«Севастополь» и ялтинский «Рубин» проходят аттестацию для вхождения во Вторую лигу
Два крымских клуба проходят процедуру аттестации для участия во Второй лиге.
Об этом рассказал президент ФНЛ Наиль Измайлов.
«Что касается аттестации крымских клубов, ФНЛ пригласила для прохождения процедуры аттестации 4 клуба с полуострова. Это призеры Крымской премьер‑Лиги: «Севастополь» (чемпион), «Рубин» Ялта и «Океан» Керчь. Кроме этого, приглашение принять участие в процедуре аттестации было отправлено победителю Кубка Крымского футбольного союза «ТСК‑Таврия» Симферополь.
Договор на прохождение аттестации заключили все, кроме «ТСК‑Таврия». В данный период времени аттестацию проходят «Севастополь» и «Рубин» Ялта. «Океан» Керчь не оплатил процедуру прохождения аттестации.
Решение по итогам аттестации ожидается в ближайшее время. Первые 12 клубов участников Второй лиги дивизиона «Б» определились вчера, 24 мая», – сказал Измайлов.
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