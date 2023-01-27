«Депутатам подумать бы о том, что открыть частную футбольную школу в России – это испытание». Уткин о критике Журовой в адрес Смолова и Мамаева

Теги Дмитрий Торбинский Федор Смолов Василий Уткин премьер-лига Россия Светлана Журова Павел Мамаев Государственная дума детский футбол Политика Футбол

Василий Уткин обратился к депутатам Государственной думы России.

21 января футболисты Федор Смолов и Павел Мамаев анонсировали открытие футбольной академии в Дубае.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила: «Мамаев и Смолов скрылись от мобилизации. Правильнее тратить деньги на наших детей».

«Меня, к слову, очень веселит, как некоторые политики отреагировали на открытие футбольной школы Смолова/Мамаева в Дубае. Светлана Журова, олимпийский чемпион от Единой России, прям взъерепенилась.

Вот люди просто не следят за информацией. Смолов и Мамаев как минимум не первые, кто открывает школу за границей, так что за что им все это?

Например, третий, если не ошибаюсь, год работает школа Дмитрия Торбинского в Майами. Спрашивается, где она должна быть, если он там живет.

А депутатам я от себя скажу: почти год держал школу для детей в Москве. Должен сказать, что по количеству проблем – это ад адейший. Кто заинтересуется – расскажу с примерами. Все время школа работала себе в убыток, год продержался я – и закрыл. С сожалением.

Открыть частную футбольную школу в нашей стране – скажу вам, испытание… Вот об этом бы депутатам подумать», – написал блогер и журналист.

Журова предположила, что Смолов скрывается от мобилизации в Дубае. Хм, вообще-то у него в Эмиратах сборы

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54 комментария

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Ковид 07.10.52
Депутатам думать не надо, их задача лапки поднимать по приказу...
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Артем Иванов
Батл бы с журовой, надеюсь она оскорбится и дерзко ответит Василию. Ну а тут мы все за нашего парня, полюбому раскатает)
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Артем Иванов
Ответ never20
не тебя ципсошня рот тут разевать
Хоть где то ботов безжалостно мочат. Кометы в спортсе самая правдивая и честная форма общения в сети
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Evengar
Им хотя бы просто подумать, хоть иногда.
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IStranger
Ответ never20
Что, паша, премия уплывает? Ответь на вопрос, укров надо бомбить больше или меньше?
Ты бы хоть закусывал свой стекломой, болезный.
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anzol
я так понимаю, что Василий сделал уверенный шаг к статусу инагента
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BVB Ultras
Великий патриот депутат терешков скорее всего уже спешит писать донос, чтобы Уткина внесли в реестр иноагентов
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Мусавир Муниров
Ответ never20
а разве Уткин не полная мразь, урод и подонок?
И ещё какой ☝️ центнер с гаком 🙉 просто умора
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siragh@yandex.ru
Ай да Вася,ай да с..сын!!!!
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Двестик Двестик
Ответ Трусики Бочкаревой
Уткин правду-матку рубит
В России функционирует множество частных футбольных школ. Даже больше, чем нужно. Никаких сверхъестественных проблем не испытывают.

У руко*жопа не получилось. Не депутаты, при всём неоднозначном к ним отношении, в этом виноваты.

Напомню. Именно при руководителе Уткине сначала стух, а потом и умер НТВ+

В общем, не тот случай, когда можно поддерживать руко*опа в споре с депутаткой.
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Denis Spiridenock
Ответ Павел Мельников
Бомбежка будет у тебя в голове, но это только завтра утром. Пока опьянение держит, ни в чем себе не отказывай. Молодец.
Бомбежка думаю у него начнется с утра, когда на шкалик будет не хватать
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Андрей Романов
Ответ Никому_никабельный
Ну что скажешь, г-жа Журова?
Журова такая—вперёёёёёд,Россияаааа! ...Привычка разговаривать лозунгами—она такая...Политруковская.
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Паломей Корзинкин
Вряд ли целесообразно объяснять что-либо людям, которые ничего в своей жизни не делали ни головой, ни руками...
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three hundred bucks
Ответ Виталий Желтоусов
Вася всё правильно говорит . Я вообще не понимаю за какие заслуги их продвигают в Госдуму? Ладно бы занимали посты в федерациях спортивных как Вяльбе.
Шел 23год, люди до сих пор не понимали
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А15
А я думал он предметам не отвечает)
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eltempo87
Ему же лет 50, а мышление не самой развитой тринадцатилетки 🤦🏼‍♂️
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Recreated
Охх не в бровь, а в глаз всем дармоедам из госдумы!
+3
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Павел Мельников
Ответ brig_Mercury
У нее тоже есть опыт заботы над детьми...запрет на усыновление иностранцами, уроки патриотического воспитания (разговоры о важном), ограничение на оказание образовательных услуг....
Непосредственное участие принимала, кстати. Закон Димы Яковлева - ее рук дело в прямом смысле. Впечатление о ней, как об обычной ничего не решающей думской спортсменке, очень обманчиво.
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Superkenguroo
Ответ Павел Мельников
Выйди на улицу, протрезвись. Может, найдется даже благотворитель, кто фасад тебе подрихтует.
Ба, этот диkий и тут бросается на людей. Клеймит всех украинцами. Бедный
+4
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brig_Mercury
У нее тоже есть опыт заботы над детьми...запрет на усыновление иностранцами, уроки патриотического воспитания (разговоры о важном), ограничение на оказание образовательных услуг....
+7
-1
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Abductio
Ответ never20
а разве Уткин не полная мразь, урод и подонок?
Ну по себе то людей не судят
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Павел Мельников
Ответ never20
Что, паша, премия уплывает? Ответь на вопрос, укров надо бомбить больше или меньше?
Бомбежка будет у тебя в голове, но это только завтра утром. Пока опьянение держит, ни в чем себе не отказывай. Молодец.
+8
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three hundred bucks
>>> «Мамаев и Смолов скрылись от мобилизации. Правильнее тратить деньги на наших детей».

Как говорится, мы все знаем этих детей. А всем остальным, в 18 лет заклинивающий автомат в зубы и родине "долг отдавать".
+2
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Alexander Kochet
-депутатам
-подумать
0
0
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three hundred bucks
Ответ never20
Что, паша, премия уплывает? Ответь на вопрос, укров надо бомбить больше или меньше?
дождались, поварятам спустили методичку всех, кто против линии партии, ботами клеймить
+15
-1
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