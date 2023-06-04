«Зениту» можно навязать борьбу за чемпионство». Защитник ЦСКА Агапов об РПЛ
Илья Агапов считает, что ЦСКА может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.
– Как оцените второе место ЦСКА?
– Хорошо. Жалко только, что не первое. От «Зенита» был большой отрыв, поэтому не смогли догнать их.
– Считаете, что сможете навязать борьбу им за золото?
– Я считаю, что можно навязать «Зениту» борьбу за чемпионство, – сказал защитник ЦСКА.
«Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебро взял ЦСКА (58), бронзу – «Спартак» (54).
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Вот только самому Агапову надо думать больше о том, чтобы закрепиться в основе ЦСКА. Пусть решит сначала локальную задачу, а уже потом думает о глобальном