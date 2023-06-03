Промес не забил с пенальти Фролову при 0:1 с «Крыльями». Хавбек «Спартака» – второй бомбардир РПЛ

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Евгений Фролов Квинси Промес Алексей Амелин Бенхамин Гарре Футбол

Квинси Промес не реализовал пенальти в заключительном матче «Спартака» в сезоне.

Главный судья матча 30-го тура Мир РПЛ «Крылья Советов» – «Спартак» (1:0, второй тайм) Алексей Амелин на 65-й минуте назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой Бенхамина Гарре.

К точке подошел Промес и не сумел переиграть вратаря Евгения Фролова: Квинси пробил в левый угол, но голкипер сложился и вытащил мяч.

Промес занимает второе место в списке бомбардиров Премьер-лиги, забив 20 голов. У Малкома из «Зенита» 23 мяча.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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30 комментариев

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Caustic
Повторюсь: Антохе надо отдохнуть от пенальти. Я так и думал, что не забьет.
+35
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Саша Чураков
Сколько можно промесу давать пенальти-мы сразу хором перед телеком сказали что не забьет-ИДИОТ!!!!!
+27
-5
+22
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Николай Повалюхин
Да какая разница Спартаку, забил-незабил, зато Крылья остались, нормальная команда с нормальным футболом, а не антифутболом Нижнего или Воронежа.
+16
0
+16
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MikGera
Ответ DekiB
Как можно спартачку такие левые пенки давать бить, другой вопрос)))
Вопрос о том сколько уже можно туповатые коменты писать
+11
-4
+7
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Caustic
Ответ Николай Повалюхин
Да какая разница Спартаку, забил-незабил, зато Крылья остались, нормальная команда с нормальным футболом, а не антифутболом Нижнего или Воронежа.
ну кстати да, за Самару рад.
+6
0
+6
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King_X
Фролов красавец!!! Оч важный пенальти взял, спас от стыков и возможного вылета
+4
0
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Bijelo Dugme
Фролов — красавчик!
+4
0
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укротитель троллей
Ответ Caustic
Повторюсь: Антохе надо отдохнуть от пенальти. Я так и думал, что не забьет.
потому что уже все знают , что он будет бить в левый от себя угол
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Злодей Спб
Узнаю старый-добрый спартак ^_^

Следующий сезон будут без Соболева и Джикии начинать - нормальный такой себе задел сделали, чтобы в очередной раз лузернуть уже со старта. Плюс, скорее всего Промеса не будет в следующем сезоне. Нормально, кароче :)
+12
-9
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Dark.Babysitter
Промес видимо о другом думает
+3
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Celsius
Ответ Николай Повалюхин
Да какая разница Спартаку, забил-незабил, зато Крылья остались, нормальная команда с нормальным футболом, а не антифутболом Нижнего или Воронежа.
Самара должна была остаться в РПЛ, лично я рад.
+2
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Андрей Ка
Негадую по черному
+7
-5
+2
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DekiB
Ответ Саша Чураков
Сколько можно промесу давать пенальти-мы сразу хором перед телеком сказали что не забьет-ИДИОТ!!!!!
Как можно спартачку такие левые пенки давать бить, другой вопрос)))
+12
-10
+2
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Инспектор Гаджет
Ответ Denis1982
Промесу надо было лупить с пены, а не кочевряжиться.
Ладно я мудак в ф обои играю но у меня есть основная работа.... Но они ослы только и тренируются а пенальти забить не могут.... Ладно раз два в сезоне так вобще и последняя тренировкам их то типо они пенальти отрабатывабт лол..... Полный провал Лукойла... Всех бы продал не команда а кусок г... С уважением к предыдущим поколениям
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Toha1090
Ответ Инспектор Гаджет
Да спар аку 2 место и так не светило с игрой ЦСКА а так помогли крыльями... Глядишь и продадут туда сюда кого.... Не РПЛ а клоун шоу лучше в фифу играть чем смотреть РПЛ и матчи Спартака
Лучше не РПЛ, не FIFA, а школу закончи и сделай упор на Русский язык.
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Caustic
Ответ Злодей Спб
Узнаю старый-добрый спартак ^_^ Следующий сезон будут без Соболева и Джикии начинать - нормальный такой себе задел сделали, чтобы в очередной раз лузернуть уже со старта. Плюс, скорее всего Промеса не будет в следующем сезоне. Нормально, кароче :)
Приветствую тебя, фанат Спартака, не пропускающий ни одной темы, посвященной великому клубу! :-)
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Инспектор Гаджет
Ответ Toha1090
Лучше не РПЛ, не FIFA, а школу закончи и сделай упор на Русский язык.
Мне 34 я давно окончил школу а сетовать на орфографию в современном обществе моветон я не в газете работаю и в редакции мой посыл понятен в отличии от игры спартака
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Denis1982
Просто обидно, не важно какое место щас светило, просто всегда хочется победы своей команды в последнем матче чемпионата.
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Инспектор Гаджет
Да спар аку 2 место и так не светило с игрой ЦСКА а так помогли крыльями... Глядишь и продадут туда сюда кого.... Не РПЛ а клоун шоу лучше в фифу играть чем смотреть РПЛ и матчи Спартака
+1
-1
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Denis1982
Промесу надо было лупить с пены, а не кочевряжиться.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Фролов на классе
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Зелёный гопник
Однозначно лучший футболист РПЛ!
Разве могут быть сомнения?🤣
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ХавиГави_Паратрупер
Нож затупился🤓
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igls54
Комментарий удален пользователем
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