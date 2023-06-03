Промес не забил с пенальти Фролову при 0:1 с «Крыльями». Хавбек «Спартака» – второй бомбардир РПЛ
Квинси Промес не реализовал пенальти в заключительном матче «Спартака» в сезоне.
Главный судья матча 30-го тура Мир РПЛ «Крылья Советов» – «Спартак» (1:0, второй тайм) Алексей Амелин на 65-й минуте назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой Бенхамина Гарре.
К точке подошел Промес и не сумел переиграть вратаря Евгения Фролова: Квинси пробил в левый угол, но голкипер сложился и вытащил мяч.
Промес занимает второе место в списке бомбардиров Премьер-лиги, забив 20 голов. У Малкома из «Зенита» 23 мяча.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Следующий сезон будут без Соболева и Джикии начинать - нормальный такой себе задел сделали, чтобы в очередной раз лузернуть уже со старта. Плюс, скорее всего Промеса не будет в следующем сезоне. Нормально, кароче :)
Разве могут быть сомнения?🤣