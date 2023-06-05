Джефф Монсон: «Хотел бы видеть Месси в чемпионате России. Отношения с Аргентиной хорошие, это дорого, но возможно, думаю»

Джефф Монсон хотел бы видеть Лионеля Месси в одном из клубов Мир РПЛ.

Ранее «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона на правах свободного агента.

«Конечно, я хотел бы видеть Лионеля Месси в чемпионате России. Думаю, это возможно – у России хорошие отношения с Аргентиной.

Но переход Месси в российский клуб будет стоить очень дорого, потому что это один из величайших футболистов за всю историю игры», – сказал политик и бывший боец ММА.

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