Жерар Ромеро о возвращении Месси в «Барсу»: «Ситуация очень сложная. Потребуется поворотный момент или неожиданное чудо»
Журналист Жерар Ромеро заявил, что «Барселона» теряет шансы на возвращение Лионеля Месси.
«Я только что получил сигнал о Месси, и он не очень хороший. Возможны серьезные осложнения, потребуется поворотный момент или неожиданное чудо. В настоящее время я не могу сказать, что переход Месси исключен, но это будет очень, очень сложно.
Нам сообщают, что что ситуация в данный момент очень сложная, и в ближайшие часы должен произойти внезапный поворот событий. [Трансфер в «Барсу»] не невозможен, но шансы невелики», – сказал Ромеро в эфире на Twitch.
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Цена всего этого звездеца - итоговая потеря Месси и почти нереальное возвращение.
Просто так отец Месси не приедет домой Лапорты. Они там все решили. Лапорта готовит презентацию.
Что Месси за родной клуб готов играть за 200 тыс, а рюналду алчный за 200 млн поливал грязью родной клуб, партнёров, тренера.
звучит как диагноз
— Потребует расходов? — помог владелец мясохладобойни.
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