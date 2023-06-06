Карпин об осеннем сборе: «Уверен на 99,9%, что соберемся. Соперники будут, но подтвердить не могу»

Валерий Карпин уверен, что сборная России проведет тренировочный сбор осенью.

Ранее РФС отменил летний тренировочный сбор, который должен был пройти в июне.

«На 99,9% уверен в том, что соберемся. Будут какие-то соперники – я не могу подтвердить, но соперники будут.

То, что мы соберемся осенью, это однозначно», – сказал главный тренер сборной России.

Валерий Карпин: «Сильно заблуждается тот, кто считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией»

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