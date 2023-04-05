Малком: «Месси вернется в «Барсу», надеюсь, это было бы здорово для всех. Было честью играть с ним»

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Малком Футбол

Малком надеется, что Лионель Месси покинет «ПСЖ» и вернется в «Барселону»

– Слухи о возможном возвращении Месси встречаются все чаще. Что вы об этом думаете?

– Вернуться было бы естественно. Он провел там всю жизнь, это было бы здорово как для фанатов, так и для всех остальных. Я надеюсь, что он вернется.

Я всегда желаю Лео лишь лучшего, для меня было честью играть с ним, видеть, что все, что он делает, ему дается непринужденно. Он кумир как на поле, так и за его пределами, – сказал в интервью Relevo хавбек «Зенита», игравший за «Барселону» с 2018 по 2019 год.

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4 комментария

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Бакдаулет Сабиев
Ощущение будто Малком неделю даёт интервью :)
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red hikkikomori
Надеется,потому что тогда освободится место в ПСЖ - это кстати пойдет на пользу и ПСЖ и Месси и Малкому и Барсе)
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кто-то
Надеюсь, Барселона подпишет Месси. От этого не только игроку, но и клубу будет лучше
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прощай Роналду
Месси- Малкому : это большая честь для меня играть с вами мастер!
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