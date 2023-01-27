«Депутатам подумать бы о том, что открыть частную футбольную школу в России – это испытание». Уткин о критике Журовой в адрес Смолова и Мамаева
Василий Уткин обратился к депутатам Государственной думы России.
21 января футболисты Федор Смолов и Павел Мамаев анонсировали открытие футбольной академии в Дубае.
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила: «Мамаев и Смолов скрылись от мобилизации. Правильнее тратить деньги на наших детей».
«Меня, к слову, очень веселит, как некоторые политики отреагировали на открытие футбольной школы Смолова/Мамаева в Дубае. Светлана Журова, олимпийский чемпион от Единой России, прям взъерепенилась.
Вот люди просто не следят за информацией. Смолов и Мамаев как минимум не первые, кто открывает школу за границей, так что за что им все это?
Например, третий, если не ошибаюсь, год работает школа Дмитрия Торбинского в Майами. Спрашивается, где она должна быть, если он там живет.
А депутатам я от себя скажу: почти год держал школу для детей в Москве. Должен сказать, что по количеству проблем – это ад адейший. Кто заинтересуется – расскажу с примерами. Все время школа работала себе в убыток, год продержался я – и закрыл. С сожалением.
Открыть частную футбольную школу в нашей стране – скажу вам, испытание… Вот об этом бы депутатам подумать», – написал блогер и журналист.
Журова предположила, что Смолов скрывается от мобилизации в Дубае. Хм, вообще-то у него в Эмиратах сборы
У руко*жопа не получилось. Не депутаты, при всём неоднозначном к ним отношении, в этом виноваты.
Напомню. Именно при руководителе Уткине сначала стух, а потом и умер НТВ+
В общем, не тот случай, когда можно поддерживать руко*опа в споре с депутаткой.
Как говорится, мы все знаем этих детей. А всем остальным, в 18 лет заклинивающий автомат в зубы и родине "долг отдавать".
-подумать