Валерий Карпин: «Сильно заблуждается тот, кто считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией»

Валерий Карпин объяснил, почему Россия не напрасно пропускает чемпионат Центральной Азии.

– Не кажется ли вам, что зря отказались от участия в Кубке CAFA?

– Нет, не кажется. Минусов от участия в этом турнире больше, чем плюсов. Это и неудобные сроки, и условия: погода и искусственное покрытие стадиона в том же Бишкеке, где мы уже выступали в прошлом году, а по итогам той встречи с Киргизией пять футболистов нашей команды не смогли принять участие в следующем матче.

– Вы не боитесь критики тех, кто говорит, что вы продлили контракт со сборной, а по факту она не собирается?

– Во-первых, критики никогда не боялся. А во-вторых, она может быть еще и полезна – если в ней есть логика и аргументация.

Если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается, – сказал главный тренер сборной России.

CAFA‑2023 впервые пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке. В турнире будут участвовать все шесть членов Футбольной ассоциации Центральной Азии: Таджикистан, Иран, Узбекистан, , Туркменистан и Афганистан.

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