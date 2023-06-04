Маслов о незабитом пенальти Промеса в игре с «Крыльями»: «Мы все люди – все ошибаемся»
Павел Маслов высказался о незабитом пенальти Квинси Промеса в игре с «Крыльями Советов».
«Спартак» уступил 0:1 в заключительном туре Мир РПЛ.
«В игре с «Крыльями» не получилось забить больше, чем соперник.
Нереализованный пенальти Промеса? Никак не обсуждали в команде. Сейчас наши мысли абсолютно не об этом. Да, человек не забил, но мы все люди – все ошибаемся», – сказал защитник «Спартака».
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
А сам Маслов молодец, что в свои хоть не забил по привычке.
Все мысли на и о банковской карте.
Думает об отпуске. Хотя ему то точно надо пахать. Одни травмы. Надо выходить на уровень. А у них как всегда. Все по барабану