Ялтинский «Рубин» о домашней арене: «У нас современный стадион, один из лучших в Крыму. Вместимость – 4 000»

Президент ялтинского «Рубина» рассказал о домашней арене клуба.

– «Севастополь» немного раньше прошел лицензирование. Не знаете, с чем это связано?

– Я так предполагаю, что это связано с тем, что мы частный футбольный клуб, а «Севастополь» получает государственное финансирование. Они в прошлом сезоне заняли первое место, мы – второе. Можно сказать, уступили им дорогу (смеется).

– Уже в следующем сезоне вы будете принимать участие в матчах лиги под эгидой РФС?

– Да, все верно.

– Команда будет выступать на том же стадионе, что и в прошлом году?

– Да, у нас хороший современный стадион «Авангард». Запустили его совсем недавно. Это один из лучших стадионов Крыма.

– Какова вместимость вашей домашней арены?

– Четыре тысячи мест, – сказал Кирилл Шапошников.

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