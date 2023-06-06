Жерар Ромеро о возвращении Месси в «Барсу»: «Ситуация очень сложная. Потребуется поворотный момент или неожиданное чудо»

Журналист Жерар Ромеро заявил, что «Барселона» теряет шансы на возвращение Лионеля Месси.

«Я только что получил сигнал о , и он не очень хороший. Возможны серьезные осложнения, потребуется поворотный момент или неожиданное чудо. В настоящее время я не могу сказать, что переход Месси исключен, но это будет очень, очень сложно.

Нам сообщают, что что ситуация в данный момент очень сложная, и в ближайшие часы должен произойти внезапный поворот событий. [Трансфер в «Барсу»] не невозможен, но шансы невелики», – сказал Ромеро в эфире на Twitch.

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