Герман Ткаченко: «Зимой «Истанбул» делал предложение по Смолову, Федя отказался. Это кажется ошибкой – клуб находится вверху, участвует в еврокубках, излишнего турецкого давления нет»

Теги Федор Смолов Эмре Белезоглу премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция Динамо Москва Sports.ru Герман Ткаченко Истанбул агенты Футбол

Турецкий «Истанбул» хотел подписать Федора Смолова в зимнее трансферное окно. 

Об этом рассказал глава компании ProSports Management Герман Ткаченко. 

– Этой зимой «Истанбул» делал предложение по Феде Смолову. От этого варианта отказался Федя.

Отказ кажется ошибкой. Феде давали контракт на два с половиной года, клуб с одной стороны находится в Стамбуле, а с другой, в нем нет излишнего турецкого давления. Последние годы «Башакшехир» находится вверху, участвует в еврокубках, а главное – тренер (Эмре Белезоглу – Sports.ru). Они лично знакомы, тренер все время зовет Федю в свои клубы.

Отказ больше связан с уважением к «Динамо», не совсем корректно было ставить вопрос об уходе в конце трансферного окна.

– Насколько я знаю, полгода назад Смолов согласился на переход в «Галатасарай».

– Переход был очень вероятен, но в конце августа Федя получил травму.

Если бы «Галатасарай» договорился с «Динамо», Федя точно согласился бы. Я сделал домашнюю работу, мы согласовали все параметры возможного контракта и даже обсудили знаменитый тринадцатистраничный отчет об имидже и поведении Федора Смолова. Этот отчет для «Галатасарая» подготовила одна немецкая компания, – сказал Ткаченко в интервью Sports.ru.

«Клуб не может сказать агенту: «Ты мне предложил дерьмо, поэтому ты виноват». Интервью Германа Ткаченко

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10 комментариев

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AVKU
Восток дело тонкое. Сейчас один тренер, и одно настроение владельцев. Завтра настроение поменялось, может поменяться и тренер, и зарплата. Не думаю, что это чемпионат мечты.
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Алексей Антонов
Думаю ему и в Москве отлично живётся.
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Павел Мельников
Ответ LLiriKK
Сразу видно дилетанта с насранным в голову стереотипом начала 2010-х годов про «шестых в Европе».
Невоспитанных людей тоже всегда видно издалека, их и искать необязательно, сами себя показывают.
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LLiriKK
Ответ Павел Мельников
Турецкая лига будет послабее, чем РПЛ (хоть и сильно выше в рейтинге).
Сразу видно дилетанта с насранным в голову стереотипом начала 2010-х годов про «шестых в Европе».
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Аркадий Аркадич
Смолову 33 года. Он доиграет контракт свой и будет спокойно чилить на пенсии. Нахрена ему эта Турция, где нужно просесть по деньгам, опять с самого начала всем все доказывать и тд. Откуда у нас появилась мода отправлять в конкурентную среду игроков предпенсионного возраста и требовать там каких то достижений?
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Isa Babaev
В Турции надо пахать и дисциплину соблюдать, Федя выбрал халяву РПЛ
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Павел Мельников
Турецкая лига будет послабее, чем РПЛ (хоть и сильно выше в рейтинге).
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Артём Никулин
Ответ Зелёный гопник
Легенда Сельты💪🏻
Хозяин «Реала» и «Барсы»
+8
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Зелёный гопник
Легенда Сельты💪🏻
+3
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Ali
Он дурак что-ли. Дома рубль получает,а тут за три копейки за турок бегать
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