Карпин об осеннем сборе: «Уверен на 99,9%, что соберемся. Соперники будут, но подтвердить не могу»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Валерий Карпин уверен, что сборная России проведет тренировочный сбор осенью.

Ранее РФС отменил летний тренировочный сбор, который должен был пройти в июне.

«На 99,9% уверен в том, что соберемся. Будут какие-то соперники – я не могу подтвердить, но соперники будут.

То, что мы соберемся осенью, это однозначно», – сказал главный тренер сборной России.

Валерий Карпин: «Сильно заблуждается тот, кто считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией»

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10 комментариев

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jqzn88xn6n
Суперсерия со сборной Белоруссии?)
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сейчас нужен был сбор, но удивительным образом совпало с сезоном отпусков...
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Тиджани Бабангида
Осенний сбор просто обязателен.
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Jedef
Вероятно, существует некий госплан по числу матчей сборной в год. Иначе объяснить столь бесполезные со всех точек зрения последние матчи очень сложно. Если так, то РФС просто обязана будет проводить матч с кем угодно. Как идея: провести матч Россия-Динамо. Ново, свежо...
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Simplicissimus
Да вариантов много в принципе, с кем играть: молодежка, юношка, женская сборная, минифутбольная, сборная хоккеистов, сводная команда КВН имени Маслякова, усиленная легионерами из РУДН, Амкал, команда Ростовской птицефабрики, сборная GYM под руководством amazing специалиста В. Даркхольма... Валерий Gayorgyевич, вы записываете?...
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Повторюсь. Сборную разогнать, тренера в отпуск без содержание. Вырученные деньги пустить в развитие детского спорта. Не нужна сейчас сборная.
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Bartez1986
Ответ jqzn88xn6n
Суперсерия со сборной Белоруссии?)
о которой будет говорить вся страна, а тренеры со всего мира будут звонить Валере и благодарить за систему
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Илья Ворошилов
На кубок Африки может заявиться ?
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Артём Сергеев
соберёмся на сборах
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Евгений Цыбулин
Ответ jqzn88xn6n
Суперсерия со сборной Белоруссии?)
Может ещё и Эсватини уговорят на товарняк-но это,не точно)))
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