Ширер о дубле «Ман Сити»: «Они в одной игре от бессмертия. Эту команду запомнят на долгие годы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Алан Ширер Лига чемпионов УЕФА Футбол

Алан Ширер сказал, что «Манчестер Сити» находится в шаге от бессмертия.

Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «МЮ» в финале Кубка Англии (2:1) и сделала золотой дубль. Для требла нужно обыграть «Интер» в финале Лиги чемпионов 10 июня.

«Эти парни из «Ман Сити» в одной игре от бессмертия. Болельщики «Сити» запомнят эту команду на долгие годы.

Они на пороге невероятного достижения», – сказал бывший форвард сборной Англии.

Алан Ширер: «Ман Сити» в двух матчах от бессмертия – с «МЮ» и «Интером»

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20 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Как бы они не сыграли в финале, их навсегда запомнят, так как они вынесли Реал 4:0 в эталонной игре.
+35
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Krauvec Cool
Шейхи молодцы, такую команду построили. Уважение.
+18
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+16
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Алекс Ну
С ним трудно поспорить - это действительно великая команда! Не думаю правда, что она бы могла стать такой, не будь в ней Пепа.
+8
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Виталий Ан
Круто звучит! Это особенная команда. Наконец настало наше время. Спасибо Алан.
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#SharkTeam
Ответ Fazy10
надоели этот сити пиарить , надеюсь Интер выиграет лч , каким бы стити сильным не был каждый год есои будут сложности они проиграют, потому что у сити нет яйиц
Если у Сити нет то у кого они есть) на весь клуб наехала фа в середине, а они только сплотились и вон что выдали.
Наверное нужно каждый год выигрывать вообще все по мнению таких ка ты)
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Артур Мкртычян
Ответ Fazy10
надоели этот сити пиарить , надеюсь Интер выиграет лч , каким бы стити сильным не был каждый год есои будут сложности они проиграют, потому что у сити нет яйиц
у сити нет яиц? лол. ну ты бредишь по факту.
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NIK7478
Ответ Очки Дани Алвеса
Как бы они не сыграли в финале, их навсегда запомнят, так как они вынесли Реал 4:0 в эталонной игре.
Тот матч показал, что МС феноменально проводит решающие матчи! То же самое они сделали и с Арсеналом в решающей игре. Не удивлюсь, что и Интер не избежит разгрома.
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rigobersong
Онана не Де Хеа, он будет стоять на воротах, а не присутствовать:))
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QWertY
Сити Пепа > Барсы Пепа.
Просто еще тогда многие не умели играть против тики-таки, от этого они и казались сильнее. Сейчас нашли решение против такого стиля, но именно Сити, которая более усовершенствованная машина, это не волнует.
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DYNAMOLEG
Аминь...
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окечуква
Этот Сити лично для меня именно в этом сезоне стал симпатичен так же как Сити Инженера Пеллса.
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Давид Agabekyan
Ответ zzzeeerrrooo
Очевидно Все знают выпускник чьей он академии
Академии Самуэля Это`о?
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zzzeeerrrooo
Ответ Давид Agabekyan
Академии Самуэля Это`о?
Именно ☝️
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magentrumen
Ответ Очки Дани Алвеса
Как бы они не сыграли в финале, их навсегда запомнят, так как они вынесли Реал 4:0 в эталонной игре.
Ливерпуль выносил 4:0
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Just Joe
Ответ Алекс Ну
С ним трудно поспорить - это действительно великая команда! Не думаю правда, что она бы могла стать такой, не будь в ней Пепа.
А причем тут Пеп?) Мю достиг бы всех трофеев без Фергюсона? А Челси без Абрамовича? Каждый вносит в клад в историю клуба.
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