«Чемпионат Крыма прогрессирует. В «Коломне» получал МРОТ 13 тысяч, а в «Севастополе» – до 60 тысяч». Экс-игрок ЦСКА Короев о зарплатах футболистов в Крыму

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Вторая лига ФК Коломна ФК Севастополь Алан Короев чемпионат Крыма Чемпионат.com деньги Футбол

Экс-игрок «Севастополя» Алан Короев заявил, что зарплаты в Крыму выше, чем во Второй лиге.

«Может, кого-то удивлю, но чемпионат Крыма прогрессирует. Потому что многие с материка едут туда.

Да и платят там больше, чем во Второй лиге. В «Коломне» получал МРОТ – 13 тысяч рублей. А в «Севастополе» – 55–60 тысяч», – сказал бывший футболист ЦСКА и «Севастополя», выступающий в чемпионате Бангладеш.

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16 комментариев

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TaR
Рассказывает Алан Короев. Тот что без зарплаты и паспорта в Бангладеше сидит
+21
0
+21
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Bartez1986
а в Бангладеш сколько платят, не рассказал? Не, правда интересно
+19
0
+19
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Фифа Алекс
а чё ж уехал фиг знает куда?очень интиресоная информация от человека,который в 25 поиграл уже в 14 командах фиг знает каких лиг!)))
+9
0
+9
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Bartez1986
а в Бангладеш сколько платят, не рассказал? Не, правда интересно
Рикшой подрабатывает наверное
+7
-1
+6
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savik-A.M.
Ответ TaR
Рассказывает Алан Короев. Тот что без зарплаты и паспорта в Бангладеше сидит
Это реально смешно , кто бы а не ему высказываться
+4
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+4
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Donnie
Как то пересекался с этим пареньком, сильно удивился увидев тут его интервью) Он как раз таки пример футболиста, который будучи талантливым докатился до уровня чемпионата Бангладеша, голову вскружило пареньку от воображаемых успехов уже в молодежке)
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Архитектор Мендисабаль
Бывший футболист ЦСКА? Было ли?
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Druid22
В заметке прекрасно все...
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
13 тысяч, прям пипец как много
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Pb-SE
А где больше платят- в Коломне или Бангладеше?
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Красная стрела
Вот здорово, оказывается наши есть и в Бангладеше . Вообще интересно, кто в каких экзотических странах еще играет.
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Красная стрела
У его фк Уттары дело не идет чего-то. 4 ничьи в 16 матчах.остальные поражения.
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Ответ Фифа Алекс
а чё ж уехал фиг знает куда?очень интиресоная информация от человека,который в 25 поиграл уже в 14 командах фиг знает каких лиг!)))
Себастьян Абреу слегка напрягся насчёт своего рекорда
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Ответ Donnie
Как то пересекался с этим пареньком, сильно удивился увидев тут его интервью) Он как раз таки пример футболиста, который будучи талантливым докатился до уровня чемпионата Бангладеша, голову вскружило пареньку от воображаемых успехов уже в молодежке)
Сколько таких - не пересчитать
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