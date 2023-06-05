Газзаев о 3-м месте «Спартака»: «Абаскаля чуть ли не записывали в легенды в начале сезона – неприятно было слышать»

Теги Спартак ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Газзаев считает, «Спартак» не оправдал ожиданий в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 30 матчах.

«Если команды борются за призовую тройку, то всегда очень важно набирать очки с самого начала чемпионата.

Что касается «Спартака», то немного неприятно было слышать, когда еще в начале сезона после того, как две-три недели прошло, специалисты и болельщики команды уже чуть ли не записывали в легенды нового тренера Абаскаля. Уровень и качество работы тренера оценивается по окончанию сезона.

Можно одну игру сыграть блестяще, как, например, «Торпедо» в десятом туре обыграло ЦСКА, но заняло в итоге последнее место. А ЦСКА стал серебряным призером.

На протяжении всего сезона бывают спады, но очень важно, как команда пройдет всю дистанцию. Это зависит от подготовки и работы в течение всего сезона. Поэтому если сегодня оценивать сезон «Спартака», команды с такими возможностями, амбициями, традициями, то можно сказать, что это «утешительный» результат», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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7 комментариев

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ciao.ragazzi.2519
🐕
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Sinister Kid
Что-то на депутатском с примесью собачьего.
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Artie Bukko
по окончании
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Эльдар Гаджиев
опять кто то лает
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Виктор Кульков
Псевдо болелы и эксперты делитанты так только говорили. А нормальные люди дали шанс тренеру который делает команду. Но чтоб сделать команду нужны те игроки которых он хочет, а не ставить в колеса палки.
И всем болелам других команд говорю , Спартак не говорит каждый сезон что они будут бороться за чемпионства. Кто говорит что да , они ни как не относятся к Спартаку и тем-более к болелам Спартака.
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