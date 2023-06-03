Ширер о дубле «Ман Сити»: «Они в одной игре от бессмертия. Эту команду запомнят на долгие годы»

Алан Ширер сказал, что «Манчестер Сити» находится в шаге от бессмертия.

Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «МЮ» в финале Кубка Англии (2:1) и сделала золотой дубль. Для требла нужно обыграть «Интер» в финале 10 июня.

«Эти парни из «Ман Сити» в одной игре от бессмертия. Болельщики «Сити» запомнят эту команду на долгие годы.

Они на пороге невероятного достижения», – сказал бывший форвард сборной Англии.

Алан Ширер: «Ман Сити» в двух матчах от бессмертия – с «МЮ» и «Интером»

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