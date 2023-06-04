Халк забил со штрафного в нескольких метрах от центрального круга в матче «Крузейро» – «Атлетико Минейро»

Теги Зенит Крузейро высшая лига Бразилия видео Атлетико Минейро Халк Футбол

Халк забил гол сверхдальним ударом со штрафного.

Бывший футболист «Зенита» отличился в матче чемпионата Бразилии против «Крузейро» (1:0).

36-летний Халк, выступающий за «Атлетико Минейро», забил со штрафного, мяч был установлен в нескольких метрах от центрального круга.

В нынешнем сезоне нападающий записал на свой счет 5 голов в 9 играх в чемпионате Бразилии. Его статистика – здесь.

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60 комментариев

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cektor
Реброву до сих пор снятся его голы
+60
-6
+54
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Копирайтер Заремы
Читер
+47
-3
+44
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Budabuda
уровень вратарей поражает воображение
+40
-5
+35
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onegin2007
Халк молодец конечно, но что делал вратарь?
+29
-4
+25
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Niko [Ars]
картинка колхозная конечно 😁
+16
-2
+14
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Ко-ко-джамбо
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мог заиграть на топ уровне, но не захотел, а жаль
Лол, заиграть на топ уровне это топовой играть, а не числится в топ клубе.
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+13
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psycho
умеет, могёт
+10
-2
+8
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Yu123
Ответ onegin2007
Халк молодец конечно, но что делал вратарь?
смотрел как Де Хеа играл вчера
+8
-1
+7
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Копирайтер Заремы
Ответ Вечно в бане
Ну тут только к вратарю вопросы, что он делал в воротах, и кто вообще сказал ему, что он вратарь? Удар-то не особо какой вышел.
Удар как раз вышел особо какой,при повторе из-за спины видно
А вратарь,конечно его вина есть,но чтобы привыкнуть отбивать такие колотушки, надо чтоб такой же псих был в твоей команде, с такими же ударами
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+7
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jexon
Ответ onegin2007
Халк молодец конечно, но что делал вратарь?
Курил беломор....
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Футбольная колесница
Халк пушка, вратарь лох
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afonya1988
Пушка Страшная....
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jexon
Ахр...нет!
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Александр Воронин
В свои годы в прекрасной форме, много забивает. Рад за него.
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vzi
Ответ JFT96
С такими вратарями хоть от своих ворот забивай
В Бразилии сейчас одна из самых сильных вратарских школ в мире. Алиссон, Эдерсон не просто так заиграли. В чемпионате полно хороших вратарей - Вевертон, Лукас Перри, Бенто и другие.
Удар такой силы мог зевнуть любой европейский вратарь тоже.
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Александр Жердин
А я лично рад, что смог наблюдать, как Халк играл за Зенит воочию. Успехов тебе, Живонилдо!
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Joss Stone
Ответ Comicsfan323
Комментарий удален модератором
сектантство - это когда ты в новости об одном человеке не можешь не понаяривать на совершенно другого
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Edo Milanian
Не Генич, но тоже ничего))
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FEZ10
Ракурс бы другой
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Алексей Минин
Колодин)
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Stasinho7
И забил то не какому то клубу из 3 дивизиона в кубке.
А в вышке!
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StillInTheGame
я думал, там закидушка какая-нибудь, пока вратарь бамбук курил, а тут прямая колотушка

лютый, конечно)
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mr.beager
Топ! 👏👏
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Arty K.
Мастерство не пропьёшь! Красавец!
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Ко-ко-джамбо
Божит
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