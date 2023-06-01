Шмаров считает Промеса лучшим форвардом сезона в РПЛ: «Квинси – спартаковец, как и я. Коротко и ясно»
Валерий Шмаров назвал Квинси Промеса лучшим форвардом сезона в Мир РПЛ.
Промес, Федор Чалов и Малком вышли в финал голосования премии Winline Герои РПЛ за звание лучшего нападающего сезона-2022/23.
«Все ребята провели хороший сезон, но я бы отдал эту награду Квинси Промесу.
Разумеется, вы спросите, почему именно его, верно? Я хочу вам ответить коротко и ясно – потому что он спартаковец, как и я. Не буду скрывать причину своего выбора», – сказал экс-форвард «Спартака».
В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня.
В текущем сезоне у Квинси Промеса 20 голов и 7 голевых передач в 26 играх Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
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если тот, то безусловно он "настоящий спартаковец".
Тогда мы идем к Вам!!!
если тот, то безусловно он "настоящий спартаковец".
Ну, а если это голосование объективное, не смейте вякать, что у Зенита сильнейший состав, раз всего 1 игрок в топ-10 лучших по итогам сезона