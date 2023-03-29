рассказал об условиях проживания в Тегеране.

23 марта сборная России сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в товарищеском матче.

«Если честно, все время, что провели там, мне было как-то не по себе. Неуютно. Погода странная – постоянно туман. Плюс интернет практически не работал. Я сидел на мобильном, потому что с местного вайфая ничего не грузилось.

Но с мобильным тоже были проблемы – чтобы зайти в условный телеграм, нужно было скачать определенный VPN. По факту, мы три дня провели без интернета», – сказал нападающий « » и сборной России.

Комличенко о Тегеране: «Все на очень низком уровне в бытовом плане. Качество продуктов такое... С интернетом мучились – в комнате ничего не ловило»

Жизнь Ирана в деталях. Три дня в стране, которую душат санкциями