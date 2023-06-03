«Аль-Хилаль» хочет объявить о трансфере Месси 6 июня (Diario Sport)
«Аль-Хилаль» надеется оформить трансфер Лионеля Месси в ближайшее время.
Как сообщает Diario Sport, клуб из Саудовской Аравии намерен объявить о подписании контракта с форвардом в следующий вторник, 6 июня. «Аль-Хилаль» установил эту дату в качестве ключевой для получения окончательного согласия игрока и возможности оформить трансфер.
Сам футболист не хочет долго затягивать с решением о продолжении карьеры. Сегодня он проведет последний матч в составе «ПСЖ».
«Барселона» хочет подписать аргентинца, все еще не может сделать ему официальное предложение. Сближения между сторонами еще не произошло.
В сезоне-2022/23 Месси провел 31 матч в рамках Лиги 1, отличившись 16 голами и 16 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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А стоп, они уже там - следят за Роналду)))