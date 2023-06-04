Халк забил со штрафного в нескольких метрах от центрального круга в матче «Крузейро» – «Атлетико Минейро»
Халк забил гол сверхдальним ударом со штрафного.
Бывший футболист «Зенита» отличился в матче чемпионата Бразилии против «Крузейро» (1:0).
36-летний Халк, выступающий за «Атлетико Минейро», забил со штрафного, мяч был установлен в нескольких метрах от центрального круга.
В нынешнем сезоне нападающий записал на свой счет 5 голов в 9 играх в чемпионате Бразилии. Его статистика – здесь.
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А вратарь,конечно его вина есть,но чтобы привыкнуть отбивать такие колотушки, надо чтоб такой же псих был в твоей команде, с такими же ударами
Удар такой силы мог зевнуть любой европейский вратарь тоже.
А в вышке!
лютый, конечно)