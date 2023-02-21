«Галатасарай» близок к покупке Захаряна у «Динамо» за 13 млн евро. Хавбеку дадут контракт до 2027-го (Николо Скира)

Теги премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян может продолжить карьеру в «Галатасарае».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, турецкий клуб близок к подписанию полузащитника «Динамо» за 13 миллионов евро. Самому игроку предложат контракт до 2027 года с зарплатой 1,9 миллиона евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ Захарян провел 16 матчей, отличившись 2 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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84 комментария

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Газеров Серов
Если нет других вариантов, можно и в Турцию, но это не про прогресс
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Dan Kennedy
Ответ гилберт
Всего два гола в 16 матчах донной РПЛ???
Да он бьет мало за игру, и чаще всего из-за пределов штрафной. Единственное в чем он прям выделяется в нашей лиге, он третий по ключевым передачам в лиге, уступает только Промесу и Ранджелковичу. Арсен больше плеймейкер, чем бомбардир, отсюда и низкая результативность.
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градус ненависти
Даже тренировки вместе с едущими с ярмарки Икарди и Мертенсом дадут игроку для развития больше чем игра в нынешнем его клубе
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Rudy Ledtner
Ответ валя_стакан
Мартенс бровочник дриблер, а Заха это игрок центра разводящий, да и 35 лет тому. А так да сходу в основу не просто, но реально при вере тренера
Мертенс уже давно не бровочник - возраст не тот)

В Наполи ложную девятку исполнял, в Сарае - чистую десятку, под Икарди играет. Потому и упомянул, что прямой конкурент по позиции получается (ну и Дзаньоло в уме держим).
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Старина Шимус
Ответ David Graf
В Фенербахче играет Диего Росси-Марашлян а ещё Ален Маркарян был главой фанатов Бешикташа
Спасибо, было бы интересно про этого Маркаряна почитать
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LLiriKK
Ответ Ковид 07.10.52
Да не поедет армянин в Турцию...
Грек Бакасетас является одним из лучших в чемпионате Турции и чего-то не обламывается там играть. Шоры снимите.
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Слава Дробышевкий
Ответ Mohnatiy
Лучше реальный контракт с "Галатасараем" чем сказочный с "Челси".
тем более все равно потом шлялся бы по арендам без ясного будущего, а так будет понятно, что клуб на него точно рассчитывает
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Ковид 07.10.52
Да не поедет армянин в Турцию...
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Pigmalion
Ответ Blaumerc
по каким критериям на данный момент Спартак или Динамо лучше чем Галатасарай? Галатасарай идёт на чемпионство в этом сезоне. В любом случае это Лига чемпионов или хотябы еврокубки на следующий сезон. Плюс команда по значимости, именам и маркетингу в европе не уступает сейчас не одной команде из РПЛ. там и имена звёздные, и условия не хуже чем в России. Так чем же лучше остаться в России чем переходить в Галатасарай.
В России у Захаряна год контракта остался, потом можно можно в норм чемп уходить. Так что лучше на год остаться в России, чем 4 года сидеть-пердеть в Турции.
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Dan Kennedy
Ответ David Graf
В Фенербахче играет Диего Росси-Марашлян а ещё Ален Маркарян был главой фанатов Бешикташа
Там если поискать, то и этнические армяне в сборной Турции играли вроде.
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Северный болельщик
Вперёд!
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David Graf
Ответ Старина Шимус
Интересно, этнические армяне играли в Турции? Вспоминаю Озбилиса только
В Фенербахче играет Диего Росси-Марашлян а ещё Ален Маркарян был главой фанатов Бешикташа
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Dinamik1
Надо попробовать тем более они играют в еврокубках лишь бы деньги до Динамо дошли.
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гилберт
Ответ SAF22
Так Нобель пока молчит
Нобель Армэнрэдиохэд!
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Dan Kennedy
Ответ Blaumerc
Мурики в Лацио за 18 млн, правда не заиграл, Арда в Атлетико, Брума уходил захорошие деньги в Лейпциг, мног защитников играет в топ лигах именно уходили из турецкой лиги. в любом случае вариант не хуже чем остаться в России в ожиданнии чего дибо.
Арда Туран уходил очень давно. Ким вот да, сейчас основной игрок Наполи, идущей к титулу. Элмаз тоже туда из Турции переходил. В целом если он хорошо будет играть в Турции и в еврокубках(Сарай там наверняка будет, скорее всего с титулом и в ЛЧ), то уехать в Европейский клуб можно спокойно. В Наполи, Лилле и клубах схожего уровня с "догами" уровня точно рады будут видеть. Правда если стамбульский заломит цену, то будет непросто. Все же когда ты покупаешь за 13 миллионов игрока, то и продать хочешь с выгодой. Проще мне кажется сразу уехать в клуб типа Лилля.
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гилберт
Всего два гола в 16 матчах донной РПЛ???
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Kit Belleu
Армянское радио или турки то-го.
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Матвей Суицидин
Ответ Roman
А давно кто-нибудь из Турции в топ-клуб попадал?
Ким из Фенера в Наполи, например.
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Skywalkker
Ну Галтасарай щас посильнее Челси будет, и неплохая банда собралась Дзаньоло, Икарди, Мартенс. Надо ехать, лучше за чемпионство и ЛЧ там бороться чем тут сидеть в неведении что будет дальше!
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Арман Мартиросян
Ответ Enotaz24
В Стамбуле около 2 млн этнических армян, да у многих имена и фамилии на турецкий манер, но если прошерстить туже эстраду Турции так их очень много. Так что не думаю что у Захаряна будут проблемы. Пора прекратить жить историческими комплексами.
"Пора прекратить жить историческими комплексами". Где то я это уже видел.

Ах да, в учебниках истории, когда к власти пришли младотурки в начале двадцатого века.
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LLiriKK
Ответ Railway is my way
Из-за политики наша лига упала ниже турецкой
Она и до того была ниже.
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Spartakus1984
Ответ seventh_devil
Не уверен что в Галатасарае он выйдет на новый уровень. Лучше было бы в условный Лиль или Байер и на виду и с молодежью работать умеют.
в Монако к Головину
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Railway is my way
Из-за политики наша лига упала ниже турецкой
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валя_стакан
Ответ Rudy Ledtner
Ну набор исполнителей в атаке в Сарае очень неплохой, несмотря на средний возраст - Икарди, Мертенс, Рашица, Гомис, Мата. Плюс пара проспектов - Юсуф Демир (тот самый, который в Барсе числился), Актюркоглу. Я к тому, что в перспективе конечно можно забетонировать место в старте, но прямо сейчас подвинуть условного Мертенса будет сложно. И это еще Дзаньоло не пришел)
Мартенс бровочник дриблер, а Заха это игрок центра разводящий, да и 35 лет тому. А так да сходу в основу не просто, но реально при вере тренера
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Fatty Toni
13кк за Захаряна? Они там ухи несвежей поели чтоли? Ни разу не фанат ДМ, но это кидок какой-то от бородатых османов, парни не ведитесь. После Мудрика в Челси за 100кк (с учетом бонусов), 13 за Арсена выглядит как издёвка.
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