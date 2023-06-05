Джефф Монсон: «Хотел бы видеть Месси в чемпионате России. Отношения с Аргентиной хорошие, это дорого, но возможно, думаю»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия Лионель Месси лига 1 Франция Джефф Монсон Политика Футбол

Джефф Монсон хотел бы видеть Лионеля Месси в одном из клубов Мир РПЛ.

Ранее «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона на правах свободного агента.

«Конечно, я хотел бы видеть Лионеля Месси в чемпионате России. Думаю, это возможно – у России хорошие отношения с Аргентиной.

Но переход Месси в российский клуб будет стоить очень дорого, потому что это один из величайших футболистов за всю историю игры», – сказал политик и бывший боец ММА.

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19 комментариев

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Shoma Iziev
Много же он по голове наполучал ))
+29
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Константиньо
в Оренбург к другим аргентинцам
+13
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Sinister Kid
Почему люди у нас в стране считают, что если президенты других стран скажут, то все поедут к нам и с нами играть?
+10
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Gadzhiev JR
«Думаю, это возможно» 😂
+2
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Anthony Hlyanov
сказанул как в воду пернул
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Михо
Возможно конечно даже с вероятностью 50/50. Или перейдет или не перейдет😃
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Евгений - 79
Только в лучшую лигу мира. Ну или в Уфу на крайний случай.
+1
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Ростов-на-Дону
Будет Лёня на лавке проигрывать конкуренцию Ерохину с выходом на замену в конце матча.
+1
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Anthony Hlyanov
Ответ Ростов-на-Дону
Будет Лёня на лавке проигрывать конкуренцию Ерохину с выходом на замену в конце матча.
Садыгову было бы эпичнее
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Жлобиньо
Только если в Рубин и Слуцкого вернут, чтобы Слуцкий доказал, что ему неважно кто у него в составе, футбол всегда будет отвратительным.
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Glukinho
это было бы круто, конечно
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Ностальгическое Дерьмо
России тогда никакие сакнции не нужны будут, просто Месси и Роналду,
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che kaif
Обмен на Хасбика?
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Sinister Kid
Почему люди у нас в стране считают, что если президенты других стран скажут, то все поедут к нам и с нами играть?
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Артём Р .
Лишь бы написать. "Великий утопист".
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felipe89
Месси: всегда хотел выступать за Балтику, под руководством Игнашевича)
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Kazbek Ilyassovskiy
захарова подтвердит насчёт хороших отношений
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RLVedter
Если только в ретро-матче сборных.
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damondiamond
пхпхпхпхпхпхх ))) )) )
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