают 100 млнов в год)))
Если оценивать игру в футбол, то Канте сейчас пижже и Роналду, и Месси, и Бензема. Сразу после травмы вышел и играл на уровень выше всех игроков Челси.
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Александр Андреев
Сумасшедшие деньги, а главное за что. Что такое особенное Канте делает, чтобы эти деньги получать.
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Nate
Арабы в этом году разошлись не на шутку. Денег у них #####
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deimon7.7
100 в год - это минималка для французов?) Бензема 100 в год, теперь вот Канте.
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Jedef
есть два типа шейхов: кто-то покупает игроков как игрушек по одному к себе домой, кто-то покупает сразу европейский клуб целиком и играется там
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Милан37
Канте на самом деле пример скромности, поразительно просто ...
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NottinghamForest79
ему всегда главное игра в апл а не деньги
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Кокич
Зачем ему такие деньги?
У него же никакой фантазии.
Ну, купит ещё один Mini Cooper, а дальше-то что?
На благотворительность, правда, ещё может отдать.
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Футбол, хоккей итд
Ну раз лично прилетели,)) то думаю убедят Канте подписать контракт с одним из клубов СА.
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АРХАТ
Направо/налево арабы сотки лямов в год раздают)
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Born is the King
Канте легенда Челси и хочется чтобы он остался,но тот же Бензема с имеющимся контрактом быстро сбежал из реала, а Челси даже не предложил Нголо новый контракт
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Милан37
Едь Канте, 32 года, травмы, 100 миллионов 👍
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Милан37
Зачем ему столько если все равно на Мини Купере ездит ...
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