Президент крымского «Рубина»: «Будем делать все, чтобы Ялта была в российской футбольной семье. У нас огромное желание участвовать в жизни РФС и ФНЛ»

Президент ялтинского «Рубина» заявил о желании играть в российских турнирах.

Ранее стало известно, что клуб проходит аттестацию для вхождения во Вторую лигу.

– Мы по всем критериям сдали документы, сейчас идет их обработка. У нас огромное желание участвовать в жизни РФС и ФНЛ. Мы будем делать все, чтобы Ялта была в российской футбольной семье.

– Нет какой‑то назначенной даты решения?

– Нет. Но мы всегда на связи с нашим лицензиаром. Какие‑то моменты нам подсказывают, мы все быстро исправляем. Мы же первый раз проходим данную процедуру. К нам прекрасно относятся и помогают. К тому же, часть сотрудников уже прошли обучение по критериям РФС, какая‑то часть продолжает обучение.

– Вопросы у лицензиара возникают по поводу стадиона или по другой причине?

– Вопросы возникают разные: от финансирования до стадиона. Арена у нас новая, нас лишь просили что‑то добавить, а не исправить. Во всех вопросах руководство стадиона и администрация города идет навстречу, – сказал Кирилл Шапошников.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте