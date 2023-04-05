Малком: «Месси вернется в «Барсу», надеюсь, это было бы здорово для всех. Было честью играть с ним»

Малком надеется, что Лионель Месси покинет «ПСЖ» и вернется в «Барселону»

– Слухи о возможном возвращении встречаются все чаще. Что вы об этом думаете?

– Вернуться было бы естественно. Он провел там всю жизнь, это было бы здорово как для фанатов, так и для всех остальных. Я надеюсь, что он вернется.

Я всегда желаю Лео лишь лучшего, для меня было честью играть с ним, видеть, что все, что он делает, ему дается непринужденно. Он кумир как на поле, так и за его пределами, – сказал в интервью Relevo хавбек « », игравший за «Барселону» с 2018 по 2019 год.