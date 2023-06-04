Маслов о незабитом пенальти Промеса в игре с «Крыльями»: «Мы все люди – все ошибаемся»

Павел Маслов высказался о незабитом пенальти Квинси Промеса в игре с «Крыльями Советов».

«Спартак» уступил 0:1 в заключительном туре Мир .

«В игре с «Крыльями» не получилось забить больше, чем соперник.

Нереализованный пенальти ? Никак не обсуждали в команде. Сейчас наши мысли абсолютно не об этом. Да, человек не забил, но мы все люди – все ошибаемся», – сказал защитник « ».

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