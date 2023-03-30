Тюкавин о критике сборной: «Зачем нас так жестко полоскать? Фанаты же понимают, что происходит с нашим футболом. Нужна поддержка»

не понимает критику в адрес сборной России после матча с (1:1).

– После матча с Ираном сборную как никогда сильно начали ругать за пресный футбол.

– Ругают часто. Честно, не понимаю, зачем нас так жестко полоскать. Нужно все-таки поддерживать сборную своей страны. Болельщики должны гнать нас вперед, а не ругать после ничейного матча.

Они же прекрасно понимают, что сейчас происходит с нашим футболом и со сборной. В такой ситуации нужна поддержка, а не критика по любому поводу, – сказал нападающий « » и сборной России.