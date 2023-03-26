Орлов о Пиняеве: «Его гол – маленький шедевр. Он напоминает Аршавина, удар даже посильнее, кажется. Вселяет оптимизм – таких резких, быстрых в России сейчас нет!»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Сборная Ирака по футболу Геннадий Орлов товарищеские матчи (сборные) Антон Зиньковский Андрей Мостовой Иван Обляков Спорт-Экспресс Хвича Кварацхелия Александр Сильянов Сергей Пиняев Арсен Захарян Футбол

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру Сергея Пиняева в матче с Ираком.

В товарищеском матче, который сборная России выиграла со счетом 2:0, Пиняев забил дебютный гол за сборную, став самым молодым автором забитого мяча в ее истории.

«Теперь о Пиняеве. Сегодня, конечно, его день. Зрители и болельщики поняли, какой футболист у нас растет. При этом, считаю, Сергея нужно было больше использовать. Сильянов, который играл слева в обороне, мало пасовал игроку «Локомотива». Того же Хвичу гораздо чаще задействуют, нагружают в «Наполи», чаще отдают ему передачи. Почему? И Кварацхелия, и Пиняев способны обыграть один в один, сделать разницу. Наш молодой парень вселяет оптимизм. Таких резких, быстрых в российском футболе сейчас просто нет!

Его гол – маленький шедевр. Индивидуальное мастерство на высоком уровне. Вот Пиняев напоминает мне Аршавина. Действует в похожей манере. Причем, мне кажется, у Сергея удар даже посильнее. Неслучайно он и угловые подает. Очень способный парень. Дай бог, чтобы голова не закружилось. Пиняев, как и Аршавин, дерзкий! Ничего и никого не боится. Для него нет авторитетов на поле. Берет игру на себя, тащит мяч. Как он разобрался с защитниками Ирака, когда забивал! Блеск! Он ведь в РПЛ то же самое демонстрирует.

Так что не такая уж у нас и плохая сборная. Есть перспективы, есть молодежь, есть интересные исполнители. Пиняев, Обляков. Зиньковский может нестандартно сыграть. Однако спартаковцу немного недостает мощи и резкости. У парня светлая голова, но немного тягучий, что ли. Пиняев и травмированный сейчас Мостовой более взрывные! Захарян? Динамовец, конечно, с данными, но что-то с ним происходит... Не хватает стабильности», – сказал Орлов.

