Обамеянг интересен «Аль-Ахли» и «Аль-Шабабу» из Саудовской Аравии. Форвард покинет «Челси» летом и хочет остаться в Европе

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Пьер-Эмерик Обамеянг Аль-Ахли Джидда Аль-Шабаб Эр-Рияд Фабрицио Романо Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг интересен клубам из Саудовской Аравии.

«Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб» обратились к форварду «Челси» насчет возможного трансфера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 33-летний габонец покинет «синих» этим летом, но его приоритет – остаться в Европе.

В феврале Обамеянг отклонил предложение «Лос-Анджелеса» из МЛС. Контракт нападающего с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.

В 15 матчах прошедшего сезона АПЛ на счету Обамеянга 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.

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47 комментариев

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Руслан Султанов
Скоро все будем чемпионат Саудовской Аравии смотреть!
+30
-6
+24
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Дмитрий Снегирёв
Ответ QWertY
Лучший форвард истории Челси, будем объективны
Дрогба, я так понимаю, в роли подающего мячи был хорош
+18
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+16
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Акира_1
Ответ Руслан Султанов
Скоро все будем чемпионат Саудовской Аравии смотреть!
Из-за пары престарелых звёзд? Что-то Китаю такой подоход не помог превратиться в новую АПЛ.
+15
-7
+8
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Homelender_666
Ответ diegorezao
А причем тут Рон?
Потому что другие клубы тоже стали подписывать звёздных ветеранов. Ему с Аль-Насром действительно будет трудно взять титул)
+7
0
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Эрик Оганезов
Ответ Руслан Султанов
Скоро все будем чемпионат Саудовской Аравии смотреть!
нет
+10
-4
+6
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паяльная лампа
Ответ HI MARS
20 млн и пусть Лапорта забирает его
это доплата Барселоне такая?
+4
-1
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Kanonir152
Известные игроки из Европы все от 100млн в год по зп, я так понимаю.
+2
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паяльная лампа
Ответ Руслан Султанов
Скоро все будем чемпионат Саудовской Аравии смотреть!
а в самой аравии будут смотреть апл)
+2
0
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ diegorezao
Возможно наличие звезд в каждом клубе наооборот даст ему немного больше мотивации на игру. жаришка появится какая никакая
Я вас умоляю), какая мотивация? Большой контракт и надо просто пинать мяч, вот его мотивация) Для приличия хоть что-нибудь выиграл
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danik 258808
Ответ Акира_1
Из-за пары престарелых звёзд? Что-то Китаю такой подоход не помог превратиться в новую АПЛ.
ну у Китая объективно звёзды были меньшего калибра
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rigobersong
Ответ DolJun
было бы идеально конечно отбить хотя бы 20 за обамеянга. сплавлять в эти аль хиляли как можно скорее
Он бесплатно уйдет:) 20 только в твоем фантастическом мире:)🤣
+3
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Алексей Александрович
Ответ Руслан Султанов
Скоро все будем чемпионат Саудовской Аравии смотреть!
Китай все смотрели?
+2
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Marcus-light
Обама сильно сдал, ему не стоит выпендриться. Единственное, с его возрастом и самоуверенностью вполне можно год-два попылить во Франции.
+1
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Оригинальный Ник
+2 в словаре
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diegorezao
Ответ Дмитрий Снегирёв
Дрогба, я так понимаю, в роли подающего мячи был хорош
Он был чирлидершой
+2
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diegorezao
Ответ Homelender_666
Потому что другие клубы тоже стали подписывать звёздных ветеранов. Ему с Аль-Насром действительно будет трудно взять титул)
Возможно наличие звезд в каждом клубе наооборот даст ему немного больше мотивации на игру. жаришка появится какая никакая
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Abu Ibrahim
Ответ Homelender_666
Бедный Криш. Англия 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Испания 🇪🇸 и Италия 🇮🇹 ему покорились, а Саудовская Аравия 🇸🇦 - нет)
Ты думаешь туда хоть один европеец едет за трофеями ?
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Homelender_666
Ответ Abu Ibrahim
Ты думаешь туда хоть один европеец едет за трофеями ?
Нет. Но конкретно Роналду хочет победить.
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diegorezao
Ответ Homelender_666
Бедный Криш. Англия 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Испания 🇪🇸 и Италия 🇮🇹 ему покорились, а Саудовская Аравия 🇸🇦 - нет)
А причем тут Рон?
+1
-1
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Max Semenik
Ответ avcgloronalduMU
какая Европа, в рому если только
Почему бы нет - разведёт и этих. Пока в Европе лохи есть - зачем к саудовцам уезжать?
+1
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Antagonist
Ответ Руслан Султанов
Скоро все будем чемпионат Саудовской Аравии смотреть!
Ну чемпионат Китая так и настали смотреть,так что думаю тут такая же история будет
+4
-4
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аффтар жжёт
Уже раздражает
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Tun
Ответ Yen Bedder
Арабы решили построить свою суперлигу)
там, где уефа их не достанет)
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Yen Bedder
Арабы решили построить свою суперлигу)
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Dr. J 24
Ответ Алексей Александрович
Китай все смотрели?
В Китае не играли такого уровня игроки. Были игроки рангом ниже. Хватит всё время в пример Китай приводить.
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