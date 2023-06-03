«Аль-Хилаль» хочет объявить о трансфере Месси 6 июня (Diario Sport)

«Аль-Хилаль» надеется оформить трансфер Лионеля Месси в ближайшее время.

Как сообщает Diario Sport, клуб из Саудовской Аравии намерен объявить о подписании контракта с форвардом в следующий вторник, 6 июня. « » установил эту дату в качестве ключевой для получения окончательного согласия игрока и возможности оформить трансфер.

Сам футболист не хочет долго затягивать с решением о продолжении карьеры. Сегодня он проведет последний матч в составе « ».

« » хочет подписать аргентинца, все еще не может сделать ему официальное предложение. Сближения между сторонами еще не произошло.

В сезоне-2022/23 провел 31 матч в рамках 1, отличившись 16 голами и 16 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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