Академию Смолова и Мамаева возглавит Арам Айрапетян. Он тренировал клуб Медиалиги Reality ранее

Теги Федор Смолов Павел Мамаев детский футбол Olimpbet Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Reality Арам Айрапетян Медиафутбол

Академию Павла Мамаева и Федора Смолова возглавит Арам Айрапетян.

На прошлой неделе стало известно, что футболисты открывают детскую футбольную академию в Дубае.

О том, что руководить ей будет Айрапетян, сообщил директор по безопасности Winline Медиалиги Дэн Безопасность.

Арам ранее тренировал медийную футбольную команду Reality. Сегодня он объявил об уходе из клуба.

Под руководством Айрапетяна Reality в сентябре выиграл Olimpbet Московский Кубок Селебрити – один из двух крупнейших медиафутбольных турниров России.

5 комментариев

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deadjoker
Сашка кокорин будет мастер-классы проводить.
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rembrandao
"Академия Смолова и Мамаева" - это какой-то аналог Дом-2?
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Давид Agabekyan
Лучше бы отметили, что чел в академии Сити работал
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nugoboss
Вот оказывается откуда ноги растут, 😁 у них точно будет мизерный доход, и всегда будет настоящая оправдание, убедительная, почему так мало денег 😁, короче, они попались на деньги. 😁😁😁😁😁😁😁
+2
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Михо
А могли бы и Царя позвать. Там бумажка не нужна наверное
+8
-1
+7
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