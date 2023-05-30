Президент крымского «Рубина»: «Будем делать все, чтобы Ялта была в российской футбольной семье. У нас огромное желание участвовать в жизни РФС и ФНЛ»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига чемпионат Крыма Матч ТВ Кирилл Шапошников Футбол

Президент ялтинского «Рубина» заявил о желании играть в российских турнирах.

Ранее стало известно, что клуб проходит аттестацию для вхождения во Вторую лигу. 

– Мы по всем критериям сдали документы, сейчас идет их обработка. У нас огромное желание участвовать в жизни РФС и ФНЛ. Мы будем делать все, чтобы Ялта была в российской футбольной семье.

– Нет какой‑то назначенной даты решения?

– Нет. Но мы всегда на связи с нашим лицензиаром. Какие‑то моменты нам подсказывают, мы все быстро исправляем. Мы же первый раз проходим данную процедуру. К нам прекрасно относятся и помогают. К тому же, часть сотрудников уже прошли обучение по критериям РФС, какая‑то часть продолжает обучение.

– Вопросы у лицензиара возникают по поводу стадиона или по другой причине?

– Вопросы возникают разные: от финансирования до стадиона. Арена у нас новая, нас лишь просили что‑то добавить, а не исправить. Во всех вопросах руководство стадиона и администрация города идет навстречу, – сказал Кирилл Шапошников.

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8 комментариев

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Tiffony999rus77
Ну и федеральную кормушку никто не отменял)
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Oleg Olegov
Пожалуйста, не надо.
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Рав. Зильберман
Скоро крымские команды будут играть во втордиве. На украине зрада.
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Сергей48
Это неизбежно должно было случиться
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