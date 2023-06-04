Халк забил со штрафного в нескольких метрах от центрального круга в матче «Крузейро» – «Атлетико Минейро»

Халк забил гол сверхдальним ударом со штрафного.

Бывший футболист « » отличился в матче чемпионата Бразилии против « » (1:0).

36-летний , выступающий за « », забил со штрафного, мяч был установлен в нескольких метрах от центрального круга.

В нынешнем сезоне нападающий записал на свой счет 5 голов в 9 играх в чемпионате Бразилии. Его статистика – здесь.

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