«Аль-Хилаль» хочет объявить о трансфере Месси 6 июня (Diario Sport)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

«Аль-Хилаль» надеется оформить трансфер Лионеля Месси в ближайшее время.

Как сообщает Diario Sport, клуб из Саудовской Аравии намерен объявить о подписании контракта с форвардом в следующий вторник, 6 июня. «Аль-Хилаль» установил эту дату в качестве ключевой для получения окончательного согласия игрока и возможности оформить трансфер. 

Сам футболист не хочет долго затягивать с решением о продолжении карьеры. Сегодня он проведет последний матч в составе «ПСЖ».

«Барселона» хочет подписать аргентинца, все еще не может сделать ему официальное предложение. Сближения между сторонами еще не произошло. 

В сезоне-2022/23 Месси провел 31 матч в рамках Лиги 1, отличившись 16 голами и 16 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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30 комментариев

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Аморалинни
Теперь фанаты Месси будут сидеть на ветке арабской лиги
А стоп, они уже там - следят за Роналду)))
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predMBAPPE
Ответ </c/>
переход Месси в СА не важно на каких условиях это другое? призываю ответить всех, кто критиковал Роналду за его решение...не являюсь фанатом ни того, ни другого, а просто ценю за вклад в футбол!
Он уехал не имея варианты петухом, Месси же ждёт от Барсы и поедет в статусе ЧМ и футбольным богом)
+8
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+5
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Los Galácticos
Ответ Барыга блинами
Так хочется, чтобы Месси продолжил выступления в ЛЧ
Так он и продолжит, только в азиатской.
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Любезный Коссутий
будет жаль наших мессибоев, которым придется разрываться между просмотрами игр Барселоны и Аль-Хиляля 🤣🤣🤣
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Растиньяк
Уже вижу сообщения сeкты-А дайте ссылку на матч Аль-Хилала
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Товарищ Бразаускас
Ответ Кирилл.С-Пб
Папаше уже смс-ка от банка пришла?
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+2
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DolJun
месси достоин лучшего чем доигрывать в фк мем с годичным контрактом под руководством автобусника чави в качестве куклы для привлечения рычагов. ждем великого в аль хиляле!
+2
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Роман
Не, а что. Месси с батей для вежливости позвонили в Барсу, зная что те никак не успеют.
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bjpz8u53uu
Ответ Аморалинни
Теперь фанаты Месси будут сидеть на ветке арабской лиги А стоп, они уже там - следят за Роналду)))
Следить и ржать над «успехами» португалки в СА - разные вещи
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Ответ predMBAPPE
Он уехал не имея варианты петухом, Месси же ждёт от Барсы и поедет в статусе ЧМ и футбольным богом)
это другое, спасибо.
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Сикарио
К дню рождения Пушкина так сказать.
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bjpz8u53uu
Ответ avcgloronalduMU
барса может лч пропустить, да и денег там нет, и игроков не продать быстро
Нет, не может, нет, деньги есть.
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Vitto
Ответ bjpz8u53uu
Следить и ржать над «успехами» португалки в СА - разные вещи
Для того чтобы ржать надо следить. Поржем над пешеходом и его легендарными 6 голами за сезон на новом месте.
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Александр Степанов
Ответ Аморалинни
Теперь фанаты Месси будут сидеть на ветке арабской лиги А стоп, они уже там - следят за Роналду)))
За ним и не следить не надо. Где-то рядом всегда полыхают пердачки его фанатов 👌🏻
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Аморалинни
Теперь фанаты Месси будут сидеть на ветке арабской лиги А стоп, они уже там - следят за Роналду)))
Будет в Барсе, у меня есть инсайд
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hiper26
Ответ predMBAPPE
Интересно это будет на фоне с грузовиками полных денег?)))
На фоне именной нефтяной вышки.
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Рустам Микогазиев
Ответ </c/>
переход Месси в СА не важно на каких условиях это другое? призываю ответить всех, кто критиковал Роналду за его решение...не являюсь фанатом ни того, ни другого, а просто ценю за вклад в футбол!
Месси выиграл ЧМ и вообще всё, при этом не выёживается. пусть Рональда пафоса поубавит
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кто-то
Много хотят
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avcgloronalduMU
барса может лч пропустить, да и денег там нет, и игроков не продать быстро
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Кино Музыка
Осталось три дня, ура.
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