Пеп Гвардиола остался доволен победой «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

В финале турнира «Ман Сити» обыграл « » со счетом 2:1.

«Теперь мы можем говорить о требле. Конечно, нам еще предстоит выиграть Лигу чемпионов. Но мы хорошо сыграли – для нашего города и болельщиков. Не ожидали, что соперник будет защищаться так плотно. Но во втором тайме появилось больше пространства.

Завтра и послезавтра футболисты отдохнут. Затем у нас будет три-четыре тренировки для подготовки к «Интеру». Мы отправимся в путь в четверг утром после тренировки.

Сегодняшняя победа важна для нас. Кубок Англии – это очень приятно. Я болельщик «Барселоны», но буду любить «Ман Сити» до конца своих дней. Сегодня мы сделали болельщикам хороший подарок, чтобы они насладились игрой против наших соседей», – сказал тренер « ».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы