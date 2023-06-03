«Ман Сити» выиграл 4 из 5 последних матчей против «МЮ»

«Манчестер Сити» за полтора года проиграл «Манчестер Юнайтед» лишь один раз.

Сегодня команда одержала победу со счетом 2:1 в финале Кубка Англии.

Начиная с 6 ноября 2021 года клубы встречались пять раз. «Горожане» одержали 4 победы, в том числе две с разгромным счетом (4:1 и 6:3), а « » выиграл один раз – 14 января 2023 года.

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