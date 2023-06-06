Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад», обсуждаются последние детали. Хавбек получит 200 млн евро за 2 года
Нголо Канте станет полузащитником «Аль-Иттихада» в ближайшее время.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны почти договорились о заключении контракта, осталось согласовать последние детали. Менеджеры ближневосточного клуба прибыли в Лондон, где будут заниматься подготовкой документов.
Француз покинет «Челси» в качестве свободного агента и подпишет двухлетний договор, согласно которому будет получать 100 млн евро в год.
В АПЛ-2022/23 хавбек провел 7 игр и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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