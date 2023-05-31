Валерий Карпин: «Сильно заблуждается тот, кто считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Кыргызстана по футболу Политика Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин объяснил, почему Россия не напрасно пропускает чемпионат Центральной Азии.

– Не кажется ли вам, что зря отказались от участия в Кубке CAFA?

– Нет, не кажется. Минусов от участия в этом турнире больше, чем плюсов. Это и неудобные сроки, и условия: погода и искусственное покрытие стадиона в том же Бишкеке, где мы уже выступали в прошлом году, а по итогам той встречи с Киргизией пять футболистов нашей команды не смогли принять участие в следующем матче.

– Вы не боитесь критики тех, кто говорит, что вы продлили контракт со сборной, а по факту она не собирается?

– Во-первых, критики никогда не боялся. А во-вторых, она может быть еще и полезна – если в ней есть логика и аргументация.

Если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается, – сказал главный тренер сборной России.

CAFA‑2023 впервые пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке. В турнире будут участвовать все шесть членов Футбольной ассоциации Центральной Азии: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.

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15 комментариев

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Artyom Ivannikov
Это как минимум слова не ссыкуна, что по нынешним меркам – мужество
+40
-5
+35
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TaR
Валера в данной ситуации все говорит по сути и объективно. За это ему большое уважение
+22
-3
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gans.gans.73
а есть кто то, кто так считает...
+3
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Wiley Fox
Невелика потеря

Хотя, против Талибана было бы интересно глянуть - будут ли голые ноги или трико наденут в +45 в тени
+3
-2
+1
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евГений
Ответ Russ Ivan
Умеет этот персонаж всегда оставаться белым, пушистым и кудрявым...
Ну поплачь
+1
0
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Breadslicer88
они кстати реально придамали в +40 играть, очень здраво
+2
-2
0
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Ебздрогыч
Если ему ответит Терюшков, с удовольствием посмотрю как Валера его уделает
+3
-3
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eRo
Ответ Красная стрела
Разное отношение к футболу и хоккею. В хоккее готовы 20 товарняков гонять. Тут же пару матчей в квартал провести не могут…Неужели дело только в денежных мешках? Там есть Ротенберг, который ради своего чсв и сборную придумал, и турниры. А в футболе, Валера и сборная никому не нужны🤷‍♂️
а вы можете сравнить состав сборной, которая должна была бы ехать выигрывать ЧМ или выходит в полуфиналы ОИ с тем составом, который собирается работать клоунами у ротенбергов?
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Vovker
Ответ Russ Ivan
Умеет этот персонаж всегда оставаться белым, пушистым и кудрявым...
В суд на него подай.
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евГений
Ответ xoms
Сначала лает что нет смысла проводить, поле как обычно, минусов больше, а потом под тренд прикрывает свой зад, Ребята те кто сейчас в топе, и кто вам плюсует вы вобще читаете, или с контекста усваивается только чего вам нужно?
Все он верно говорил и говорит.

Поле – говно. Играть на другом поле – не позволяет политическая ситуация

Вообще сборная на данный момент не представляет никакого смысла. Лучше бы ее на время затеи солнцеликого стоило распустить.
Либо у себя организовывать турнир и приглашать всяких там зимбабве и прочих союзников Пынявской России.
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