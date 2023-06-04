60 тысяч воздушных шаров опустились на поле «Зенита» после матча 30-го тура РПЛ. Клуб провел чемпионскую дискотеку в чаше «Газпром Арены»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики фото Газпром Арена (Крестовский) стиль Даниил Одоевский музыка Футбол

После заключительной игры «Зенита» 60 тысяч воздушных шаров опустилось на «Газпром Арену».

В чаше стадиона также прошла традиционная «чемпионская дискотека «Зенита» для команды и болельщиков.

«В рамках представления, вдохновленного финалом «сНежного шоу» Вячеслава Полунина, на газоне и трибунах стадиона появились огромные воздушные шары диаметром от метра до двух, которые зрители и команда начали перекидывать друг другу.

Кульминацией шоу стали 60 тысяч воздушных шаров (по числу мест на стадионе), которые опустились на поле с крыши домашнего стадиона сине-бело-голубых.

Финальной частью послематчевой программы стала масштабная дискотека под диджейские треки вратаря сине-бело-голубых Даниила Одоевского. К слову сказать, в прошлом году Даня и его коллега по команде Барриос уже выступали в качестве диджеев на праздновании девятого чемпионства команды.

Теперь чемпионские дискотеки стали хорошей традицией «Зенита», и в этот раз гости «Газпром Арены» получили уникальную возможность выйти на газон стадиона, потанцевать на нем и сделать красочные фотографии всей семьей.

В общей сложности на газоне стадиона побывали рекордные 22 тысячи болельщиков», – говорится в сообщении «Зенита». 

Фото: fc-zenit.ru

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4 комментария

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Михаил Савченко
Был на дискотеке с детьми, было круто!
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MAXIMum1
Молодцы ребята! Гулять, так гулять! Заслужили. Очень круто получилось.
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i.ivanov...russia.dca......
Грандиозно!
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Oleg Olegov
А были диджеи Kosinus&Slutkey?
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