Промес не забил с пенальти Фролову при 0:1 с «Крыльями». Хавбек «Спартака» – второй бомбардир РПЛ

Квинси Промес не реализовал пенальти в заключительном матче «Спартака» в сезоне.

Главный судья матча 30-го тура Мир « » – « » (1:0, второй тайм) Алексей Амелин на 65-й минуте назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой .

К точке подошел Промес и не сумел переиграть вратаря : пробил в левый угол, но голкипер сложился и вытащил мяч.

Промес занимает второе место в списке бомбардиров Премьер-лиги, забив 20 голов. У Малкома из «Зенита» 23 мяча.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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