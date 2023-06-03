Абаскаль о «Спартаке»: «Мы чемпионы по xG, и это сигнал. Уже есть понимание, стиль. Прагматики будет намного больше в следующем сезоне»
Гильермо Абаскаль отметил, что «Спартак» начнет играть более прагматично.
– Может, «Спартаку» не хватило простой, однобокой игры? Взять в пример ЦСКА, который играет по одной и той же схеме. Не жалеете ли вы, что не играли более просто?
– Играть в простой футбол – самая простая вещь на свете. Работа тренера должна быть направлена на то, чтобы превосходить соперника и атаковать на последнем отрезке с количественным или качественным преимуществом.
Я чувствую, что хочу другой вид футбола, когда команда создает себе моменты за счет того, что двигает соперника, разгоняет действия.
Да, как вы сказали, мы чемпионы по xG. И это определенный сигнал. Это может быть и положительным сигналом, а может говорить о том, что нам чего-то не хватает.
В этом сезоне Денисов забил первый гол в карьере, Зобнин забил 5 голов – он не забивал больше за всю свою карьеру в России. Простота придет после того, как мы проведем 40 матчей зрело, после ошибок, когда наберем опыта.
Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Денисов проводят первый сезон как игроки основы, с той ответственностью, которую они получают. Поверьте мне, в следующем сезоне будет совершенно другая картина. Прагматики будет намного больше. Уже есть понимание, стиль игры.
– Болельщики согласятся с вами, потому что простой футбол – это не спартаковский стиль.
– Есть ветераны, которые рассказывали нам про спартаковский футбол. Мы их очень уважаем. Я хочу продолжить эту традицию. Хочу, чтобы люди, болеющие за «Спартак», могли видеть этот футбол. Надеюсь, мы в будущем получим эти моменты.
– Чего не хватило весной, чтобы набрать такое же количество очков, как и осенью?
– Эффективности, решительности. Все очень просто. Также я вижу тот незасчитанный гол в матче с «Уралом» как некоторую точку, после которой потерялась уверенность, – отметил главный тренер «Спартака».
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