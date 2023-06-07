Ялтинский «Рубин» о домашней арене: «У нас современный стадион, один из лучших в Крыму. Вместимость – 4 000»
Президент ялтинского «Рубина» рассказал о домашней арене клуба.
– «Севастополь» немного раньше прошел лицензирование. Не знаете, с чем это связано?
– Я так предполагаю, что это связано с тем, что мы частный футбольный клуб, а «Севастополь» получает государственное финансирование. Они в прошлом сезоне заняли первое место, мы – второе. Можно сказать, уступили им дорогу (смеется).
– Уже в следующем сезоне вы будете принимать участие в матчах Второй лиги под эгидой РФС?
– Да, все верно.
– Команда будет выступать на том же стадионе, что и в прошлом году?
– Да, у нас хороший современный стадион «Авангард». Запустили его совсем недавно. Это один из лучших стадионов Крыма.
– Какова вместимость вашей домашней арены?
– Четыре тысячи мест, – сказал Кирилл Шапошников.
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