Академию Смолова и Мамаева возглавит Арам Айрапетян. Он тренировал клуб Медиалиги Reality ранее

Академию Павла Мамаева и Федора Смолова возглавит .

На прошлой неделе стало известно, что футболисты открывают детскую футбольную академию в Дубае.

О том, что руководить ей будет Айрапетян, сообщил директор по безопасности Winline Медиалиги Дэн Безопасность.

Арам ранее тренировал медийную футбольную команду Reality. Сегодня он объявил об уходе из клуба.

Под руководством Айрапетяна Reality в сентябре выиграл – один из двух крупнейших медиафутбольных турниров России.