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49 комментариев

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Shuller18
Ответ Sergey Smolensky
Если по чесноку, то без разницы, во сколько кто начал играть на высоком уровне. Главное, чтобы надолго задержался и выдавал результат. (Ну и сравнивать ту РПЛ с нынешней - вообще не корректно. Разные уровни)
РПЛ начала нулевых, в которой стартовал Аршавин, была уж точно не топ уровня. Самый пик пришелся на 2008-2018 годы примерно
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Shuller18
Ваня Петровский с копипастом своей методички тут как тут, ещё бы, его кумира с кем-то сравнили. Особенно ржу с залов славы Арсенала и гранитных плит Лондона, чего никогда не было, а также с топ100 легионеров АПЛ, когда по версии одного издания Аршавин там занял аж 90 какое-то место))
Вань, ты чего меня забанил? Не хочешь, чтобы я в очередной раз опровергал твой бред?)
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ks-1993
не хватило, что Пиняев должен быть в зените или прочий бред
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Антон Фалафель
Надеюсь не будет таким же ленивым как аршаурмянин
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OldRedWhite
Какой уж тут оптимизм , дядя Гена , если , как Вы сказали , он один такой ?
Тут впору плакать )))
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prus_3
Ответ Ковид 07.10.52
То, что в Питере ударенные Аршавиным типы есть, к этому привыкли и кроме смеха уже не вызывает..., а вот, что грустно... никто слова не скажет, что тот, который Пиняева вырастил в тюрьме сидит...тьфу...
Чертаново пылесосит в поисках талантов всю страну. Так что кто Пиняева вырастил еще вопрос.
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Иван Петровский
Ответ Чётко_как_чечётка
Только он его догонит и перегонит.
Это пока что пальцем в небо, поговорим об этом лет так через десять. А пока это пустые словеса и авансы. Но парню хочется пожелать успехов!
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Андрей Чесноков
Будто Бразилии забил
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Иван Петровский
Ответ Чётко_как_чечётка
Пиняев заметно быстрее Аршавина. Самое главное, что знает свои сильные стороны и он их использует, не боится. Лишь бы здоровье не подкачало. Сычёв был тоже топовым, но кресты в Казани и всё...
Это же как вы определили, ой, сколько же в интернете "специалистов" то..)))
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Иван Петровский
Ответ инок
Сам Аршавин в 18 лет так ярко не играл. Пиняева ждёт хорошее будущие. Успехов ему!
Аршавин с первых шагов играл ярко, поэтому именно на него ходил народ. И поэтому ему прочили блестящее будущее, что и случилось в итоге. И если вы этого не видели, то это не значит что сего не было в реальности.
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Sergey Smolensky
Ответ градус ненависти
Возможно у дяди Гена уже не очень хорошо с памятью, так что напомню: удар у Шавы был прицельный, с нереальным балансом точности и силы, он всегда бил в точку, где вратарь не достанет. Просто вспомните сколько таких голов он отгрузил в рпл, накрутив всю защиту и без замаха отправив мяч по дуге от вратаря в единичку
А какие шава делал ассисты, как шеф-повар на кухне. Способен ли Пиняев и голы забивать и передачи постоянно выдавать? Покажет время
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ВладимирНеПутин
Ответ Хортон
У Панова, кроме суперскорости, никогда ничего за душой не было. Пиняев - технарь, с хорошим видением поля и высоким игровым интеллектом. Так что с Аршавиным у него, конечно, намного больше общего.
Панов был центральным нападающим и грамотно открывался, вовремя ускорялся, умел ставить корпус, играть на опережение, принимал мяч на скорости хорошо и удар хороший был.
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Sergey Smolensky
Ответ Хортон
У Панова, кроме суперскорости, никогда ничего за душой не было. Пиняев - технарь, с хорошим видением поля и высоким игровым интеллектом. Так что с Аршавиным у него, конечно, намного больше общего.
Колпинская Ракета
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Иван Петровский
Ответ Аркадий Аркадич
Ничем Пиняев не напоминает Аршавина. Аршавин никогда не был особо быстрым игроком, он играл за счет техники и видения поля, а Пиняев напоминает заводную игрушку, у которой ноги вперед головы работают. Ему опыта набираться и набираться еще, но гол классный забил, тут не поспоришь.
Это Шава не был быстрым игроком, да уж, нелепость какая-то.)
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Sergey Smolensky
Ответ инок
Сам Аршавин в 18 лет так ярко не играл. Пиняева ждёт хорошее будущие. Успехов ему!
Если по чесноку, то без разницы, во сколько кто начал играть на высоком уровне. Главное, чтобы надолго задержался и выдавал результат.
(Ну и сравнивать ту РПЛ с нынешней - вообще не корректно. Разные уровни)
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Иван Петровский
Ответ Креветки с лимоном
Не понимаю вздохов насчет Аршавина, что в нем особенного? За всю карьеру 105 матчей в АПЛ, все остальное время пылил не пойми где. Карпин, Аленичев и то больший след оставили в европе.
Ты совсем что ли с ума сошел, прилюдно выставил себя полным невеждой. Сколько же еще неумных на этой грешной Земле... Карпину и Мостовому до достижений АСА как до Луны по всем параметрам и это данность, которую невозможно опровергнуть. Хоть игроками они были хорошим, но не более того. И только совсем ущербные персонажи как ты и тебе подобные могут черкать такую ахинею.
***
Аршавин - лучший игрок России. И про какие два годы ты начеркал, Аршавин блестяще играл долгие годы за Зенит, Арсенал и сборную своей страны. Внес огромный вклад в российский футбол, став лучшим игроком за 25 лет. И АСА не только входил в топ 10 и топ 25 лучших игроков Планеты, но и по сию пору входит в топ лучших. А.С.Аршавин - это уникальный игрок и признанная звезда мирового уровня. Что и отмечают все знающие и понимающие специалисты, всевозможные мировые рейтинги и т.д...И карьера у него превосходная как на клубном уровне, так и в сборной. И в Арсенале АСА отыграл блестяще. И недаром его на Западе называют "Русский волшебник". Ибо он творил магию на поле.
***
Андрей Аршавин вошел в десятку лучших футболистов мира.
****
Андрей Аршавин вошел в мировой топ-рейтинга игроков с наибольшим количеством голевых передач за последние 20 лет.
***********************************
Гении полузащиты и лучшие ассистенты в этом столетии.
***********************************
Хави ,Франк Рибери, Андрей Аршавин, Сеск Фабрегас,Томас Моллер, Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Штеффен Хофманн, Криштиану Роналду, Кевин Де Брейне, Давид Сильва, Карим Бензема, Луис Суарес, Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни, Эден Азар, Андрес Иньеста, Душан Тадич, Дрис Мертенс,Тьерри Анри, Неймар, Арьен Роббен, Златан Ибрагимович, Месут Озил.

