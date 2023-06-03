Гвардиола выиграл 10 из 11 кубковых финалов в топ-5 лиг. Только Моуринью побеждал его – с «Реалом»

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Пеп Гвардиола выиграл 10 из 11 кубковых финалов в топ-5 лиг.

Сегодня «Ман Сити» обыграл «МЮ» (2:1) в финале Кубка Англии.

Этот трофей главный тренер «горожан» взял во второй раз (также – в 2018/19). Также он четыре раза выигрывал Кубок английской лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21).

Во главе «Барселоны» Пеп выиграл два Кубка Испании (2008/09, 2011/12). С «Баварией» он побеждал в финале Кубка Германии два раза (2013/14, 2015/16).

Единственный финал, который Пеп Гвардиола проиграл, – финал Кубка Испании-2010/11 «Реалу» Жозе Моуринью (0:1, д.в.).

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30 комментариев

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rigobersong
А что если Пеп это делает только ради того, что бы байтить Должуна на комменты?:)
+18
-4
+14
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zzzeeerrrooo
После Барсы можно было просто перегореть , но он не перестает побеждать
+13
-3
+10
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Mascerano
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо! Месталья 2011, вечный кошмар пепсофилов
Тот который был между двумя матчами полуфинала лч? Не напомнишь счет тех матчей?
+9
-3
+6
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Ман Сити
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо! Месталья 2011, вечный кошмар пепсофилов
Хороший был тренер, пока Пеп его не сломал ментально и он не превратился в средняка. Теперь просто физрук
+14
-8
+6
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barca13
Надеюсь лысый шарлатан скоро вернётся в Барсу
+2
0
+2
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Фанат Лионеля Месси
Отскок там был
В том сезоне Барса должна была брать ещё 1 требл
+14
-12
+2
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Ман Сити
Ответ Direct free kick
Зря связался с мюмю
Да была ошибка
+2
-1
+1
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sC@ryClowN!
Ответ udiekemen
Комментарий удален пользователем
он прав,Барса тогда раза в 3-4 сильнее Реала была по классу игроков,так и по игре,сами слили ЛЧ против Челси в 1/2 и чемпионат.
+4
-3
+1
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rigobersong
Ответ DolJun
надеюсь индзаги станет 2ым после моура кто щелкнет физрука по лысине
А что это изменит, если челси 12й:))🤣
+2
-1
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Goldstream
Великий тренер.
Создал магическую Барселону, создал Ман Сити, игру которого с Реалом можно считать образцом идеального футбола.
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Экспертное мнение
Direct free kick, После того как Пепе отпинал лежачего игрока Хетафе словно в уличной разборке, его должны были отстранить от футбола навсегда. Так что все удаления Пепе после того случая - абсолютно легальны, а все матчи в которых он сыграл потом - Реал заслужил технарь 0-3, ибо его нахождение на поле - нелегально, если бы работали законы.
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членЮпитера
он еще с севильей не встречался в финале ле
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AF007
Месси - лучший игрок в истории
Гвардиола - лучший тренер в истории

Глоры шестой мадридской в пролëте и там и там(
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Born is the King
Ответ Ман Сити
Хороший был тренер, пока Пеп его не сломал ментально и он не превратился в средняка. Теперь просто физрук
Чё ты несёшь?
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udiekemen
Ответ Фанат Лионеля Месси
Отскок там был В том сезоне Барса должна была брать ещё 1 требл
Комментарий удален пользователем
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Сикарио
Ответ Фанат Лионеля Месси
Отскок там был В том сезоне Барса должна была брать ещё 1 требл
Отскок был у Пипки, матч должен был еще в основное время закончится, но Пепе попал в штангу.
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MK
Ответ rigobersong
А что если Пеп это делает только ради того, что бы байтить Должуна на комменты?:)
он уже на месте))
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ShamilK
Ответ sC@ryClowN!
а ведь останься тогда Пеп в Барсе выиграл бы 14 чемпионатов Испании и еще 3-4 ЛЧ уже тогда.
Пеп сбежал от Моуриньо и от давления 24/7. Думаю, что Жозе ментально его задавил и Гвардиоле пришлось на год уйти из футбола. Главное с машиной Хайнкеса нихрена не выиграл в Европе, разрушив ту монструозную Баварию, а там видите ли выиграл бы эти мифические 3-4 ЛЧ
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Pitkin
Ответ DolJun
надеюсь индзаги станет 2ым после моура кто щелкнет физрука по лысине
Думаю также, что Интер в финале ЛЧ поимеет физрука.
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DolJun
Ответ rigobersong
А что это изменит, если челси 12й:))🤣
я понимаю что твой мирок вертится вокруг челси, но в реальности все немного сложнее)
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