«Чемпионат Крыма прогрессирует. В «Коломне» получал МРОТ 13 тысяч, а в «Севастополе» – до 60 тысяч». Экс-игрок ЦСКА Короев о зарплатах футболистов в Крыму
Экс-игрок «Севастополя» Алан Короев заявил, что зарплаты в Крыму выше, чем во Второй лиге.
«Может, кого-то удивлю, но чемпионат Крыма прогрессирует. Потому что многие с материка едут туда.
Да и платят там больше, чем во Второй лиге. В «Коломне» получал МРОТ – 13 тысяч рублей. А в «Севастополе» – 55–60 тысяч», – сказал бывший футболист ЦСКА и «Севастополя», выступающий в чемпионате Бангладеш.
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