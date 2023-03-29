Тюкавин о Тегеране: «Интернет практически не работал, погода странная – постоянно туман. Было не по себе, неуютно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Сборная Ирана по футболу интернет товарищеские матчи (сборные) Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин рассказал об условиях проживания в Тегеране.

23 марта сборная России сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в товарищеском матче.

«Если честно, все время, что провели там, мне было как-то не по себе. Неуютно. Погода странная – постоянно туман. Плюс интернет практически не работал. Я сидел на мобильном, потому что с местного вайфая ничего не грузилось.

Но с мобильным тоже были проблемы – чтобы зайти в условный телеграм, нужно было скачать определенный VPN. По факту, мы три дня провели без интернета», – сказал нападающий «Динамо» и сборной России.

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19 комментариев

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Лев Попов
будущее расеи би лайк
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voroninboris
Ответ couture39
Привыкай, в Москве скоро будет так же...
почему скоро? телеграм уже блокировали на пару лет. теперь инстаграм и много других ресурсов. так что Ирану еще есть куда стремиться!
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mancity111
Ответ Balt
У Усачева есть про Тегеран из цикла "Пора валить". Да, со связью там всё грустно ибо цензура и ограничения там лютые.
Смотрел других блоггеров, там нужно качать впн и потом ещё один впн с помощью него)) чтобы заработали сайты привычные. Так что ждём и привыкаем
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gerudes
Ответ ВладимирНеПутин
Ужас какой. Как он выжил 3 дня без интернета
Там как бы вообще ничего не работает, в том числе почта Яндекса и Гугла.

Я с женой общался во время командировки в Иран через расшаренную заметку в айклауде.

Интернет это не только ТикТок, как бы.
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Pigmalion
Ответ couture39
Привыкай, в Москве скоро будет так же...
Манямечты хixла же
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couture39
Привыкай, в Москве скоро будет так же...
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AlexZhano__
Ответ ВладимирНеПутин
Ужас какой. Как он выжил 3 дня без интернета
Ну если вам 40+, то для вас это не трудно. Я бы и суток не прожил.
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Dr. J 24
книгу бы почитал 3 дня.
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инок
Спасибо Тюкавину, что дал возможность хоть одним глазком взглянуть на светлое будущее без проклятого Запада
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Balt
У Усачева есть про Тегеран из цикла "Пора валить". Да, со связью там всё грустно ибо цензура и ограничения там лютые.
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AdekvaT
Ответ ВладимирНеПутин
Ужас какой. Как он выжил 3 дня без интернета
Футбол спас, так бы пропал человек.
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ ВладимирНеПутин
Ужас какой. Как он выжил 3 дня без интернета
Дело не в том, что интернета не было, а в том что его целенаправленно отключают
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IlyaGrain
Я в Армении с подобным столкнулся, постоянно дымка висит над городом …такое себе
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Йозе_Марино
Для вас полезно это!
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Влад Путман
Кстати, в России тоже постепенно всё в туман погружается.
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n9mn977m27
Привыкай потихоньку
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OldRedWhite
Это был Лондон !
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ВладимирНеПутин
Ужас какой. Как он выжил 3 дня без интернета
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Пирс Морган
Тюкавин попал в Сайлент Хилл
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