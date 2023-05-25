«Севастополь» и ялтинский «Рубин» проходят аттестацию для вхождения во Вторую лигу

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига ФК Севастополь ТСК-Таврия чемпионат Крыма Матч ТВ Наиль Измайлов Футбол

Два крымских клуба проходят процедуру аттестации для участия во Второй лиге.

Об этом рассказал президент ФНЛ Наиль Измайлов. 

«Что касается аттестации крымских клубов, ФНЛ пригласила для прохождения процедуры аттестации 4 клуба с полуострова. Это призеры Крымской премьер‑Лиги: «Севастополь» (чемпион), «Рубин» Ялта и «Океан» Керчь. Кроме этого, приглашение принять участие в процедуре аттестации было отправлено победителю Кубка Крымского футбольного союза «ТСК‑Таврия» Симферополь.

Договор на прохождение аттестации заключили все, кроме «ТСК‑Таврия». В данный период времени аттестацию проходят «Севастополь» и «Рубин» Ялта. «Океан» Керчь не оплатил процедуру прохождения аттестации.

Решение по итогам аттестации ожидается в ближайшее время. Первые 12 клубов участников Второй лиги дивизиона «Б» определились вчера, 24 мая», – сказал Измайлов.

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51 комментарий

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Sinister Kid
Ответ Мистер Уайт
А откуда в Керчи океан?
Чисто технически, море-часть океана.
+31
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OldRedWhite
Ответ Metalloid
Есть крымский мост, например, в чём проблема? А там из Ростова или сочи летать, если надо.
Жестокий Вы человек …
+19
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+16
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giallo-verde
Интересно как они ездить будут к командам не из Крыма.
+17
-3
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Старший сержант Людовик Крюшо
А белгородский Салют в УПЛ?
+19
-9
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Михаил1970
Ответ Мистер Уайт
А откуда в Керчи океан?
В ЦСКА нет военных и московский Спартак с древним Римом никак не связан.
+10
-2
+8
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micka
Ответ Мистер Уайт
А откуда в Керчи океан?
Ты не был в Керчи? Так молчи! (с)
+6
0
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Михаил1970
Ответ Wiley Fox
Ты Чёрное море видел на карте? Какого океана оно часть?
мирового океана
+9
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Алексей Тарасюк
"Крымская Премьер-лига" 😄
+7
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Mechel**
А через год куда они переедут? Сибирь или Поволжье?
+8
-3
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Мистер Уайт
А откуда в Керчи океан?
+13
-8
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Слутск Халлского
Ответ VV Vvvv
Боюсь что УПЛ уже не будет.)))
вот заживем-то теперь
+7
-4
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Wiley Fox
Ответ Sinister Kid
Чисто технически, море-часть океана.
Ты Чёрное море видел на карте? Какого океана оно часть?
+7
-4
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Сергей Жарковский
Ответ Мистер Уайт
А откуда в Керчи океан?
Море - это мелко, ОКЕАН!
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VV Vvvv
Ответ ss_podonok
Комментарий удален модератором
Боюсь что УПЛ уже не будет.)))
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ЦЕС
Прощай еврокубки до 2050 года (как минимум)
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Vatikan
Ответ micka
Ты не был в Керчи? Так молчи! (с)
А ты ел кимчи?
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Макс
Ответ Рав. Зильберман
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100 000 мяса на маленький городок угробить и не взять. Втарая армия мира!!!
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Подлый Интригант
Ответ Рав. Зильберман
Комментарий удален модератором
Реально, ничего не отвоевали
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Raman Janukevich
Ответ Сергей Анохин
Шиш там
БНР не признаете?
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Андоррский почтальон
Ответ Mechel**
А через год куда они переедут? Сибирь или Поволжье?
Не польским приживалкам о переездах рассуждать.
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Рав. Зильберман
Ответ ss_podonok
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ss_podonok
Ответ Ростовский
Наконец-то наши крымские клубы будут играть там где им положено - в чемпионате России.
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Шашки - любимая игра
А Металлург из Запорожья уже не проходит?)))
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Максим Попов
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зачем? надо клубы в России разгонять и оставить один зенит, а мы новые создаём смысл
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micka
Ответ Vatikan
А ты ел кимчи?
Ел. С Ким Чи Ыном
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