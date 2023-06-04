«Зениту» можно навязать борьбу за чемпионство». Защитник ЦСКА Агапов об РПЛ

Илья Агапов считает, что ЦСКА может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

– Как оцените второе место ЦСКА?

– Хорошо. Жалко только, что не первое. От «Зенита» был большой отрыв, поэтому не смогли догнать их.

– Считаете, что сможете навязать борьбу им за золото?

– Я считаю, что можно навязать «Зениту» борьбу за чемпионство, – сказал защитник ЦСКА.

«Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебро взял ЦСКА (58), бронзу – «Спартак» (54).

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