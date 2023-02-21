«Галатасарай» близок к покупке Захаряна у «Динамо» за 13 млн евро. Хавбеку дадут контракт до 2027-го (Николо Скира)

может продолжить карьеру в « ».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, турецкий клуб близок к подписанию полузащитника « » за 13 миллионов евро. Самому игроку предложат контракт до 2027 года с зарплатой 1,9 миллиона евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ Захарян провел 16 матчей, отличившись 2 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.