Карпин от отказе России от турнира в Азии: «Части игроков не было бы. Вызвали бы молодых и неопытных, но, как видим, до них никому нет дела – нужен результат»
Валерий Карпин объяснил отказ России от участия на азиатском турнире.
Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
– Валерий Георгиевич, во вторник РФС сделал заявление после отказа участвовать в чемпионате CAFA. Из него следует, цитирую, что «решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды». Могли бы озвучить те причины, которые тренерский штаб сборной указал?
– Никаких секретов не открою, тем более что ранее я уже высказывался на эту тему. Причин несколько. Первая – сроки турнира.
Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас, причем до игр «Спартака» с «Акроном» и «Краснодара» с «Крыльями».
То есть часть игроков в любом случае не смогли бы присоединиться к сборной в начале подготовки к турниру.
Также надо принять во внимание условия проведения турнира. Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла.
В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает.
К примеру, после игры в Бишкеке осенью прошлого года пять футболистов сборной не смогли принять участие в следующей игре.
– Ну хорошо, допустим, игроки двух клубов будут задействованы в финальном матче Кубка страны. Но можно же вызвать из других клубов, раз уж в последнее время состав сборной является экспериментальным.
– Да, конечно, мы опять с удовольствием вызвали бы молодых и неопытных, но, как мы видим, до них никому нет дела – всем нужен результат здесь и сейчас, – ответил с улыбкой главный тренер сборной России.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Всем сегодня нравится Локомотив, нравилась молодёжка...
Может Мишу Галактионова попробовать? Турниров нет, спроса нет, амбиции не мешают, пусть для души сделает команду, которая не будет нос воротить от колхоза...а играть для себя и для нас?
Меня больше всего возмущает отговорки футбольных чиновников что жарко там и поля плохие там и команды там не те.
Так уйдите в отставку уступите места другим которые поедут и в Азию и в Африку и в Латинскую Америку.
Что-то путает ВГ, возможно,с Таджикистаном...
Да и матчи сборной проходят вечером,под прожекторами,где никак не может быть +30))