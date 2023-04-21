Карпин от отказе России от турнира в Азии: «Части игроков не было бы. Вызвали бы молодых и неопытных, но, как видим, до них никому нет дела – нужен результат»

Валерий Карпин объяснил отказ России от участия на азиатском турнире.

Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

– Валерий Георгиевич, во вторник РФС сделал заявление после отказа участвовать в чемпионате CAFA. Из него следует, цитирую, что «решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды». Могли бы озвучить те причины, которые тренерский штаб сборной указал?

– Никаких секретов не открою, тем более что ранее я уже высказывался на эту тему. Причин несколько. Первая – сроки турнира.

Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас, причем до игр «Спартака» с «Акроном» и «Краснодара» с «Крыльями».

То есть часть игроков в любом случае не смогли бы присоединиться к сборной в начале подготовки к турниру.

Также надо принять во внимание условия проведения турнира. Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла.

В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает.

К примеру, после игры в Бишкеке осенью прошлого года пять футболистов сборной не смогли принять участие в следующей игре.

– Ну хорошо, допустим, игроки двух клубов будут задействованы в финальном матче Кубка страны. Но можно же вызвать из других клубов, раз уж в последнее время состав сборной является экспериментальным.

– Да, конечно, мы опять с удовольствием вызвали бы молодых и неопытных, но, как мы видим, до них никому нет дела – всем нужен результат здесь и сейчас, – ответил с улыбкой главный тренер сборной России.

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