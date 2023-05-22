Газзаев о московском дерби: «Не могу сказать, что ЦСКА проиграл по делу. «Спартаку» чуть больше повезло»

Валерий Газзаев считает, что ЦСКА и «Спартак» должны были сыграть вничью.

Красно-белые победили армейцев со счетом 2:1 в 28-м туре Мир .

— Дерби получилось очень эмоциональным. Команды вышли заряженными на игру. Все понимали, что предстоит битва за второе место. Где-то и «Спартаку», и ЦСКА не хватило мастерства. Зато много борьбы, единоборств, никто не хотел уступать.

— Результат закономерен?

— Я бы так не сказал. Скорее это было ничейное дерби. Мне ЦСКА в первом тайме понравился. Армейцы были агрессивными, выигрывали подборы, эффективно прессинговали, забили хороший гол.

В целом не могу сказать, что ЦСКА проиграл по делу. «Спартаку» чуть больше повезло. Борьба за второе место обостряется. Интрига жива, будет интересно, – сказал экс-тренер ЦСКА.

Какое счастье, что есть дерби «Спартака» и ЦСКА. Это наша гордость

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!