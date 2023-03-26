Орлов о Пиняеве: «Его гол – маленький шедевр. Он напоминает Аршавина, удар даже посильнее, кажется. Вселяет оптимизм – таких резких, быстрых в России сейчас нет!»
Комментатор Геннадий Орлов оценил игру Сергея Пиняева в матче с Ираком.
В товарищеском матче, который сборная России выиграла со счетом 2:0, Пиняев забил дебютный гол за сборную, став самым молодым автором забитого мяча в ее истории.
«Теперь о Пиняеве. Сегодня, конечно, его день. Зрители и болельщики поняли, какой футболист у нас растет. При этом, считаю, Сергея нужно было больше использовать. Сильянов, который играл слева в обороне, мало пасовал игроку «Локомотива». Того же Хвичу гораздо чаще задействуют, нагружают в «Наполи», чаще отдают ему передачи. Почему? И Кварацхелия, и Пиняев способны обыграть один в один, сделать разницу. Наш молодой парень вселяет оптимизм. Таких резких, быстрых в российском футболе сейчас просто нет!
Его гол – маленький шедевр. Индивидуальное мастерство на высоком уровне. Вот Пиняев напоминает мне Аршавина. Действует в похожей манере. Причем, мне кажется, у Сергея удар даже посильнее. Неслучайно он и угловые подает. Очень способный парень. Дай бог, чтобы голова не закружилось. Пиняев, как и Аршавин, дерзкий! Ничего и никого не боится. Для него нет авторитетов на поле. Берет игру на себя, тащит мяч. Как он разобрался с защитниками Ирака, когда забивал! Блеск! Он ведь в РПЛ то же самое демонстрирует.
Так что не такая уж у нас и плохая сборная. Есть перспективы, есть молодежь, есть интересные исполнители. Пиняев, Обляков. Зиньковский может нестандартно сыграть. Однако спартаковцу немного недостает мощи и резкости. У парня светлая голова, но немного тягучий, что ли. Пиняев и травмированный сейчас Мостовой более взрывные! Захарян? Динамовец, конечно, с данными, но что-то с ним происходит... Не хватает стабильности», – сказал Орлов.
Пиняев побил рекорд Сычева (гол за сборную в 18), Песьяков страшно привозил – так Россия обыграла Ирак
Вань, ты чего меня забанил? Не хочешь, чтобы я в очередной раз опровергал твой бред?)
Тут впору плакать )))
(Ну и сравнивать ту РПЛ с нынешней - вообще не корректно. Разные уровни)
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Аршавин - лучший игрок России. И про какие два годы ты начеркал, Аршавин блестяще играл долгие годы за Зенит, Арсенал и сборную своей страны. Внес огромный вклад в российский футбол, став лучшим игроком за 25 лет. И АСА не только входил в топ 10 и топ 25 лучших игроков Планеты, но и по сию пору входит в топ лучших. А.С.Аршавин - это уникальный игрок и признанная звезда мирового уровня. Что и отмечают все знающие и понимающие специалисты, всевозможные мировые рейтинги и т.д...И карьера у него превосходная как на клубном уровне, так и в сборной. И в Арсенале АСА отыграл блестяще. И недаром его на Западе называют "Русский волшебник". Ибо он творил магию на поле.
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Андрей Аршавин вошел в десятку лучших футболистов мира.
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Андрей Аршавин вошел в мировой топ-рейтинга игроков с наибольшим количеством голевых передач за последние 20 лет.
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Гении полузащиты и лучшие ассистенты в этом столетии.
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Хави ,Франк Рибери, Андрей Аршавин, Сеск Фабрегас,Томас Моллер, Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Штеффен Хофманн, Криштиану Роналду, Кевин Де Брейне, Давид Сильва, Карим Бензема, Луис Суарес, Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни, Эден Азар, Андрес Иньеста, Душан Тадич, Дрис Мертенс,Тьерри Анри, Неймар, Арьен Роббен, Златан Ибрагимович, Месут Озил.
Ну и так далее, а еще если речь идет о Европе, то АСА вошел в зал Славы Арсенала, имеет именную гранитную плиту на Алле Славы в Лондоне, а также его портрет красуется на Стене Почета возле стадиона Эмирейтс на ряду с другими значимыми игроками "Арсенала", вошел в топ лучших легионеров АПЛ за все ее историю, а его легендарный Покер - это классика на все времена и так далее ....И в Арсенале АСА сыграл 144 матча и был одной из главных звезд этой команды и АПЛ. Ну а для России, АСА - является лучшим игроком за последние 25 лет. И пока ни один даже близко не приблизился к таким результатам и достижения. И в Арсенале АСА сыграл 144 матча и был одной из главных звезд этой команды и АПЛ.
ровно то же можно сказать и про Аршавина, и про Пиняева