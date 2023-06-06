Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад», обсуждаются последние детали. Хавбек получит 200 млн евро за 2 года

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Нголо Канте Фабрицио Романо Футбол

Нголо Канте станет полузащитником «Аль-Иттихада» в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны почти договорились о заключении контракта, осталось согласовать последние детали. Менеджеры ближневосточного клуба прибыли в Лондон, где будут заниматься подготовкой документов.

Француз покинет «Челси» в качестве свободного агента и подпишет двухлетний договор, согласно которому будет получать 100 млн евро в год.

В АПЛ-2022/23 хавбек провел 7 игр и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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76 комментариев

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Нелицеприятный
Как же они деньгами разбрасываются
200 лямов Канте, жесть
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+60
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Красная стрела
Если Иттихад так продолжит усиляться, Роналду там чемп не выиграть.
+49
-3
+46
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Marcus-light
Ответ Макс Кидалов
Че то многовато очень для Канте, он все таки игрок не медийный, долго не играл из за травм и персонально у него мало фанатов. Бензема столько же денег дают, но он действуйщий обладатель зм, игрок медийный, его имя на слуху лет 14 и большая фан база персональная у него. За Очень странно, ну честно говоря ну хотябы 40-50 Лямов можно платить, но не 100 за сезон, это не звезда с большим именем, а топ игрок трудяга да, но не звезда уровня бенза, роналду
Зато в отличие от Карима праведный мусульманин
+38
-3
+35
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Экспертное мнение
100 млн в год Канте
100 млн в год Бензема

Мбаппе в шоке, выпадает из топа самых высокооплачиваемых)
+25
-2
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Руслан Узденов
Арабы с ума сошли. Сотни лямов, как карманные траты.
+18
-1
+17
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Caniball
Ответ Красная стрела
Если Иттихад так продолжит усиляться, Роналду там чемп не выиграть.
Спортивные результаты тут второстепенны.
+13
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Милитаризм
А можно я тоже перейду в Аль-Иттихад?
+11
0
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Konstruktor_PAW
Ответ Экспертное мнение
100 млн в год Канте 100 млн в год Бензема Мбаппе в шоке, выпадает из топа самых высокооплачиваемых)
ну с такими прайсами у Мбаппе походу миллиард в год будет там )
+9
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Этот Райола хочет денег
Ох уж эта лютая саудо-катарская война понтов!Сколько известных людей она в вынужденных мигрантов на старости лет превратит, скольких звездных детей в безводную пустыню вслед за родителями переберется, сколько трансферных бомб взорвется!
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rigobersong
А какой смысл Канте-то столько платить?:) Что-то уже на грани маразма если честно:))
+11
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зак
Ответ Руслан Узденов
Арабы с ума сошли. Сотни лямов, как карманные траты.
А потом ноют что Евреи их притесняют, и половина мусульманского мира голодают..
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Peter Parker
В мире где есть чуть ли не миллиард людей испытывающих проблемы с водой и продуктами, уйма болезней и прочего, такие траты просто ради питателей мяча, даже таких титулованных и лично мне симпатичных, вызывают ступор. Конечно, не то чтобы арабы должны потратить свои деньги на решение этих проблем, но ведь, как они сами обозначают, они тратят деньги ради имиджа страны. А что как не это вознесло бы их добродетель по всему миру, персонально, как страны и как религии.
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Салесар
Ответ Макс Кидалов
Че то многовато очень для Канте, он все таки игрок не медийный, долго не играл из за травм и персонально у него мало фанатов. Бензема столько же денег дают, но он действуйщий обладатель зм, игрок медийный, его имя на слуху лет 14 и большая фан база персональная у него. За Очень странно, ну честно говоря ну хотябы 40-50 Лямов можно платить, но не 100 за сезон, это не звезда с большим именем, а топ игрок трудяга да, но не звезда уровня бенза, роналду
Зато это такой игрок, которого уважают мне кажется все болельщики вне зависимости от клубных пристрастий, чемпион мира, победитель лч, лидер того самого Лестера, лучший опорник апл за последние лет 10, 5 место в голосовании за зм для игрока его позиции это просто топ, поэтому это очень хороший имидж для лиги, как мне кажется
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Adam Almurzaev
Ответ Красная стрела
Если Иттихад так продолжит усиляться, Роналду там чемп не выиграть.
Так это не курорт?
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MustOilHelsinki
Я смотрю, Катар сильно разозлил Саудовскую Аравию из-за проведения ЧМ-2022. Теперь они пытаются во всём их переплюнуть. Ну что ж, тем интереснее
+5
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Макс Кидалов
Че то многовато очень для Канте, он все таки игрок не медийный, долго не играл из за травм и персонально у него мало фанатов. Бензема столько же денег дают, но он действуйщий обладатель зм, игрок медийный, его имя на слуху лет 14 и большая фан база персональная у него. За Очень странно, ну честно говоря ну хотябы 40-50 Лямов можно платить, но не 100 за сезон, это не звезда с большим именем, а топ игрок трудяга да, но не звезда уровня бенза, роналду
+15
-10
+5
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Stivi M.D.
Это ж сколько у них денег?
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Lucky Luciano
Ворвался съел Апл и можно на отдых , АПЛ никогда не забудет этого бультерьера👏👏
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Nuwanda
Ответ nautilus
А что такого? Долгое время был топовым игроком на своей позиции, мусульманин опять же.
зачем башлять такие бабки даже топовому, но игроку оборонительного плана? чем он удивит местных болельщиков и привлечет зрителей? отборами, перехватами, прессингом в одиночку? билеты и просмотры всегда продают атакующие игроки, "ходят" на них
+4
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Левая бровь Анчелотти
Очень рано Канте уезжает в Аравию. Вполне мог еще поиграть на топ уровне, если не в Челси, так в другом европейском топ клубе. Жаль 😢
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Marky777
Ответ Temp LC
не будет, арабам не нужны навыки игры , им нужен имидж, который у Мбаппе не такой значительный как у Месси, Роналду, Бенземы и канте
Мбаппе намного известнее Канте
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nautilus
Ответ Нелицеприятный
Как же они деньгами разбрасываются 200 лямов Канте, жесть
А что такого? Долгое время был топовым игроком на своей позиции, мусульманин опять же.
+6
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Я всех их сделал
Ох как сейчас кусают локти те, кто завершил карьеру несколько лет назад, такие бабки по сути с неба падают, а недавно казалось что китайцы с ума сошли, когда 40 млн Тевесу платили. А тут арабы уже на сотни перешли, и кому, совершенно не медийному Канте, который к тому же теперь часто травмируется и явно рвать себя не будет. То ли там идут такие же серые схемы с выводом денег, в чём подозревали китайцев с их крайне завышенными зарплатами, то ли арабы просто посходили с ума, даже для Роналду и Месси 100 в год это более чем шикарные условия для заработка перед уходом были бы, а такие как Канте спокойно и на 20-25 бы поехали. Такими темпами к арабам сейчас многие действующие приличные игроки поедут, еврокубки еврокубками, а такие деньги за пару лет игры хрен заработаешь, в конце концов для большинства это просто работа, и где больше заплатят, там и будут играть.
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Giovanni001
В какой же цирк превращается футбол
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XavIniesta2008-2015
Рынок зарплат футболистов и так перегрет. Но,саудиты (и саудовцы) решили сделать то, что делали уже не раз-взорвать бомбу. Теперь под футболом
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