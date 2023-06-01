«Чемпионат Крыма прогрессирует. В «Коломне» получал МРОТ 13 тысяч, а в «Севастополе» – до 60 тысяч». Экс-игрок ЦСКА Короев о зарплатах футболистов в Крыму

Экс-игрок «Севастополя» Алан Короев заявил, что зарплаты в Крыму выше, чем во Второй лиге.

«Может, кого-то удивлю, но чемпионат Крыма прогрессирует. Потому что многие с материка едут туда.

Да и платят там больше, чем во . В « » получал МРОТ – 13 тысяч рублей. А в « » – 55–60 тысяч», – сказал бывший футболист ЦСКА и «Севастополя», выступающий в чемпионате Бангладеш.

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