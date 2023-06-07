Ялтинский «Рубин» о домашней арене: «У нас современный стадион, один из лучших в Крыму. Вместимость – 4 000»

Теги Вторая лига стадионы чемпионат Крыма Жемчужина Ялта Футбол

Президент ялтинского «Рубина» рассказал о домашней арене клуба.

– «Севастополь» немного раньше прошел лицензирование. Не знаете, с чем это связано?

– Я так предполагаю, что это связано с тем, что мы частный футбольный клуб, а «Севастополь» получает государственное финансирование. Они в прошлом сезоне заняли первое место, мы – второе. Можно сказать, уступили им дорогу (смеется).

– Уже в следующем сезоне вы будете принимать участие в матчах Второй лиги под эгидой РФС?

– Да, все верно.

– Команда будет выступать на том же стадионе, что и в прошлом году?

– Да, у нас хороший современный стадион «Авангард». Запустили его совсем недавно. Это один из лучших стадионов Крыма.

– Какова вместимость вашей домашней арены?

– Четыре тысячи мест, – сказал Кирилл Шапошников.

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7 комментариев

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Ростовский
Ответ 0mertas626
а каким образом команды будут туда приезжать и они сами ездить на выезды? самолёт до Минвод/Сочи, дальше автобус?
Они будут играть во 2 лиги, группы Б, зоны Юг. Там все команды только с Юга России. Какие самолеты?
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Антон Шаповалов
Автобусы, ж.д. сообщение.Собсна, во второй только так и перемещаются
+5
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А ты?
Ответ 0mertas626
а каким образом команды будут туда приезжать и они сами ездить на выезды? самолёт до Минвод/Сочи, дальше автобус?
Что за логичные и верные вопросы, а? С каких пор в нашей стране думают о таком? Самое главное - показать всему миру что-то… а как это отразится на народе, всем плевать.
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a_shishkin
Стадион действительно красавец.
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0mertas626
а каким образом команды будут туда приезжать и они сами ездить на выезды?
самолёт до Минвод/Сочи, дальше автобус?
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Dizzod
главное что бы воды хватало, газон поливать.
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