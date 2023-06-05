Газзаев о 3-м месте «Спартака»: «Абаскаля чуть ли не записывали в легенды в начале сезона – неприятно было слышать»

Валерий Газзаев считает, «Спартак» не оправдал ожиданий в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 « » занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 30 матчах.

«Если команды борются за призовую тройку, то всегда очень важно набирать очки с самого начала чемпионата.

Что касается «Спартака», то немного неприятно было слышать, когда еще в начале сезона после того, как две-три недели прошло, специалисты и болельщики команды уже чуть ли не записывали в легенды нового тренера . Уровень и качество работы тренера оценивается по окончанию сезона.

Можно одну игру сыграть блестяще, как, например, «Торпедо» в десятом туре обыграло ЦСКА, но заняло в итоге последнее место. А ЦСКА стал серебряным призером.

На протяжении всего сезона бывают спады, но очень важно, как команда пройдет всю дистанцию. Это зависит от подготовки и работы в течение всего сезона. Поэтому если сегодня оценивать сезон «Спартака», команды с такими возможностями, амбициями, традициями, то можно сказать, что это «утешительный» результат», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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