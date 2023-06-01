Шмаров считает Промеса лучшим форвардом сезона в РПЛ: «Квинси – спартаковец, как и я. Коротко и ясно»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия рейтинги Валерий Шмаров Квинси Промес Малком Федор Чалов Футбол

Валерий Шмаров назвал Квинси Промеса лучшим форвардом сезона в Мир РПЛ.

Промес, Федор Чалов и Малком вышли в финал голосования премии Winline Герои РПЛ за звание лучшего нападающего сезона-2022/23.

«Все ребята провели хороший сезон, но я бы отдал эту награду Квинси Промесу.

Разумеется, вы спросите, почему именно его, верно? Я хочу вам ответить коротко и ясно – потому что он спартаковец, как и я. Не буду скрывать причину своего выбора», – сказал экс-форвард «Спартака».

В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня. 

В текущем сезоне у Квинси Промеса 20 голов и 7 голевых передач в 26 играх Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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41 комментарий

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Ебздрогыч
Промес, конечно, потрясающий игрок. Показывать такой уровень при условии того, что футбол не основной источник дохода и не основная деятельность - высочайшее мастерство!
+35
-7
+28
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Лев Бабенко
Вот приблизительно так и голосует поголовное большинство фанатов "Спартака". Отсюда и Джикия в тройке лучших защитников по версии сезона (вместо условного Родригао), отсюда и Соболев в 10-ке лучших игроков по итогам сезона (а не Вендел, Барриос, Клаудиньо и т.д.)
+36
-10
+26
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ColonelKurtz
Промес на кокосе, как и я - коротко и ясно
+17
-4
+13
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ЦСКА на первом Месте!
И не тот ли это Проумез. который не платит налоги и прячется в России от тюрьмы?

если тот, то безусловно он "настоящий спартаковец".
+11
-3
+8
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Owen_the_Simple
А потом обижаются, что их сектой называют.
+13
-7
+6
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Zenith forever
Ответ Алексей Логинов
А болельщики Зенита или бывшие игроки Зенита, объективно голосуют?
Естественно объективно, все за Малкома. Разве это не абсолютная объективность?
+5
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Андрей Ткаченко
Я за Спартак,но в этой номинации по моему мнению лучший Малколм по всем показателям, не зря все завидуют Зениту что у них в составе есть такие бразильцы , надеюсь у нас селекция начнёт работать, а не зарабатывать.
+5
-1
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Кирилл.С-Пб
Мдааа ... Аналитика на гране фантастики...
+5
-3
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Александр Быкович
Шмаров,я сначала подумал шамар)))
+2
0
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-Q-MaR-
ну по крайней мере честно
+3
-1
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Egor Aleksandrovich
Ответ </c/>
стал замечать, что ты в темах только за плюсами, ничего личного, но ни в одной новости нет комментариев по теме, а лишь шуточки...
стал замечать, что ты в темах только за оправданиями любого действия Спартачка и его игроков, ничего личного, но ни в одной новости нет комментариев по теме, а лишь обеление ФК СМ...
+3
-1
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Александр Мельников
Ответ ColonelKurtz
Промес на кокосе, как и я - коротко и ясно
Какой, какой порошок вы используете?!?
Тогда мы идем к Вам!!!
+3
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Алексей Магоев
Понятно, что любой болельщик за своего бы проголосовал, тут Шмарова не в чем упрекнуть. Но следует признать, что признания лучшим достойны все трое. Как мясной, скажу, что Чалов в этом сезоне удивил качественной игрой, а Малком просто нереально крут для уровня РПЛ.
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Block Head
Ответ mnogokotin-
на футболистов зарабатывать надо, а не гос деньги заливать )
И сколько же Спартак заработал на футболистах? Последняя крупная продажа из Спартака это Видич. Который уже несколько лет назад карьеру закончил.
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mnogokotin-
Ответ ЦСКА на первом Месте!
А не тот ли это Куинси, которого поймали на транспортировке наркоты? если тот, то безусловно он "настоящий спартаковец".
поймали? )
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Бродяга-симпатяга
Зато честно)
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Андрей Яковлев
типичный объективный спартаковец
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Hong Kil
Лучший форвард сезона РПЛ среди спартаковцев! Ясно понятно, своя атмосфера. бгг
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prus_3
Какия. Так еще короче.
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ЦСКА на первом Месте!
А не тот ли это Куинси, которого поймали на транспортировке наркоты?

если тот, то безусловно он "настоящий спартаковец".
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Иван Правспарт
Ответ Лев Бабенко
Вот приблизительно так и голосует поголовное большинство фанатов "Спартака". Отсюда и Джикия в тройке лучших защитников по версии сезона (вместо условного Родригао), отсюда и Соболев в 10-ке лучших игроков по итогам сезона (а не Вендел, Барриос, Клаудиньо и т.д.)
Жаба душ ит
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Zenith forever
Ответ Алексей Логинов
Так приблизительно и голосуют большинство болельщиков всех клубов. И не надо говорить, что это не так. А т.к. болельщиков Спартака, количественно больше других, то поэтому и Соболев в 10-ке лучших игроков.
Болельщиков Спартака не количественно больше, а больше голосующих. Им же заняться нечем, подмел улицу Москвы, пришел в комнату с 20 сородичами и давай все за Спартак голосовать.
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Лев Бабенко
Ответ Иван Правспарт
Жаба душ ит
Скорее сожаление, что перспективно любопытную премию вновь превратили в соревнование "За какой клуб болеешь?".

Ну, а если это голосование объективное, не смейте вякать, что у Зенита сильнейший состав, раз всего 1 игрок в топ-10 лучших по итогам сезона
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Великий Алонсо
Фамилия у Шмарова прекрасная
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Алексей Логинов
Ответ Zenith forever
Естественно объективно, все за Малкома. Разве это не абсолютная объективность?
Нет. Это субъективное мнение. На то оно и голосование, чтобы большинством голосов, выявить лучшего. И дело не только в Малкоме, а ситуация в целом. Тот же Аршавин, когда только стал экспертом на Матч ТВ, объективно видел ситуацию, в том числе и что касается Зенита. После того, как Аршавин стал работать в системе Зенита, его точка зрения поменялась, Зенит он уже не критикует.
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