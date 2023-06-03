Гвардиола выиграл 10 из 11 кубковых финалов в топ-5 лиг. Только Моуринью побеждал его – с «Реалом»
Пеп Гвардиола выиграл 10 из 11 кубковых финалов в топ-5 лиг.
Сегодня «Ман Сити» обыграл «МЮ» (2:1) в финале Кубка Англии.
Этот трофей главный тренер «горожан» взял во второй раз (также – в 2018/19). Также он четыре раза выигрывал Кубок английской лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21).
Во главе «Барселоны» Пеп выиграл два Кубка Испании (2008/09, 2011/12). С «Баварией» он побеждал в финале Кубка Германии два раза (2013/14, 2015/16).
Единственный финал, который Пеп Гвардиола проиграл, – финал Кубка Испании-2010/11 «Реалу» Жозе Моуринью (0:1, д.в.).
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Глоры шестой мадридской в пролëте и там и там(