Абаскаль о «Спартаке»: «Мы чемпионы по xG, и это сигнал. Уже есть понимание, стиль. Прагматики будет намного больше в следующем сезоне»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Роман Зобнин Михаил Игнатов Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Данил Пруцев Руслан Литвинов Даниил Денисов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль отметил, что «Спартак» начнет играть более прагматично.

– Может, «Спартаку» не хватило простой, однобокой игры? Взять в пример ЦСКА, который играет по одной и той же схеме. Не жалеете ли вы, что не играли более просто?

– Играть в простой футбол – самая простая вещь на свете. Работа тренера должна быть направлена на то, чтобы превосходить соперника и атаковать на последнем отрезке с количественным или качественным преимуществом.

Я чувствую, что хочу другой вид футбола, когда команда создает себе моменты за счет того, что двигает соперника, разгоняет действия.

Да, как вы сказали, мы чемпионы по xG. И это определенный сигнал. Это может быть и положительным сигналом, а может говорить о том, что нам чего-то не хватает.

В этом сезоне Денисов забил первый гол в карьере, Зобнин забил 5 голов – он не забивал больше за всю свою карьеру в России. Простота придет после того, как мы проведем 40 матчей зрело, после ошибок, когда наберем опыта.

Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Денисов проводят первый сезон как игроки основы, с той ответственностью, которую они получают. Поверьте мне, в следующем сезоне будет совершенно другая картина. Прагматики будет намного больше. Уже есть понимание, стиль игры.

– Болельщики согласятся с вами, потому что простой футбол – это не спартаковский стиль.

– Есть ветераны, которые рассказывали нам про спартаковский футбол. Мы их очень уважаем. Я хочу продолжить эту традицию. Хочу, чтобы люди, болеющие за «Спартак», могли видеть этот футбол. Надеюсь, мы в будущем получим эти моменты.

– Чего не хватило весной, чтобы набрать такое же количество очков, как и осенью?

– Эффективности, решительности. Все очень просто. Также я вижу тот незасчитанный гол в матче с «Уралом» как некоторую точку, после которой потерялась уверенность, – отметил главный тренер «Спартака».

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39 комментариев

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kaka10
Копа дель Соль
Зимний Кубок Пари Матч
Чемпионы по xG
что дальше?
+78
-11
+67
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Shuller18
По xG действительно больше всех набрали, но по ожидаемым очкам третьи, как собственно и по реальным.
+32
-2
+30
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Копирайтер Заремы
Ответ kaka10
Копа дель Соль Зимний Кубок Пари Матч Чемпионы по xG что дальше?
Дальше медиалига
+22
-3
+19
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Strike36
Ответ Shuller18
По xG действительно больше всех набрали, но по ожидаемым очкам третьи, как собственно и по реальным.
И по адекватности 16
+30
-13
+17
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Evgeny Trifonov
Чемпионы 5 туров, чемпионы по xG, так и на чемпионство первого круга замахнуться. Воистину вернулись править!
+19
-7
+12
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Копирайтер Заремы
Ответ Семен Спесивцев
Мы чемпионы по Технико-тактическим действиям ©
Кайййиока двойка!
+8
0
+8
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La Crosse Bobcats
Спартак к титулу "моральных чемпионов" присовокупил титул "чемпионов по xG"
+5
0
+5
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Rjcnbr
Ответ kaka10
Копа дель Соль Зимний Кубок Пари Матч Чемпионы по xG что дальше?
Чемпионы группы Лиги Европы
+3
0
+3
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ARTTOUR
Ответ Копирайтер Заремы
Кайййиока двойка!
Правильно писать Дууойка
+3
0
+3
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Зубы Дзюбы
Просто Гильерме устал. Пусть отдохнёт межсезонье, сына понянчит. И в путь.
+4
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Семен Спесивцев
Мы чемпионы по Технико-тактическим действиям ©
+2
0
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Ilnur Sultanov
Вместо "Мир Российская Премьер-Лига" учредят "xG Российская Премьер-Лига"?
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An Kr
Борща ему. Команда неадекватов.
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Копирайтер Заремы
Ответ STAY SHARP
команда в атаке хороша и это радует. подтянем остальное в следующем
Ага,вон крылья сегодня в пух и прах атака разнесла,жаль чемп быстро кончился
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Strike36
Ответ fil_spb
Не, ну Абаскаль явно переусердствовал с борщом с секретной добавкой доктора Лю. Все ж таки, Спартак меняет людей. Еще месяцев 9 назад ведь он такого бреда публично не нес. Нормальный вроде был человек. А тут пожалуйста. И "4-0 с КС к 17 минуте" и " чемпионы по xG". Как подменили.
Тарасовкий борщ сделал свое дело
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Ростов-на-Дону
Пока в "Спартаке" есть дыра в заборе(Жора-привоз), будет призрачна цель чемпионства. И эхо "спартак - чемпион", разносимое по московскому метрополитену, будет вызывать кривые саркастические улыбки.
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FNT
Вернулись справить!
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Strike36
А еще мы лучшие по стеночкам и забеганиям. И еще у нас в атаке пошире, а в защите поуже
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Павел Колесников
Осталось по воротам попадать и чаще забивать пенальти
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Eric_Cartman
Чемпионы по хG какую чашку получают? Копа дель соль?
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Zennenhund
Привет! Соболезнование Спартаку! Дело не в каких-то дырах. Провал в менталитете - вы уже не настоящие спартаковцы, вы бизнесмены, дилеры, брокеры и прочие "джокеры", но не спортсмены. Кто из вас может себя хотя бы попытаться сравниться с Ловчевым, Кавазашвили, Бубновым и др. Назвал только личных своих друзей. Будьте настоящими людьми, а не соболевыми...
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Честный контроль
Срочно добавить в клубный музей кубок с изображением xG, напечатать футболки юбилейные и пририсовать еще одну звезду, но поникшую,как у дельфина.
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Strike36
Ответ FNT
Вернулись справить!
Что то можно, что то вышло из моды, а что то вечно
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STAY SHARP
команда в атаке хороша и это радует. подтянем остальное в следующем
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Василий Голованев
Ответ Strike36
Комментарий удален модератором
И я не сплю
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