обратился к депутатам России.

21 января футболисты и анонсировали открытие футбольной академии в Дубае.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила: «Мамаев и Смолов скрылись от мобилизации. Правильнее тратить деньги на наших детей».

«Меня, к слову, очень веселит, как некоторые политики отреагировали на открытие футбольной школы Смолова/Мамаева в Дубае. Светлана Журова, олимпийский чемпион от Единой России, прям взъерепенилась.

Вот люди просто не следят за информацией. Смолов и Мамаев как минимум не первые, кто открывает школу за границей, так что за что им все это?

Например, третий, если не ошибаюсь, год работает школа Дмитрия Торбинского в Майами. Спрашивается, где она должна быть, если он там живет.

А депутатам я от себя скажу: почти год держал школу для детей в Москве. Должен сказать, что по количеству проблем – это ад адейший. Кто заинтересуется – расскажу с примерами. Все время школа работала себе в убыток, год продержался я – и закрыл. С сожалением.

Открыть частную футбольную школу в нашей стране – скажу вам, испытание… Вот об этом бы депутатам подумать», – написал блогер и журналист.

Журова предположила, что Смолов скрывается от мобилизации в Дубае. Хм, вообще-то у него в Эмиратах сборы