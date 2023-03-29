Тюкавин о Тегеране: «Интернет практически не работал, погода странная – постоянно туман. Было не по себе, неуютно»
Константин Тюкавин рассказал об условиях проживания в Тегеране.
23 марта сборная России сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в товарищеском матче.
«Если честно, все время, что провели там, мне было как-то не по себе. Неуютно. Погода странная – постоянно туман. Плюс интернет практически не работал. Я сидел на мобильном, потому что с местного вайфая ничего не грузилось.
Но с мобильным тоже были проблемы – чтобы зайти в условный телеграм, нужно было скачать определенный VPN. По факту, мы три дня провели без интернета», – сказал нападающий «Динамо» и сборной России.
Комличенко о Тегеране: «Все на очень низком уровне в бытовом плане. Качество продуктов такое... С интернетом мучились – в комнате ничего не ловило»
Жизнь Ирана в деталях. Три дня в стране, которую душат санкциями
Я с женой общался во время командировки в Иран через расшаренную заметку в айклауде.
Интернет это не только ТикТок, как бы.