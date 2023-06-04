«Зениту» можно навязать борьбу за чемпионство». Защитник ЦСКА Агапов об РПЛ

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Илья Агапов Футбол

Илья Агапов считает, что ЦСКА может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

– Как оцените второе место ЦСКА?

– Хорошо. Жалко только, что не первое. От «Зенита» был большой отрыв, поэтому не смогли догнать их.

– Считаете, что сможете навязать борьбу им за золото?

– Я считаю, что можно навязать «Зениту» борьбу за чемпионство, – сказал защитник ЦСКА.

«Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебро взял ЦСКА (58), бронзу – «Спартак» (54).

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17 комментариев

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1футбол1
Можете навязать.Только самое главное, что бы Ваш тренер не считал Вас победителями по xG
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Евгений Пугачев
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Сначала надо побороть кукуянов, а без них голубоватые будут за 8 место бороться
Плохому танцору всегда что-то мешает...
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Nick Crosier
Межсезонье,а значит все начинают навязывать Зениту борьбу за чемпионство.
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samarskij-kuzmich
Сообщество местных комментаторов предлагает поменять местами Федотова и Семака и посмотреть, что из этого получится ))
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ВладимирНеПутин
Ему это скамейки кажется? 2 игры за ЦСКА провел. Или он травмирован?
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Максим Заворин
А пока получается только навязать перчаток, чтобы ими разбрасываться)
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mahurat
Ну, если сам Илья Агапов так считает, то... не знаю, что и думать. А кто такой Илья Агапов? Первый раз читаю.
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Karl_Ivanovich
Осталось посмотреть в справочнике кто такой Агапов и понять, почему его мнение может иметь значение.
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jqzn88xn6n
Как только бюджет увеличат)
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0:4 на спотифай камп ноу
Можно считать что угодно. Я вот тоже считаю что на выборах 2024 может выиграть кто угодно но какой от этого толк?
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zhongler
Ну допустим что так считает не только Агапов. В похожем ключе думают игроки и других команд. Никто не будет против если смогут навязать борьбу... от этого будет интереснее смотреть чемпионат.
Вот только самому Агапову надо думать больше о том, чтобы закрепиться в основе ЦСКА. Пусть решит сначала локальную задачу, а уже потом думает о глобальном
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Shuller18
Навязать-то можно, а вот реально составить конкуренция вряд ли, учитывая нынешнюю разницу в уровне. Как говорится, скажи мне, какая у тебя полузащита, и я скажу тебе, какая у тебя команда, так вот если сравнить Барриоса, Вендела, Клаудиньо, Малкома и Кузяева с Зделаром, Мендесом, Мединой и Обляковым, станет все совсем очевидно. ЦСКА экстренно необходим качественный буст в среднюю и атакующую линию, благо защита по именам и возможностям несколько сравнялась с питерской.
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Dmitry_1986
Цска и Локомотив, действительно составят конкуренцию нам в следующем году за титул.
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Shuller18
Ответ ВладимирНеПутин
Ему это скамейки кажется? 2 игры за ЦСКА провел. Или он травмирован?
Агапов всю предсезонку пропустил, по нему рано выводы делать. Плюс еще неизвестно, выкупят ли Мойзеса и останется ли Дивеев в клубе, так что у Ильи все впереди, лишь бы был доступен почаще Фукса.
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