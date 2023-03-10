Герман Ткаченко: «Зимой «Истанбул» делал предложение по Смолову, Федя отказался. Это кажется ошибкой – клуб находится вверху, участвует в еврокубках, излишнего турецкого давления нет»

Турецкий « » хотел подписать Федора Смолова в зимнее трансферное окно.

Об этом рассказал глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.

– Этой зимой «Истанбул» делал предложение по . От этого варианта отказался Федя.

Отказ кажется ошибкой. Феде давали контракт на два с половиной года, клуб с одной стороны находится в Стамбуле, а с другой, в нем нет излишнего турецкого давления. Последние годы «Башакшехир» находится вверху, участвует в еврокубках, а главное – тренер ( – Sports.ru). Они лично знакомы, тренер все время зовет Федю в свои клубы.

Отказ больше связан с уважением к « », не совсем корректно было ставить вопрос об уходе в конце трансферного окна.

– Насколько я знаю, полгода назад Смолов согласился на переход в « ».

– Переход был очень вероятен, но в конце августа Федя получил травму.

Если бы «Галатасарай» договорился с «Динамо», Федя точно согласился бы. Я сделал домашнюю работу, мы согласовали все параметры возможного контракта и даже обсудили знаменитый тринадцатистраничный отчет об имидже и поведении Федора Смолова. Этот отчет для «Галатасарая» подготовила одна немецкая компания, – сказал Ткаченко в интервью Sports.ru.

«Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Интервью Германа Ткаченко