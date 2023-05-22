Газзаев о московском дерби: «Не могу сказать, что ЦСКА проиграл по делу. «Спартаку» чуть больше повезло»

Теги Спартак ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Футбол

Валерий Газзаев считает, что ЦСКА и «Спартак» должны были сыграть вничью.

Красно-белые победили армейцев со счетом 2:1 в 28-м туре Мир РПЛ.

— Дерби получилось очень эмоциональным. Команды вышли заряженными на игру. Все понимали, что предстоит битва за второе место. Где-то и «Спартаку», и ЦСКА не хватило мастерства. Зато много борьбы, единоборств, никто не хотел уступать.

— Результат закономерен?

— Я бы так не сказал. Скорее это было ничейное дерби. Мне ЦСКА в первом тайме понравился. Армейцы были агрессивными, выигрывали подборы, эффективно прессинговали, забили хороший гол.

В целом не могу сказать, что ЦСКА проиграл по делу. «Спартаку» чуть больше повезло. Борьба за второе место обостряется. Интрига жива, будет интересно, – сказал экс-тренер ЦСКА.

Какое счастье, что есть дерби «Спартака» и ЦСКА. Это наша гордость

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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89 комментариев

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werter
Ответ antiginer
Повезло в чем?В том,что на бровке тупой Чельцов не разобрался в одном из ключевых эпизодов и подставил Карасева.
Ты про "липовое" вне игры, из-за которого у Спартака украли чистый гол?
+53
-17
+36
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Ильдар Фарукшин
Везёт тому кто везет.. Концовка игры доказала
+46
-12
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воробей джек
ЦСКА играл хорошо от силы 15 минут. Игра целиком была за Спартаком. Показалось,что ЦСКА вышел с мыслями о ничейки.
+22
-6
+16
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T622222
Сказал все нормально не то что вылезти нытики )))
+22
-8
+14
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Алексей Иванов
Счёт на табло....никто уже не помнит сколько в этом сезоне Спартак не добрал очков...то чистый гол не засчитали, то пендаль не дали...сами виноваты, забивать нужно больше... тоже самое и к ЦСКА....Федотов всё ноет...мы переиграли Спартак....повторюсь, счёт на табло....вы проиграли Спартаку!!!!
+17
-7
+10
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А я ясные дни оставляю себе
Повезло, что чистый гол после левого офсайда не засчитали
+23
-14
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Petr Denisov
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Ответ Ильдар Фарукшин
Везёт тому кто везет.. Концовка игры доказала
Везёт тем, кто больше хочет победить, а не вничью сыграть.

Спартак вперёд!
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igor.igorev
В принципе игра была равной, но в концовке Спартак был посильнее.
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Пользователь Huawei
Ответ Мосгорсуд
Спартаку очень повезло с Карасём
Ну да, аж чистый гол отменили и пенку за нападение на игрока не владеющего мячом не поставили. Конкретно повезло.
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mnogokotin-
Ответ Мосгорсуд
Комментарий удален пользователем
вы же не ноете на судейство? я все правильно запомнил? xddd
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Пользователь Huawei
В концовке Спартак более свежий был. Гораздо острее. Поэтому, думаю, всё закономерно.
+4
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Алексей Иванов
Ответ Мосгорсуд
Спартаку очень повезло с Карасём
Забыл сколько Карась топил Спартак???? Никогда карась не был спартаковским....проиграли и не нойте...
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werter
Ответ therealfan
Когда у Караскаля забрали такой же гол по моему в игре с зенитом. Не помню чтоб спартак так ныл. Тогда все рассказывали что такие правила. До этого тура у Облякова так же.
А есть ссылка на "нытье" Спартака по поводу отмененного гола? Я просто не видел, может, затерялась в бесконечной ленте красно-синих соплей.
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Aleksey Novikov
Ответ Ильдар Фарукшин
Он вроде в госдуме, на хер ему всё это. Там тоже не плохо кормят
Был. В Думе пару лет назад.
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Aleksey Novikov
Валерий Георгиевич - Вы лучший!
идите тренировать в Динамо, пока всё равно работы нет
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Petr Denisov
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Ответ воробей джек
ЦСКА играл хорошо от силы 15 минут. Игра целиком была за Спартаком. Показалось,что ЦСКА вышел с мыслями о ничейки.
Так и было, чересчур вальяжно выходили на ничью, за что в итоге и поплатились.
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Стас Ледискал
Ответ Михаил Тихомиров
Да да, и левая красная Роше тоже хороша была
А кто его просил показывать? Есть вар и там бы всё увидили. Зачем он начал объяснять?Судьи бы сами разобрались. А то что эпизод бы заиграли, кто это сказал????
Соболева не защищаю, в первую очередь он этим подводит свою команду. И больше фигнёй занимается чем играет.
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Petr Denisov
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Ответ igor.igorev
В принципе игра была равной, но в концовке Спартак был посильнее.
Так и есть.

Не понял только одного, зачем ЦСКА на ничью играло?

Дерби всегда дерби, какие бы места не занимали команды.

Какая ещё нужна ЦСКА мотивация для игры на победу?
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Húllabbalabbalúú
Ответ воробей джек
ЦСКА играл хорошо от силы 15 минут. Игра целиком была за Спартаком. Показалось,что ЦСКА вышел с мыслями о ничейки.
Забавно. Болею за Спартак, и не считал, что лучше играем. Наоборот, во втором тайме был отрезок, когда потеряли нити игры и стали много ошибаться, терять мяч. Был сильно недоволен игрой во втором тайме.
Редкий случай, когда согласен с Газзаевым, игра была в целом ничейная, статистика это подтверждает.
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Пользователь Huawei
Ответ Мосгорсуд
Зато три очка подарил за пару минут до конца чистейший показной нырок
Ну да, по ноге с размаху, посмотрел бы я на вас, как бы вы нырнули.
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камикадзе
Результат закономерен.
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Пользователь Huawei
Ответ Мосгорсуд
«Когда человека бьют по ноге, он должен упасть назад, а не подпрыгнуть рыбкой.(с) И это верно
Человек бежит вперёд, перенося массу тела по направлению движения, интересно как он может упасть назад? Перестаньте федотовщину нести.
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Spartakus1984
Хотя у Игнатова чистый гол отняли
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Spartakus1984
Счёт на табло.
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jwbmwbqvih
Ответ Мосгорсуд
Зато три очка подарил за пару минут до конца чистейший показной нырок
Удар же был по ноге,зачем отрицать? Другое дело,достаточно касания этого было для пенальти? Ну и ЦСКА нужно было пенальти ставить,когда Роша толкнул Соболева в штрафной.
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