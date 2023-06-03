Пеп после победы в Кубке Англии: «Теперь мы можем говорить о требле. Я болельщик «Барсы», но буду любить «Сити» до конца своих дней»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола остался доволен победой «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

В финале турнира «Ман Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

«Теперь мы можем говорить о требле. Конечно, нам еще предстоит выиграть Лигу чемпионов. Но мы хорошо сыграли – для нашего города и болельщиков. Не ожидали, что соперник будет защищаться так плотно. Но во втором тайме появилось больше пространства.

Завтра и послезавтра футболисты отдохнут. Затем у нас будет три-четыре тренировки для подготовки к «Интеру». Мы отправимся в путь в четверг утром после тренировки.

Сегодняшняя победа важна для нас. Кубок Англии – это очень приятно. Я болельщик «Барселоны», но буду любить «Ман Сити» до конца своих дней. Сегодня мы сделали болельщикам хороший подарок, чтобы они насладились игрой против наших соседей», – сказал тренер «Ман Сити».

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35 комментариев

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MK
Пеп пора брать требл)
+49
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arsenal.ave
Пеп ты просто легенда! Нельзя не восхищаться его работой!
+25
-5
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Moe Joe
за все страдания, ужасшение невезения пора брать ушастого!
+19
-1
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Пеп и Сити миолодцы...идем за треблом
+8
-1
+7
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Burel
Многие клубы даже за 120 лет не смогли выиграть требл - это величайшее клубное достижение
+12
-6
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aidos_1979
Ответ Den-is
Барселона Райкарда Сити Гвардиолы бы уничтожила. Я ни на что не намекаю. Но этот Сити даже не ровня Арсеналу Венгера, когда тот играл в финале ЛЧ, по игре
А Рубин Бердыева камня на камне не оставил бы от нынешнего сити, ведь они обыграли Барсу на их поле)
+6
0
+6
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zzzeeerrrooo
Ответ Born is the King
Эта игра точно не должна быть матчем изучения Сити для Инзаги.
Сити был ватным , но это хорошо в ЛЧ будут бежать как в ответке с Мадридом
+7
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Beloded2007
Нужно закрыть требло!
+3
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Рустам Лепиев
Ответ Burel
Многие клубы даже за 120 лет не смогли выиграть требл - это величайшее клубное достижение
Который пока что только у мю в Англии )
+2
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выходец из убежища
Ответ llolishe
Когда тиктокеры поймут что всем плевать на Сити Временный шейхпроект прикармливающий судей
Главное, что тебе не плевать. Почти во всех новостях о Сити отмечаешься.
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Ice Cold
Второй финал обычно берут, да и в соперниках середняк из сериала
Все шансы есть, главное не перемудри, шарлатан
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Den-is
Ответ aidos_1979
А Рубин Бердыева камня на камне не оставил бы от нынешнего сити, ведь они обыграли Барсу на их поле)
Рубин там еле выстоял. Не тот случай
+1
-1
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Безумный Макс
не видать сити ЛЧ
вперёд Интернационале🔵⚫
+9
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fidelio
Ответ Экспертное мнение
В Стамбуле уже был финал ЛЧ, встречались испанский тренер с итальянским тренером. И у итальянского тренера был аргентинский нападающий, а у испанского тренера был норвежский игрок. Осталось сыграть такой же незабываемый и исторический матч.
Помню, помню, я был на стадионе, после первого тайма многие расслабленно покуривали, после игры же понуро встречали ливерпульское цунами, которое шло на нас оглушительно распевая на берегах Босфора You’l Never Walk alone...
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MrWillSee
Ответ MK
Пеп пора брать требл)
Пеп, пора домой.
В Барселону
+3
-3
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Максим Кутузов
Ответ llolishe
Когда тиктокеры поймут что всем плевать на Сити Временный шейхпроект прикармливающий судей
Не всем, дорогой друг. Далеко не всем
+2
-2
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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Михо
Остался последний шаг к треблу. Самый трудный. Интер точно не подарок, а Сити по сегодняшней игре выглядел немного уставшим. Удачи Сити и лично Пепу через неделю, буду сильно за них болеть)
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damondiamond
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Рустам Лепиев
Вперёд Интер👍
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Den-is
Причем тот Арсенал не тратил ахуллирадов бабок из кармана пришлых шейхов. Сити же читеры последние. И тренера самого дорогого и бабок уйму потратили
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Пеп такой логичный
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a-fon
Пора брать 2,3,4,5 ушастый.
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Виталий А.
Тут Интер уже похоронили. Ну посмотрим, посмотрим...
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6tspey7tb5
Для нашего города. Так с Юнайтед ещё не поступали.
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