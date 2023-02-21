«Галатасарай» близок к покупке Захаряна у «Динамо» за 13 млн евро. Хавбеку дадут контракт до 2027-го (Николо Скира)
Арсен Захарян может продолжить карьеру в «Галатасарае».
Как сообщает инсайдер Николо Скира, турецкий клуб близок к подписанию полузащитника «Динамо» за 13 миллионов евро. Самому игроку предложат контракт до 2027 года с зарплатой 1,9 миллиона евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ Захарян провел 16 матчей, отличившись 2 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
В Наполи ложную девятку исполнял, в Сарае - чистую десятку, под Икарди играет. Потому и упомянул, что прямой конкурент по позиции получается (ну и Дзаньоло в уме держим).
Ах да, в учебниках истории, когда к власти пришли младотурки в начале двадцатого века.