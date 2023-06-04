Маслов о незабитом пенальти Промеса в игре с «Крыльями»: «Мы все люди – все ошибаемся»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Квинси Промес Павел Маслов Футбол

Павел Маслов высказался о незабитом пенальти Квинси Промеса в игре с «Крыльями Советов».

«Спартак» уступил 0:1 в заключительном туре Мир РПЛ.

«В игре с «Крыльями» не получилось забить больше, чем соперник.

Нереализованный пенальти Промеса? Никак не обсуждали в команде. Сейчас наши мысли абсолютно не об этом. Да, человек не забил, но мы все люди – все ошибаемся», – сказал защитник «Спартака».

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6 комментариев

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Даже Джордан промахивался, знаем-знаем.

А сам Маслов молодец, что в свои хоть не забил по привычке.
+3
0
+3
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Александр Павлов
Какие на Х у него мысли о сезоне.?!
Все мысли на и о банковской карте.
Думает об отпуске. Хотя ему то точно надо пахать. Одни травмы. Надо выходить на уровень. А у них как всегда. Все по барабану
+2
0
+2
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Rafael Yukhananov
Да уж , что то частенько Промес не забивает
+1
0
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Иван Петров
Менять надо пенальтиста, видимо. Уже все вратари знают, что Промес бьёт в левый от себя.
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WelD
Промолчи лучше, сойдешь за умного.
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