Пеп после победы в Кубке Англии: «Теперь мы можем говорить о требле. Я болельщик «Барсы», но буду любить «Сити» до конца своих дней»
Пеп Гвардиола остался доволен победой «Манчестер Сити» в Кубке Англии.
В финале турнира «Ман Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
«Теперь мы можем говорить о требле. Конечно, нам еще предстоит выиграть Лигу чемпионов. Но мы хорошо сыграли – для нашего города и болельщиков. Не ожидали, что соперник будет защищаться так плотно. Но во втором тайме появилось больше пространства.
Завтра и послезавтра футболисты отдохнут. Затем у нас будет три-четыре тренировки для подготовки к «Интеру». Мы отправимся в путь в четверг утром после тренировки.
Сегодняшняя победа важна для нас. Кубок Англии – это очень приятно. Я болельщик «Барселоны», но буду любить «Ман Сити» до конца своих дней. Сегодня мы сделали болельщикам хороший подарок, чтобы они насладились игрой против наших соседей», – сказал тренер «Ман Сити».
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вперёд Интернационале🔵⚫
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