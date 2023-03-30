Тюкавин о критике сборной: «Зачем нас так жестко полоскать? Фанаты же понимают, что происходит с нашим футболом. Нужна поддержка»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Динамо Москва Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин не понимает критику в адрес сборной России после матча с Ираном (1:1).

– После матча с Ираном сборную как никогда сильно начали ругать за пресный футбол.

– Ругают часто. Честно, не понимаю, зачем нас так жестко полоскать. Нужно все-таки поддерживать сборную своей страны. Болельщики должны гнать нас вперед, а не ругать после ничейного матча.

Они же прекрасно понимают, что сейчас происходит с нашим футболом и со сборной. В такой ситуации нужна поддержка, а не критика по любому поводу, – сказал нападающий «Динамо» и сборной России.

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23 комментария

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ash918
А что с ним происходит кстати? И почему, что случилось?
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Ярик01
Ответ Teodrakis
Вообще то в любом месте будет плохо, если нет настроения, тебе и мама котлету из навоза сделает, если ты не способен её поддержать в её проблемах, и в кафе тебе в кофе наплюют, и любые услуги будут плохими... Потому люди и общаются постоянно, надо быть человеком, относится ко всем с добром, не с трона смотреть на обслугу, а нормально настроить контакт, дать понять, что ты хоть и случайный человек в жизнь случайного человека, но ты рядом и если что готов подставить плечо и напомнить новому ближнему о том, что всё ещё будет хорошо и ты веришь в него. И вуа-ля, в любом деле, в любых услугах всё сразу же обрастает качеством, бонусами и человеческим теплом.
К таким как ты и не пойдут в кафе, где плюнут посетителю в зависимости от твоего менструального цикла.
Нет настроения работать в сфере развлечения для зрителя - сиди дома, твое грустное лицо не нужно на празднике.
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Sobachkin
А вы что поддерживаете? Ситуацию сейчас, кто-то высказался? нет молчим, только денежку получаем
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goshforever
Забавно, что это говорит футболист клуба, болельщики которого изобрели уникальный поддерживающий заряд "Вперед, ублюдки, вперед, тупые!"
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Павел Васильев
А что сейчас происходит с нашим футболом?
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might23
Ответ Felp
Вас еще и поддерживать надо? Какие нежные. Может вы хотя бы самоотдачей болельщиков поддержите?
при всем уважении, но к Косте по этой части вопросов никогда не было
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Teodrakis
Ответ Подкат Пенальтьевич
Футболисты и главный тренер открыто кладут на сборную и фанатов и таких надо поддерживать, серьезно?
Для такого, как ты, играть западл0
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Teodrakis
На Спортсе одни русофобы, естественно тут не станут поддерживать русских спортсменов
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-3
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Teodrakis
Ответ Demanishche
Так вы играть не хотите
А ты думать не хочешь
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Teodrakis
Ответ Ярик01
А что происходит с футболом и со сборной? Придёшь в кабак (на матч сборной) за денюжку, а тебе скажут, жри недоваренное, должен понимать, что в стране происходит, у повара настроения нет?
Вообще то в любом месте будет плохо, если нет настроения, тебе и мама котлету из навоза сделает, если ты не способен её поддержать в её проблемах, и в кафе тебе в кофе наплюют, и любые услуги будут плохими... Потому люди и общаются постоянно, надо быть человеком, относится ко всем с добром, не с трона смотреть на обслугу, а нормально настроить контакт, дать понять, что ты хоть и случайный человек в жизнь случайного человека, но ты рядом и если что готов подставить плечо и напомнить новому ближнему о том, что всё ещё будет хорошо и ты веришь в него. И вуа-ля, в любом деле, в любых услугах всё сразу же обрастает качеством, бонусами и человеческим теплом.
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Кино Музыка
Критика необходима. Если сыграли плохо, нужно ругать без вариантов. Наш футбол и так потерял берега, сплошное освоение средств без намека на результат.
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sintenced
А Тюкавин не хочет поддержать фанатов в борьбе с фанайди? Он же понимает, что происходит с нашим футболом.
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Teodrakis
Русские болельщики это в первую очередь сливки русского быдла. Тюкавин должен понимать, что его работа - плясать перед маргиналами без грамма воспитания и адекватности.
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Фарит Абдрашитов
ТебяТюкавин никто и не полоскает, игрока на 5 минут выходящего на поле.
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Winbreaker
Да уж, кринж…(
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ВладимирНеПутин
В стране такая ситуация сложная, зачем вам миллионые зарплаты? Можно же играть за 100-200 тысяч рублей в месяц
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Demanishche
Так вы играть не хотите
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Wiley Fox
Какая поддержка нужна?

Почему эти деревья свою ужасную игру увязывают с сво?

Можно играть вничью или проиграть, но не выглядеть говном
+1
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0
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Подкат Пенальтьевич
Футболисты и главный тренер открыто кладут на сборную и фанатов и таких надо поддерживать, серьезно?
+2
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Ярик01
А что происходит с футболом и со сборной?
Придёшь в кабак (на матч сборной) за денюжку, а тебе скажут, жри недоваренное, должен понимать, что в стране происходит, у повара настроения нет?
+2
-3
-1
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Felp
Вас еще и поддерживать надо? Какие нежные. Может вы хотя бы самоотдачей болельщиков поддержите?
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damondiamond
никто не ругает сборную, это уже смех от бессилия, с такой игрой лучше в медиафутбол идите
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xa-xa
Ну прежде всего Иран играл на чм, а мы ... Какие ругания
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