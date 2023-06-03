«Ман Сити» выиграл 4 из 5 последних матчей против «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» за полтора года проиграл «Манчестер Юнайтед» лишь один раз.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы одержала победу со счетом 2:1 в финале Кубка Англии.

Начиная с 6 ноября 2021 года клубы встречались пять раз. «Горожане» одержали 4 победы, в том числе две с разгромным счетом (4:1 и 6:3), а «МЮ» выиграл один раз – 14 января 2023 года.

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38 комментариев

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Ман Сити
5 из 5. Матч где был левый гол с офсайда спокойно бы докатали 1-0.
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Манчестер - синий!💙
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Alex Alex
при Рыбаке наоборот было (такое ощущение, что Гвардиола им специально сливал тогда)
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Jlaw
МЮ сегодня старались, но уровень не тот
+3
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ
Манчестер - синий!💙
давай не путать, тогда уж голубой
+4
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CyberUnited
Закрыли Де Брейне и Холланда, двух лучших игроков сезона в европе, но все равно проиграли, потому что у них есть такие игроки как Гюндоган.
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Маршал Чой Бол Сан
Ответ aidos_1979
Хозяева Манчестера!
хозячин твоей мамки
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Маршал Чой Бол Сан
Ответ rigobersong
Ту позорную победу мю даже стыдно вспоминать, да и сегодня вместо 2х пенальти в ворота мю поставили в ворота МС:))
мамке услужи другана твоего
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llolishe
Ответ QWertY
Да правда. Ливер за последние дет 30 стал похож на клуб благодаря Клоппику. А ты его психом называешь)
Тот Клопп который вывел Ливерпуль на топовый уровень и нынешний-два разных человека
Сейчас это просто стендапер в кепке
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Elik1989
И почему бы им не выигрывать. У них отличный тренер и на всех позициях играет те игроки, которых он хочет видеть. Знаете ли ни каждому такое дано и, самое главное, руководство этого клуба Хочет трофеев и побед, а вот МЮ, на сегодняшний день, во многом отличается. Начиная с хозяев клуба, заканчивая игроками. Тренера пока трогать бессмысленно, у него первый сезон в самой тяжёлой лиге.
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Маршал Чой Бол Сан
соеви***ки ваш выход!
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NikitaNik
Ответ CyberUnited
Закрыли Де Брейне и Холланда, двух лучших игроков сезона в европе, но все равно проиграли, потому что у них есть такие игроки как Гюндоган.
Потому что Гюндо не смог закрыть Эриксен
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Маршал Чой Бол Сан
Ответ Ман Сити
5 из 5. Матч где был левый гол с офсайда спокойно бы докатали 1-0.
мамке вставь извращенец.
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Street Fighter
Ответ Ман Сити
5 из 5. Матч где был левый гол с офсайда спокойно бы докатали 1-0.
Бы да кабы…
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Маршал Чой Бол Сан
Ответ llolishe
Представляю как тяжело глорам МЮшного середняка 5-6 лет наблюдали как Ливерпуль и МС громили АПЛ Потом смотрят что уже и три юбилея лет без побед пошли А еще в ЛЧ играть где отлетать от условного Ланса
мамку обслужи своего люовника
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