Шмаров считает Промеса лучшим форвардом сезона в РПЛ: «Квинси – спартаковец, как и я. Коротко и ясно»

Валерий Шмаров назвал Квинси Промеса лучшим форвардом сезона в Мир РПЛ.

Промес, и вышли в финал голосования премии Winline Герои РПЛ за звание лучшего нападающего сезона-2022/23.

«Все ребята провели хороший сезон, но я бы отдал эту награду .

Разумеется, вы спросите, почему именно его, верно? Я хочу вам ответить коротко и ясно – потому что он спартаковец, как и я. Не буду скрывать причину своего выбора», – сказал экс-форвард « ».

В финальном голосовании будут участвовать главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Церемония награждения состоится 4 июня.

В текущем сезоне у Квинси Промеса 20 голов и 7 голевых передач в 26 играх Мир РПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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