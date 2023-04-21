Карпин от отказе России от турнира в Азии: «Части игроков не было бы. Вызвали бы молодых и неопытных, но, как видим, до них никому нет дела – нужен результат»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Азиатская футбольная конфедерация ТАСС Футбол

Валерий Карпин объяснил отказ России от участия на азиатском турнире.

Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

– Валерий Георгиевич, во вторник РФС сделал заявление после отказа участвовать в чемпионате CAFA. Из него следует, цитирую, что «решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды». Могли бы озвучить те причины, которые тренерский штаб сборной указал?

– Никаких секретов не открою, тем более что ранее я уже высказывался на эту тему. Причин несколько. Первая – сроки турнира.

Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас, причем до игр «Спартака» с «Акроном» и «Краснодара» с «Крыльями».

То есть часть игроков в любом случае не смогли бы присоединиться к сборной в начале подготовки к турниру.

Также надо принять во внимание условия проведения турнира. Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла.

В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает.

К примеру, после игры в Бишкеке осенью прошлого года пять футболистов сборной не смогли принять участие в следующей игре.

– Ну хорошо, допустим, игроки двух клубов будут задействованы в финальном матче Кубка страны. Но можно же вызвать из других клубов, раз уж в последнее время состав сборной является экспериментальным.

– Да, конечно, мы опять с удовольствием вызвали бы молодых и неопытных, но, как мы видим, до них никому нет дела – всем нужен результат здесь и сейчас, – ответил с улыбкой главный тренер сборной России.

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31 комментарий

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Love_AC_Milan_1899
Валерий Георгиевич, эталон адекватности, респект респект и ещё раз респект.
+36
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Anthony Hlyanov
Ответ Hong Kil
Ну сколько можно кокетничать, тренер сборной же, а не пионервожатая!
но ведь частично правильно сказал, его хейтили именно из за результатов в общем
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Игорь Бурлаченко
Валера в отпуск хочет.
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Ебздрогыч
После матча с Акроном вместо сборной на турнир надо Спартак отправить всем составом и с тренерским штабом. Парни реально заслужили поиграть на жаре несколько матчей с афганцами, киргизами и таджиками.
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AVKU
Да нет никакого смысла такие турниры играть. Просто нет никакого смысла. Никакой пользы, кроме вреда. Что Карпин и сказал.
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AIBOLIT66
Валера слишком амбициозен...
Всем сегодня нравится Локомотив, нравилась молодёжка...
Может Мишу Галактионова попробовать? Турниров нет, спроса нет, амбиции не мешают, пусть для души сделает команду, которая не будет нос воротить от колхоза...а играть для себя и для нас?
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DoDidDone
Молодых и неопытных Комличенко, Осипенко, Песьякова, Облякова и Алексея Миранчука
+2
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Gladiator91
Ответ AIBOLIT66
Валера слишком амбициозен... Всем сегодня нравится Локомотив, нравилась молодёжка... Может Мишу Галактионова попробовать? Турниров нет, спроса нет, амбиции не мешают, пусть для души сделает команду, которая не будет нос воротить от колхоза...а играть для себя и для нас?
Может Галактионова в покое оставить? Пусть развивается как клубный тренер, для чего это назначение,с Ираками играть? Сборная сейчас в полурежиме,так иногда ради практики бегают, в таких реалиях готовить команду не получится. Все плевались от Стаса,а он завёл команду. Я думаю именно на турнир главный Валера может хорошо подготовить, помню как он Ростов разогнал перед Ковидом,а там ресурсы поскромнее были.
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СИ
А зачем перелеты, а зачем играть если огромные зарплаты у чиновников рфс и РПЛ и тренера сборной останутся такими же огромными?
Меня больше всего возмущает отговорки футбольных чиновников что жарко там и поля плохие там и команды там не те.
Так уйдите в отставку уступите места другим которые поедут и в Азию и в Африку и в Латинскую Америку.
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Balt
С одной стороны да, было бы неплохо молодёжи дать поиграть за сборную, проверить, но с другой стороны такие турниры только грусть и навевают когда другие сборные играют официальные, такие все солидные и сверкающие эмблемами УЕФА и самих турниров, матчи отбора к Евро и Лиги наций. (
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Ростовский
Ответ KMR
Как от оптимального с кем? С Таджикистаном? )))
И с ними и с Ираном и тд.
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Ковид 07.10.52
Ответ Dmitry Orlov
То ли дело игроки других футбольных сборных - немцы, французы, англичане, аргентинцы - все готовы играть в колхозных условиях, хоть завтра.
А вас все коровы соседские беспокоят....но у них есть международные достойные матчи, а у нас нет...или вы не в курсе, что только нас выкинули....
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Kdv
Были на игре сборной России в Бишкеке)Думали разорвут местных без шансов , а увидели скучный и унылый матч...ни одного индивидуально сильного игрока,который мог бы обыграть или как-то себя ярко проявить, ни желания...и насколько мне известно,в Бишкеке один центральный стадион, где местная сборная принимает все официальные матчи. На этом стадионе натуральный газон,где и проводила матч сборная России...
Что-то путает ВГ, возможно,с Таджикистаном...
Да и матчи сборной проходят вечером,под прожекторами,где никак не может быть +30))
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Forte Live
Хоть заголовки проверяйте на грамотность
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Dmitry Orlov
Ответ Ковид 07.10.52
Да не хотят сытые и довольные играть в колхозных условиях....даже за родину, которой прикрываются управители футболом из одного города....
То ли дело игроки других футбольных сборных - немцы, французы, англичане, аргентинцы - все готовы играть в колхозных условиях, хоть завтра.
+2
-2
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Ярик01
Ответ AVKU
Да нет никакого смысла такие турниры играть. Просто нет никакого смысла. Никакой пользы, кроме вреда. Что Карпин и сказал.
А про ненужные товарняки почему он так не говорит, без них зарплата не упадёт?
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