Газзаев о московском дерби: «Не могу сказать, что ЦСКА проиграл по делу. «Спартаку» чуть больше повезло»
Валерий Газзаев считает, что ЦСКА и «Спартак» должны были сыграть вничью.
Красно-белые победили армейцев со счетом 2:1 в 28-м туре Мир РПЛ.
— Дерби получилось очень эмоциональным. Команды вышли заряженными на игру. Все понимали, что предстоит битва за второе место. Где-то и «Спартаку», и ЦСКА не хватило мастерства. Зато много борьбы, единоборств, никто не хотел уступать.
— Результат закономерен?
— Я бы так не сказал. Скорее это было ничейное дерби. Мне ЦСКА в первом тайме понравился. Армейцы были агрессивными, выигрывали подборы, эффективно прессинговали, забили хороший гол.
В целом не могу сказать, что ЦСКА проиграл по делу. «Спартаку» чуть больше повезло. Борьба за второе место обостряется. Интрига жива, будет интересно, – сказал экс-тренер ЦСКА.
Какое счастье, что есть дерби «Спартака» и ЦСКА. Это наша гордость
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Спартак вперёд!
идите тренировать в Динамо, пока всё равно работы нет
Соболева не защищаю, в первую очередь он этим подводит свою команду. И больше фигнёй занимается чем играет.
Не понял только одного, зачем ЦСКА на ничью играло?
Дерби всегда дерби, какие бы места не занимали команды.
Какая ещё нужна ЦСКА мотивация для игры на победу?
Редкий случай, когда согласен с Газзаевым, игра была в целом ничейная, статистика это подтверждает.