Ну и так далее, а еще если речь идет о Европе, то АСА вошел в зал Славы Арсенала, имеет именную гранитную плиту на Алле Славы в Лондоне, а также его портрет красуется на Стене Почета возле стадиона Эмирейтс на ряду с другими значимыми игроками "Арсенала", вошел в топ лучших легионеров АПЛ за все ее историю, а его легендарный Покер - это классика на все времена и так далее ....И в Арсенале АСА сыграл 144 матча и был одной из главных звезд этой команды и АПЛ. Ну а для России, АСА - является лучшим игроком за последние 25 лет. И пока ни один даже близко не приблизился к таким результатам и достижения. И в Арсенале АСА сыграл 144 матча и был одной из главных звезд этой команды и АПЛ.
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Mixet.spb
Ответ Берни Парент
Какие перспективы??! Последние надежды на достижения сборной рухнули в Словении, в памятном матче ещё при Хиддинке. После этого неуклонная деградация. О ЧМ-18 даже говорить нечего. Дикое стечение обстоятельств плюс сумасшедший фарт. А вот команда образца 2008-10 годов была действительно отличной за всё постсоветское время, но не сложилось.
Пересматривай старые матчи, чего плеваться?
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Sergey Smolensky
Ответ Чётко_как_чечётка
Пиняев заметно быстрее Аршавина. Самое главное, что знает свои сильные стороны и он их использует, не боится. Лишь бы здоровье не подкачало. Сычёв был тоже топовым, но кресты в Казани и всё...
Это пока молодой, посмотрим будет дальше. Аршавин не только голы забивал и любит финтить, но и передачи конфетки выдавал.
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Peter Parker
Парни в комментах, зачем вы так спорите на кого больше похож? Пусть Пиняев будет Пиняевым, давайте просто наслаждаться его игрой и поддерживать Серегу.
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Mixet.spb
Ответ Ковид 07.10.52
То, что в Питере ударенные Аршавиным типы есть, к этому привыкли и кроме смеха уже не вызывает..., а вот, что грустно... никто слова не скажет, что тот, который Пиняева вырастил в тюрьме сидит...тьфу...
Это имеет отношение к футболу?
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nolan_90
Ответ инок
Сам Аршавин в 18 лет так ярко не играл. Пиняева ждёт хорошее будущие. Успехов ему!
Главное, чтобы ему удалось уехать в более сильный чемпионат. Было бы круто, если бы на него обратили внимание клубы типа Порто, Бенфики, Аякса.
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Felp
Ответ Чётко_как_чечётка
Пиняев заметно быстрее Аршавина. Самое главное, что знает свои сильные стороны и он их использует, не боится. Лишь бы здоровье не подкачало. Сычёв был тоже топовым, но кресты в Казани и всё...
Есть теория, что Сычев тупо перекачался
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Ковид 07.10.52
То, что в Питере ударенные Аршавиным типы есть, к этому привыкли и кроме смеха уже не вызывает..., а вот, что грустно... никто слова не скажет, что тот, который Пиняева вырастил в тюрьме сидит...тьфу...
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Хортон
Ответ Primary Creature
удар у Панова был нормальный.
нормальный, но не более
ровно то же можно сказать и про Аршавина, и про Пиняева
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Roman
Руководители Локо все таки хорошо провели зиму. Трансферы очень мощные совершили. Пиняев, Глушенков, Дзюба и Лантратов с первых же матчей заняли ведущую роль на поле. Пиняев так вообще украшает матчи своими действиями. В последнем матче с Краснодаром так раскачал Кайо, что у того до сих пор в глазах двоится
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