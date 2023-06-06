Канте может зарабатывать до 100 млн евро в год в Саудовской Аравии. Приоритет хавбека – продление контракта с «Челси»

Представители саудовских клубов прилетели в Лондон, чтобы обсудить трансфер Нголо Канте.

В подписании 32-летнего полузащитника заинтересованы « » и « ». Эти клубы намерены сделать игроку официальное предложение.

Зарплата хавбека в случае перехода в Саудовскую Аравию может достигнуть 100 миллионов евро в год, включая доходы от имиджевых прав и коммерческих сделок.

Сам Канте отдает приоритет продлению контракта с « ». Стороны были близки к заключению нового соглашения в марте.

Действующий контракт французского игрока с «синими» рассчитан до конца июня этого года. Подробную статистику можно найти здесь.

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