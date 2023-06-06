Жерар Ромеро о возвращении Месси в «Барсу»: «Ситуация очень сложная. Потребуется поворотный момент или неожиданное чудо»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

Журналист Жерар Ромеро заявил, что «Барселона» теряет шансы на возвращение Лионеля Месси.

«Я только что получил сигнал о Месси, и он не очень хороший. Возможны серьезные осложнения, потребуется поворотный момент или неожиданное чудо. В настоящее время я не могу сказать, что переход Месси исключен, но это будет очень, очень сложно.

Нам сообщают, что что ситуация в данный момент очень сложная, и в ближайшие часы должен произойти внезапный поворот событий. [Трансфер в «Барсу»] не невозможен, но шансы невелики», – сказал Ромеро в эфире на Twitch.

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31 комментарий

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Гамарджоба Генацвале
Информации ровно ноль!
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Однажды в Космосе
В течение недели все все узнают и точка.
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Black Phoenix
Скажите Бартомеу спасибо за трансферные провалы и разбазаривание космических денег на раздутые переплаты за счёт хайпа и желания клубов навариться на Барсе после продажи Неймара, ахах.
Цена всего этого звездеца - итоговая потеря Месси и почти нереальное возвращение.
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Greatest Of All Time
Да зб уже, все решено уже, Месси будет играть в Барсе. Все это остальное просто пыль и шумиха.
Просто так отец Месси не приедет домой Лапорты. Они там все решили. Лапорта готовит презентацию.
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Подкат Пенальтьевич
Лапорта опять наобещал то чего не может. Никогда такого не было и вот опять.
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боливийский старообрядец
Ответ Подкат Пенальтьевич
Лапорта опять наобещал то чего не может. Никогда такого не было и вот опять.
А почему не Тебас? Такой политики нет не в одной футбольной лиге.
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МГЕР
Просто ЗАДОЛБАЛИ
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Растиньяк
🕹
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Ophiomorph
Ответ боливийский старообрядец
А почему не Тебас? Такой политики нет не в одной футбольной лиге.
Вот же Тебас сволочь. Не позволяет Барселоне продать последние штаны и в последствии обанкротиться.
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Сикарио
Ответ Greatest Of All Time
Да зб уже, все решено уже, Месси будет играть в Барсе. Все это остальное просто пыль и шумиха. Просто так отец Месси не приедет домой Лапорты. Они там все решили. Лапорта готовит презентацию.
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VERBLYUD
Ответ dm2244
Неожиданное чудо : Месси согласился играть за символическую зарплату..
Он с самого начала был согласен, но Ла Лига не позваляет
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Сикарио
Ответ Greatest Of All Time
Горит??? Что Месси за родной клуб готов играть за 200 тыс, а рюналду алчный за 200 млн поливал грязью родной клуб, партнёров, тренера.
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Greatest Of All Time
Ответ Сикарио
Хомячки "Ромера все врет!!!! Мессе наш герой, он любит Барсу и готов играть бесплатно!" ))))))))))
Горит???
Что Месси за родной клуб готов играть за 200 тыс, а рюналду алчный за 200 млн поливал грязью родной клуб, партнёров, тренера.
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Андрей Евсеенко
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Чудо не нужно, ему необходим лишь огромный контракт, после которого снова запоёт песни про больше чем клуб, готовность играть бесплатно и невероятную преданность
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Добрый Ретроград
Ценная информация)
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London.is.blue
Лапорта 🤡
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Имя Фамилия
Поворотный момент это что-то из физики рычагов?
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Extrim
Ждем новостей из СА?))
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Simbad
Я думаю Лео надо переходить в другой клуб, с условием аренды в Барселону в последние полгода контракта для прощания с фанами, для всех это будет наиболее оптимальный вариант.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
"возможны серьёзные осложнения"
звучит как диагноз
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Н.Ф.
— Так вот, — сказал архивариус, — трудно, по можно...
— Потребует расходов? — помог владелец мясохладобойни.
©
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dm2244
Неожиданное чудо : Месси согласился играть за символическую зарплату..
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Cruel Snake
Поворотный момент или неожиданное чудо, Лапорта привык называть «рычаг»! Сейчас он в поиске, он рыщет...
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