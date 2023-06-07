Обамеянг интересен «Аль-Ахли» и «Аль-Шабабу» из Саудовской Аравии. Форвард покинет «Челси» летом и хочет остаться в Европе
Пьер-Эмерик Обамеянг интересен клубам из Саудовской Аравии.
«Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб» обратились к форварду «Челси» насчет возможного трансфера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 33-летний габонец покинет «синих» этим летом, но его приоритет – остаться в Европе.
В феврале Обамеянг отклонил предложение «Лос-Анджелеса» из МЛС. Контракт нападающего с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.
В 15 матчах прошедшего сезона АПЛ на счету Обамеянга 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.
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